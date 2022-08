Při agentuře DigitalAd vznikla mediálka Dingo Media

Na mediálním trhu začala působit nová mediální agentura Dingo Media. Ta vznikla jako dceřiná společnost agentury DigitalAd, která dál specializuje na digitální marketing. DigitalAd vlastní Jan Vobecký (32 %), Petr Mácha (24 %), Marek Zábrodský (22 %) a Marek Pokorný (22 %). Mácha, který DigitalAd založil před pěti lety, je v nové mediálce Dingo Media šéfem. Head of strategy & media je Ondřej Vohnický, head of digital marketing Tereza Blažková, head of account management Barbora Blažková.

„Spolu s rozšiřováním služeb našim klientům jsme v rámci DigitalAd už delší dobu zvažovali nějakou formu oddělení aktivit přímo nesouvisejících s digitálním marketingem. Vzhledem k tomu, že naše služby už třetím rokem obsahují aktivity komplexní mediální agentury, je založení Dingo Media logickým vyústěním,“ přibližuje Petr Mácha jako CEO nové agentury.

Dingo Media slibuje klientům strategické a mediální plánování, nákup médií, produkci či analýzu celého průběhu kampaně. Kromě televize, printu, rozhlasu či venkovní reklamy nabízí i digitální služby, které realizuje mateřská agentura DigitalAd. Ta se dál specializuje na digitální marketing se zaměřením na real-time bidding, výkonnostní marketing, sociální sítě či monetizaci reklamního prostoru webu (yield). DigitalAd jako CEO řídí Jan Vobecký.

Mezi zákazníky Dingo Media patří nakladatelský dům Albatros Media, filmový distributor Vertical Entertainment, prodejce automobilů Suzuki, nákupní galerie Myslbek, Mezinárodní hudební festival Pražské jaro, výrobce tiskáren Oki či Letní scéna Musea Kampa. DigitalAd pracuje rovněž pro Oki a Albatros Media, také pro Prague Pride, Internet CZ či Mezinárodní hudební festival Český Krumlov.