Prima Cool přichází s novou sportovní show Šatna

Televizní stanice Prima Cool uvedla 1. května ve 21.15 nový půlhodinový týdeník Šatna, který představila jako „nekorektní show ze sportovní šatny“. „Řešit se budou chlapská témata, hlavně tedy sport, ženy, historie a samozřejmě i aktuality a zajímavosti ze sportovního světa,“ uvádí Prima k novince. Moderátoři nahlédnou do šaten různých sportů a každý týden si s hráči jeden kolektivní sport vyzkouší.

Moderátory jsou herci David Suchařípa a Pavel Nečas. „Budeme střídat různé sporty a zvát si zajímavé kamarády z mnoha sportovních odvětví. Dozvíte se to, co o nich opravdu nevíte, protože my to z nich zkrátka vytáhneme. To, co se v Šatně upeče, to tam také zůstane,“ prohlašují.