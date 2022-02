Pražský Triad má nové kreativní vedení. V čele je Martin Woska, přišli Martin Keder a Richard Axell

Česko-slovenská agentura Triad ustavila ve své pražské pobočce nové kreativní vedení. Oznámila, že cílem je osvěžit služby na českém trhu, propojit síly týmu pro nadlinkovou reklamu a pro digitál a přinést další úroveň kreativy a řemesla.

Na kreativě a strategii v pražském Triadu začne v roli šéfa kreativy a strategie pro Česko i Slovensko aktivně spolupracovat Martin Woska, spolumajitel skupiny inovativních firem Devín Band, jejichž součástí je i Triad. Woska dosud působil hlavně na Slovensku. Woska byl šest let prezidentem slovenského spolku kreativců Art Directors Club. Je držitelem pěti Grand Prix - i evropské Effie - a více než 150 domácích i zahraničních kovů za kreativitu i efektivitu. Mezi ně patří i osobní ocenění za celkový přínos slovenské reklamě Filip a za přínos digitálnímu marketingu od slovenské Asociace digitálních marketingových agentur (ADMA).

Chief creative directorem pražského Triadu se stal Martin Keder, který působil dlouhodobě jako kreativní ředitel v historicky nejúspěšnější agentuře na Slovensku Wiktor Leo Burnett. Tam pracoval pro značky jako Lidl, Škoda, Poštovní banka, J&T nebo Burger King.

Ke Kederovi do Triadu přichází z české pobočky Ogilvy Richard Axell. Kromě pozice creative director bude zastávat i roli head of art a zodpovídat za řemeslný a vizuální posun agentury. Většinu svojí kariéry pracoval jako art director a několik posledních let na různých pozicích souvisejících s vedením větších týmů. V Ogilvy tři roky vedl kreativní týmy, které se staraly o komunikaci značek Orion, Komerční banka, Sčítání lidu 2021 a v neposlední řadě Tesco, kde působil jako kreativní lead pro regionální hub pro Česko, Slovensko a Maďarsko. Agenturní tým pro Tesco od ledna v Ogilvy vede Martin Halaxa.

Na pozici creative director povýšil Michal Pivarči, který v Triadu působí už více než šest let. Kariéru v reklamě odstartoval ve slovenské agentuře Made by Vaculik, kde pracoval primárně pro klienta Tatra banka. V pražském Triadu vymýšlel kampaně pro klienty jako Plzeňský Prazdroj, Savencia, Míša, Pepsi, Mirinda, Ikea nebo Amnesty International.

„V době svého vzniku byl Triad v první řadě digitální. Uměli jsme využít situaci, kdy ostatní agentury digitál teprve dobíhaly. To je už ale v ‚reklamních letech‘ téměř pravěk, na který s úsměvem vzpomínáme,“ říká Petra Jankovičová, zakladatelka a spolumajitelka českého Triadu. „Dnes už nepotřebujeme nálepky a ani značky nepotřebují agentury s nálepkami. Vývoj společnosti i oboru ukazuje, že se inovativní myšlení neváže jen na jeden komunikační kanál. Funguje v úzkém propojení se strategií, kreativitou a prvotřídním řemeslem. Přesně podle toho jsme nadesignovali své nové kreativní vedení. Klienti potřebují partnery, kteří jim budou přinášet odvážné koncepty, nápady kvalitně uvádět v život a propojovat jednotlivé disciplíny tak, aby všechno dohromady dlouhodobě fungovalo.“