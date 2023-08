Pražskou divizi Made by Vaculik vede Ondrej Geče

K 1. červnu nastoupil na novou pozici executive director CZ & international do pražské a mezinárodní divize slovenské kreativní agentury Made by Vaculik Ondřej Geče. V minulosti působil především v Googlu, a to na lokálních i mezinárodních pozicích, kde byl zodpovědný hlavně za oblasti finance, telco & media industries či strategic publisher management. V Made by Vaculik má mimo jiné rozvíjet mezinárodní aktivity agentury.

Na pozici kreativního ředitele pražské pobočky agentury přichází Rishabh Kaul. Ten se pohybuje v kreativním byznysu víc než 20 let a pracoval pro klienty jako Microsoft, LG, Suzuki, Bacardi, ESPN či GoodYear. Působil na seniorních pozicích v agenturách Leagas Delaney, Fallon, McCann Erickson, Publicis a dalších v Bombaji, Dillí či Hamburku. V posledních letech žije v Praze, kde naposledy působil jako kreativní ředitel pro klienta Škoda Auto v agentuře Optimist. S Made by Vaculik v uplynulých třech letech spolupracoval na řadě projektů.

A po sedmi letech v agentuře povýšil Milan Bielik, držitel ceny Filip za výjimečný přínos pro slovenskou reklamu. Postoupil z pozice kreativního ředitele na pozici chief creative officer. V Made by Vaculik začínal jako copywriter.

Zakladatelem agentury je Juraj Vaculík, který působí v pozici chairman, agenturu jako chief executive officer řídí Ronald Lupták.