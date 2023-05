Příjem televize přes IPTV stoupl, terestrika klesla

Nejrozšířenější platformou pro příjem televize zůstává v českých domácnostech terestrika (pozemní sítě), její podíl ale stagnuje a v loňském čtvrtém kvartálu poklesl. Naopak roste podíl příjmu televize přes internet (IPTV). Ukazují to data výzkumné společnosti Nielsen Admosphere prezentovaná na středeční konferenci Innovation Day.

Terestrický příjem televize měl ke konci loňského roku 2022 podíl 54,5 %, za poslední tři roky se výrazně nezměnil.

Čísla za IPTV a za kabelovou televizi uvádějí výzkumníci od půlky loňského roku souhrnně, aktuální údaj ke konci předchozího roku činí 40,7 %. To značí mírný nárůst, půl roku předtím totiž IPTV zaujímala 25,6 % a kabelová televize 12,8 %, což dohromady dělalo 38,4 %.

Na satelit připadá 17 %, před třemi roky to přitom byla skoro čtvrtina.

„Vidíme synergii mezi terestrikou a IP jako směr, který je tu do budoucna poměrně dlouho udržitelný,“ komentoval vývoj generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník. Radiokomunikacím se letos podařilo doplnit své digitální terestrické vysílací sítě (multiplexy) o čtyři nové programy –⁠ Spektrum Home a A 11 už vysílají, chystají se A 11 Sport a také nová teleshoppingová televize TopMerch. „Těmi čtyřmi novými kanály to asi končit nebude,“ podotkl ředitel Radiokomunikací. Operátor ve třech multiplexech šíří celkem 32 televizních stanic (kromě zmíněných to jsou kanály ČT, Novy, Primy, Óčka, Barrandova a také TV Noe a Seznam TV) a 15 rozhlasových. Podle manažera Radiokomunikací Marcela Procházky vysílá ve všech terestrických sítích v Česku celkem přes 45 televizí.

V Česku má aspoň jeden televizor 91 % domácností. Průměrný Čech sleduje televizi 3 hodiny a 43 minut denně.