Předvolební prezidentskou superdebatu Primy sledoval milion diváků

Předvolební debatu prezidentských kandidátů na hlavním kanálu televize Prima a na sesterské zpravodajské stanici CNN Prima News sledovalo ve středu večer celkem 993.000 diváků starších 15 let, tedy 25,7 % lidí u televizních obrazovek. Zásah (reach, tedy sledování aspoň tří minut) se vyšplhal na 1,795 milionu diváků. Pořadu Superdebata: Hledá se prezident se zúčastnili podle průzkumů favorizovaní armádní generál ve výslužbě Petr Pavel a ekonomka Danuše Nerudová. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš, kterého Prima také pozvala, do studia nepřišel.

Pořad se podle měření sledovanosti ATO umístil první mezi hlavními večerními pořady. Nejsledovanější byl u cílové skupiny 15 až 69 let i u mladších diváků 15 až 54 let. Na webu CNNPrima.cz debata zaznamenala 289.200 zobrazení. Nedělní Prezidentskou Superdebatu osmi kandidátů v České televizi, které se Babiš také nezúčastnil, sledovalo na programech ČT1 a ČT24 dohromady 1,54 milionu diváků starších 15 let. Babiš ohlásil svou účast ve čtvrteční večerní debatě v televizi Nova.