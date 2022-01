Předseda rady chce, aby ČTK rozkrývala dezinformace, ostatní nesouhlasí

Předseda Rady ČTK David Soukup (ANO) navrhuje, aby Česká tisková kancelář zřídila sekci, v níž by rozkrývala aktuální dezinformace. Zbývající radní veřejnoprávní zpravodajské agentury plán nepodporují. Připomínají, že rada ze zákona nemůže nic podobného po agentuře požadovat.

Téma dezinformací a „fake news“ zdůrazňoval Soukup už při svém zvolení předsedou v roce 2019, záměr na zavedení zvláštní rubriky připomněl při svém loňském znovuzvolení. Dnes ho chtěl veřejně probrat se zbývajícími radními. „Vymyslely to už jiné světové agentury, stačí se inspirovat. Domnívám se, že se budou vybírat zřetelně jasné fake news,“ vysvětloval.

„Peníze by se měly dát najít někde v grantu. Když existuje grant na covid, musí být i na tohle,“ doplnil Soukup, jak si představuje financování. Do projektu by se podle něho mohly zapojit i místní neziskové organizace. Důležitost podobných snah podle něj podtrhuje to, že i premiér má nově poradce pro dezinformace.

Ostatní radní se k Soukupově záměru staví chladně. „Fake news jsou velké téma, jejich rozpoznávání ale není posláním ČTK. Domnívám se, že tohle požadovat ani není v kompetenci rady,“ reagovala místopředsedkyně Jaroslava Wenigerová (za ODS). Podobně argumentoval radní Pavel Foltán (za ANO). „Rada není kompetentní tlačit do něčeho ČTK. Rada má kontrolovat, jestli ČTK dodržuje zákon,“ soudí Foltán. Radní Petr Žantovský odmítl, že by agentura měla spolupracovat s nevládními organizacemi: „Mám problém s tím, kdo bude pravdu detekovat. Na výsledky práce projektů typu Manipulátoři nejsem schopný dát. Slouží politickému zájmu a jsou politicky motivovány.“

„Je to námět. Chtěl bych ČTK motivovat. Nebudu psát projekt, vymýšlet, jak to udělat,“ odpovídal na výtky předseda rady Soukup. Svůj návrh přednesl v bodu Různé, radní o něm nehlasovali.

Tématu dezinformací se v Česku věnuje řada organizací, mezi nejznámější patří Demagog.cz, který kontroluje vedle výroků politiků také příspěvky na Facebooku. Tutéž službu pro americkou sociální síť provádí i francouzská zpravodajská agentura AFP, respektive tamní novinářka Laďka Mortkowitz Bauerová, která své analýzy publikuje na webu Na pravou míru. Takzvaný boj proti fake news podporuje také Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který loni poslal půl milionu korun neziskové organizaci Evropské hodnoty na „monitoring a analýzu české dezinformační scény“.

Ohledně fake news ale probíhá také rozdílný boj. Některé portály brojí proti tomu, aby byly označované jako dezinformační. Nejznámějším příkladem jsou zpravodajské EuroZprávy.cz, jimž se teď kvůli neopodstatněnému nálepkování musí omluvit provozovatel mediálního archivu Monitora.