Prezident Pavel uvedl vlastní podcast Podhradí, otázky pokládá Michal Půr

Český prezident Petr Pavel uvedl dva týdny poté, co vstoupil do úřadu, vlastní videopořad. Je jím podcast Podhradí, s podtitulem Rozhovory s prezidentem. První epizoda, natočená v prostorách Hrzánského paláce, vyšla ve středu 22. března. K přehrání je na YouTube, kde za prvních osm hodin nasbírala přes deset tisíc zhlédnutí, jako zvuk pak na Spotify i Apple Podcasts. „V podcastu Podhradí si jednou za měsíc budeme povídat s prezidentem,“ sdělil Michal Půr, který bude ve videích vystupovat v roli tazatele. „Prezident sídlí na Hradě, ale já jsem měl vždy blíž k životu mimo něj. Mezi přáteli a lidmi, s kterými se můžeme bavit otevřeně o spoustě věcí. A to bych rád dělal i s Michalem Půrem, s nímž si budu povídat na Hradě i v Podhradí, novém prezidentském podcastu,“ předeslal Petr Pavel.

Půr, který sám sebe označuje za hybridního novináře, je šéfredaktorem názorového webu Info.cz (spadá do mediálního konglomerátu Daniela Křetínského), společně s majitelem skupiny komunikačních agentur Katz83 Tomášem Jirsou uvádí úspěšný podcast Insider a před pár týdny představil další podcastovou sérii Nový svět, v níž debatuje s egyptologem Miroslavem Bártou a historikem Martinem Kovářem. Moderuje také večerní publicistickou relaci 360° zpravodajské stanice CNN Prima News.

Hovory Miloše Zemana

Pavlův předchůdce Miloš Zeman se v letech 2017 až 2020 objevoval jako host pravidelných rozhovorů Jaromíra Soukupa na jeho televizi Barrandov, v relaci Týden s prezidentem. Už v roce 2013, kdy se stal prezidentem, Zeman spolu s veřejnoprávním Českým rozhlasem obnovil Hovory z Lán, vysílaly se živě, čtvrtletně. Ovšem jen do konce roku 2014, kdy je ukončil spor, zda má být pořad předtáčen, a to poté, co v něm Zeman použil několika sprostých výrazů. V roce 2015 se Zeman přesunul do Prezidentského Pressklubu soukromého rádia Frekvence 1, šlo také o kvartální interview. Jednou za čtvrt roku býval i hostem pořadu S prezidentem v Lánech na webu deníku Blesk. (Frekvence 1 i Blesk spadají pod Křetínského mediální dům Czech News Center). Rozhovory se Zemanem vedl na Frekvenci 1 Luboš Xaver Veselý a poté Luboš Procházka. Ten po svém nedávném odchodu z rádia uvedl vlastní podcast Otázky Luboše Procházky, jehož prvním hostem byl právě Zeman. Procházka interview propaguje jako „poslední rozhovor s prezidentem Zemanem“.

Havlovy Hovory z Lán

Zmíněnými Hovory z Lán proslul první polistopadový prezident Václav Havel. Pořad, ve kterém hlava státu každou neděli komentovala aktuální dění, se poprvé vysílal v březnu 1990. Vzhledem k nabitému programu prezidenta se ne vždy natáčel právě na lánském zámku. Kvůli zdravotním obtížím prezidenta museli domluvení hosté občas zajet do nemocnice, jako u dílu z 29. srpna 1998, jehož hostem byl pozdější prezident Zeman. Nedělní Hovory z Lán po osmi letech vystřídal hodinový sobotní měsíčník Rozhovory v Lánech, kde kromě prezidenta promlouvali další politici, filozofové a umělci. Éra pravidelných rozhovorů Václava Havla se uzavřela po deseti letech v únoru 2000.