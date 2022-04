Pražské rádio Spin jde po 15 letech i do regionů, obsadí polovinu kmitočtů Signálu

V Liberci, Hradci Králové, Havlíčkově Brodě, Jihlavě, Táboře, Českých Budějovicích, Plzni a Karlových Varech je ode dneška možné naladit rádio Spin. Stanice, která si v první den letošního roku připomněla 15 let své existence, dosud vysílala jen v hlavním městě Praze. Teď se s programem zaměřeným na hip hop a rap vydává do osmi dalších měst, kde chce oslovit především mladší posluchače, primárně od 12 do 29 let. Počítá, že by tak mohla až zpětinásobit svou aktuální týdenní poslechovost. „Z našich průzkumů vyplývá, že tímto krokem potenciálně oslovíme 200.000 nových posluchačů,“ uvádí Jan Čadek, obchodní ředitel divize rádií prodejce reklamy Media Club, spojeného s televizí Prima.

Media Club obchodně zastupuje celou skupinu Radio United Broadcasting, která kromě Spinu provozuje také Radio 1 a programové sítě Kiss, Beat, Country a Signál. Právě dosavadní frekvence Signálu Spin pro svou expanzi využije. Obsadí jich osm, tedy zhruba polovinu z nich. Signál bude dál vysílat už jen na sedmi kmitočtech, a to v Mladé Boleslavi, kde před lety vznikl jako rádio Jizera, kromě toho také v nedalekém Mnichově Hradišti, Jičíně, Mělníku, Chotěboři a rovněž v Praze a v Brně.

Kmitočty rádia Spin Praha 96,2 FM

96,2 FM České Budějovice 106,8 FM

106,8 FM Havlíčkův Brod 89 FM

89 FM Jihlava 96,2 FM

96,2 FM Hradec Králové 104,1 FM

104,1 FM Karlovy Vary 87,8 FM

87,8 FM Liberec 94,1 FM

94,1 FM Plzeň 94,9 FM

94,9 FM Tábor 107,8 FM

Z hudby nabízí Spin svým posluchačům oldschool, newschool i českou a slovenskou produkci. Ta činí zhruba 40 % hudební složky stanice. „Kromě hudby se rádio Spin bude dále zaměřovat na poskytování dopravních informací pro řidiče, kulturního a společenského servisu a ve zpravodajství klást důraz převážně na rap a klíčové sportovní události nejen v republice,“ doplňuje ředitel rádia Roman Blinka. Ten je také jedním z moderátorů, dalšími jsou Ladislav Poeta Zeman, Daniel Ferenc či Jana Grunerová. Obsahový tým Spinu tvoří celkově zhruba desítka lidí.

Zpravodajství nebude odpojované, nebude tedy specifické pro každý region zvlášť. Zprávy jsou lifestylové, žánrové. Oblíbeným programovým prvkem Spinu jsou aktuální informace z dopravy, ty mají ve vysílání místo dvakrát za hodinu, ve 20. a 40. minutě. Staničním hlasem je herec Radovan Klučka.

Reklamní prostor nově obsazených frekvencí rádia Spin bude cílit na regionální inzerci a partnery. Nejčastějšími typickými inzerenty stanice dosud jsou prodejci streetwearu, snowboardů či growshopy.