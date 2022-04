Přehled pozvánek Okamury do Otázek Václava Moravce radní ČT nedostanou

Vedení České televize odmítá radním doručit statistiku, kolikrát byl od roku 2015 předseda SPD Tomio Okamura pozvaný do nedělních Otázek Václava Moravce. Generální ředitel Petr Dvořák se odkázal na rozhodnutí Editoriálního panelu ČT, svého poradního orgánu, podle něhož požadavek představuje zásah do redakční autonomie. Statistiku si Rada ČT vyžádala na začátku března na popud radního Luboše Xavera Veselého, podle kterého by se téma mělo konečně vyjasnit. Okamura totiž dlouhodobě tvrdí, že ho televize do svého hlavního diskusního pořadu nezve. Televize naopak vysvětluje, že Okamura pozvánky odmítá.

„Je to prohra České televize, protože to mohlo být jednou provždy vyřešeno. Bohužel pravdu má v této věci nejspíš Okamura,“ reagoval dnes Veselý na rozhodnutí vedení ČT. Obranu považuje za směšnou a rozhodnutím podle něj vzniká „hluboký šrám v komunikaci mezi radou a vedením televize“. Kriticky se vyjádřil též předseda Rady ČT Pavel Matocha. „Považuju za absurdní, že žádost o statistiku je zasahování do výroby a programu pořadů,“ prohlásil Matocha. Radní se podle něho k tématu ještě vrátí. „Budeme diskutovat, jak s tím naložit, protože jde o obecný problém, nejde o jedno usnesení,“ avizuje předseda rady.

Ředitel Dvořák ve svém dopise radním píše, že se splnění požadavku neslučuje se zákonem o České televizi a Kodexem ČT. Cituje přitom vyjádření zmíněného Editoriálního panelu, který ve vztahu k řediteli zastupuje zpravodajství. Panel zveřejnění statistik nedoporučil, odkázal se přitom na zákon, podle kterého „rada ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů“. To by podle mínění členů panelu hrozilo. „Žádost o poskytnutí statistiky zvaní hostů do diskuzních pořadů Editoriální panel vyhodnotil jako pokus o zásah do výroby pořadu a pokus o narušení redakční autonomie prostřednictvím vnějších vlivů,“ stojí ve vyjádření orgánu čítajícího osm členů.

Editoriální panel České televize tvoří šéfredaktor zpravodajství ČT Petr Mrzena, šéfredaktor regionálního zpravodajství Roman Ondrůj, šéfredaktor reportážní publicistiky Marek Wollner, kreativní producentka Andrea Majstorovičová, redaktorka a moderátorka Petra Flanderková, vedoucí redaktor Michal Klokočník, vedoucí vysílání Daniel Pavlík a redaktor Jan Pirkl.

Vedení televize už jednou statistiky pozvánek radním odmítlo doručit, a to na začátku loňska. Tehdy s žádostí týkající se Událostí, Událostí, komentářů, Interview 24, 90′ ČT24 a Otázek Václava Moravce přišla dnes už bývalá radní Hana Lipovská, ředitel Dvořák ale usnesení odmítl splnit s tím, že se jedná o striktně interní informace. Letos jako první téma otevřel předseda Matocha, jeho požadavek na statistiky ohledně pozvánek do celkem osmi pořadů ale radní neschválili.