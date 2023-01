Prezidentský duel Babiše a Pavla na ČT sledovalo 1,72 milionu lidí

Nedělní Prezidentský duel, vysílaný souběžně dvou programech České televize od 21.10 do 22.00, sledovalo průměrně 1,72 milionu diváků starších 15 let, tedy přes 40 % všech, kteří měli v tu dobu zapnutou televizi. Zásah (tedy počet těch, kdo si pořad pustili aspoň na tři minuty) činil na ČT1 a ČT24 celkem 2,62 milionu lidí. Na dotaz Médiáře to sdělila Česká televize

Andrej Babiš tvrdil, že se duelu s Petrem Pavlem na veřejnoprávní televizi zúčastnit nehodlá, nakonec přišel na poslední chvíli. Hladké nebylo ani technické zajištění: přenos v jeho první části na několik minut poznamenal nekvalitní zvuk a na pár vteřin také výpadek obrazu.

Sledovanost letošního duelu dvou finálních prezidentských kandidátů je o milion diváků nižší, než byla minule, před pěti lety mezi Milošem Zemanem a Jiřím Drahošem.

Bezplatný prostor v médiích