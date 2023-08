Prima+ má po půl roce 90.000 předplatitelů, hlásí Prima

Streamovací videoplatforma Prima+ komerční TV Prima nasbírala za první půlrok svého fungování přes 90.000 platících uživatelů. Prima to oznámila na dnešní tiskové konferenci k podzimnímu programovému schématu. Báze předplatitelů se rekrutuje z téměř 700.000 uživatelů, kteří službu v průběhu šesti měsíců od jejího spuštění využili. „Je to přesně to, co jsme chtěli, jedeme podle plánu,“ podotkl generální ředitel Primy Marek Singer.

Služba startovala letos v únoru, zájemcům nabídla tři tarify - zadarmo s reklamami, za 99 Kč s polovičním množstvím reklamy a za 149 Kč úplně bez reklam. Pouze pro platící jsou pak k dispozici původní díla pod hlavičkou Prima+ Originals. Mezi ty patřily seriály Zákony vlka, Půlnoční zpověď, Agrometal, Bodyguardi, Pod hladinou, Sedm schodů k moci nebo Bez lítosti. Zmíněné cykly Bez lítosti a Bodyguardi, určené nejdřív právě pro placenou videoplatformu, využije Prima ve svém televizním vysílání: letos na podzim je uvede na svém tematickém kanálu Prima Cool.

Letos v září a v říjnu mají na platformě přibýt další tři série Na vlnách Jadranu, Malá velká liga a Banáni nebo třeba koprodukční film Nikdy neříkej nikdy s Terezou Kostkovou a Tomášem Maštalírem v hlavních rolích, v režii Braňo Mišíka.