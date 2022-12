Prezident Zeman podepsal novelu, která posiluje vydavatele vůči platformám

Vydavatelé a mediální domy získají silnější pozici vůči provozovatelům internetových vyhledávačů, agregátorů zpráv či sociálních sítí při sjednávání licenčních poplatků za využívání článků. Změnu přinese novela autorského zákona, která vychází ze směrnic Evropské unie a kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Novela nabude účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Posílení pozic vydavatelů kritizoval americký gigant Google, který provozuje celosvětově nejpoužívanější internetový vyhledávač. Oznámil, že v reakci na novelu omezí na minimum zobrazování zpravodajského obsahu tuzemských vydavatelů. Ke komerčnímu využívání článků budou firmy jako Google, Twitter nebo Facebook muset podle novely získat od kolektivního správce nebo od jednotlivých vydavatelů licence.

Licenční poplatek má zohledňovat rozsah a dosah publikovaného sdělení, úsilí vynaložené vydavatelem na pořízení obsahu publikace a ekonomický přínos, který má platforma z užívání obsahu, a to včetně příjmů z reklamy. V případě nedohody internetových platforem a vydavatelů do dvou měsíců od zahájení jednání má odměnu stanovit ministerstvo kultury, které by na to mělo 60 dnů. Pokud by platforma odmítla jednat o získání licence nebo by licenční poplatky neplatila, hrozila by jí podle vládní předlohy pokuta až půl milionu korun nebo až 1 % celkového globálního ročního obratu, podle toho, která částka bude vyšší.

Google kritizoval hlavně výši pokuty a po schválení novely parlamentem se rozhodl zobrazovat pouze titulky, nikoli náhledy zpravodajských článků a uzavřít program Google News Showcase, česky Výběr Zpráv Google (momentálně ještě běží). O platby od Googlu tak přijde několik menších tuzemských vydavatelů (Echo Media, Forum 24, Economia, Internet Info, N Media, Trima News), které s Googlem loni na jaře uzavřely smlouvu, zpravodajská televize CNN Prima News a také veřejnoprávní Česká tisková kancelář. „Nově přijatá česká zákonná úprava [...] dotlačila Google k tomu, že oznámil omezení svých služeb v Česku a vydavatelé z toho nakonec nemusí mít vůbec nic. Čtenáři budou ve vyhledávání Googlu hůř nacházet mediální obsah, média přijdou o část návštěvnosti a kvůli tomu i o část příjmů. Část vydavatelů včetně Deníku N navíc přijde o doplňkový příjem ze služby Google Showcase,“ shrnul tento týden ředitel Ján Simkanič, ředitel vydavatelství N Media, které stojí za Deníkem N. (Google také letos na podzim rozjel v českých médiích rozsáhlou kampaň na své vyhledávání ve zprávách a spustil speciální stránku Jak Google podporuje žurnalistiku a vydavatelský sektor. Ta už je teď nedostupná.)

Výhrady měly rovněž ministerstvo průmyslu a obchodu, Hospodářská komora nebo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Přijaté úpravy naopak podporovaly ministerstvo kultury, Sdružení pro internetový rozvoj a Unie vydavatelů, která sdružuje vydavatelství jako Mafra, Czech News Center či Vltava Labe Media, nebo také společnost Seznam.cz. Podle nich novela zajistí vydavatelům možnost dojednání spravedlivé odměny a zabrání provozovatelům vyhledávačů ve zneužívání jejich dominantního postavení na trhu. Asociace online vydavatelů se domnívá, že autorský zákon bude muset vbrzku doznat dílčích změn.

Kolektivní správce nebude podle schválené úpravy zastupovat automaticky všechny mediální domy a vydavatele, kteří to neodmítnou, ale pouze ty, kdo o to požádají.