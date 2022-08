Prima na podzim nasadí nové seriály Pálava, Hořký svět a Dobré zprávy

Tři nové seriály v hlavním vysílacím čase chystá na letošní podzim televize Prima. Konkrétně v pondělí po 20. hodině půjde na hlavním kanálu Primy dvanáctidílný seriál Pálava, volné pokračování úspěšných Vinařů, ve středu pak nejprve osmidílná série z prostředí rodinného minipivovaru Hořký svět, kterou pak vystřídá dlouhodobý seriál z televizního prostředí Dobré zprávy. O útercích a středách bude novými díly pokračovat seriál Zoo, páteční večery budou patřit nové zábavní show Můj muž to dokáže, respektive pokračování zavedené soutěžní show Máme rádi Česko. Soboty přinesou už 10. řadu show Česko Slovensko má talent (opět ve spolupráci se slovenskou TV Joj), nedělní večery mají patřit českým filmům. A v pondělí v druhém večerním slotu přinese Prima kromě reprízy druhé řady seriálu Vinaři také novou, desetidílnou docu-reality show o skutečných svatbách Den jak sen, jejíž moderátorkou bude zpěvačka Monika Absolonová.

„Navýšili jsme investice do původní vlastní tvorby nejen na hlavní stanici, ale i na tematických kanálech,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima. Mezi sedmi pilíři podzimního programu Primy jmenoval kromě seriálů Pálava, Hořký svět, Dobré zprávy a Zoo a show Můj muž to dokáže také dvě novinky tematických kanálů - talk show Jednou si dole, jednou nahoře z Primy Cool a reality show Česká Miss Essens z Primy Show. Jednou si dole, jednou nahoře bude uvádět Miloš Pokorný, jinak též moderátor ranní show na rádiu Expres, a má to být „talk show o vztazích a sexu na úrovni“, natáčet se bude v televizní věži na pražském Žižkově. V osmi dílech České Miss Essens bude možné od října sledovat volbu královny krásy, 12 dívek se bude připravovat pod vedením topmodelky Pavlíny Němcové, průvodcem bude Kamil Bartošek alias Kazma, finále půjde v prosinci na hlavním kanálu Primy.

„Podzimní schéma kanálu Prima Cool výrazně rozšiřujeme o původní tvorbu,“ uvedl Roman Mrázek, programový ředitel skupiny Prima. „Nové pořady budou ztřeštěné, neotřelé a leckdy na hraně. Nebojíme se ani odvážnějších témat – budeme debatovat o sexu v Jednou jsi dole, jednou nahoře s Milošem Pokorným. Na plyn šlápneme v auto-moto pořadech Bábovky a plechovky, Blondýna, kutil a zabiják a Fotr na tripu. Improvizovat budeme nejen v Prima Partičce, ale i v soutěžní show K.o.mici. Coolácké stálice Simpsonovi, Hvězdná brána a Top Gear rozšíříme o animák Brickleberry, plný legračních postaviček a ujetých vtípků.“

Podzimní program Primy detailně v brožuře

„Podzim asi bude složitý, zima bude ještě složitější, tak jsme si říkali, že bychom mohli našim divákům nabídnout to, co českému národu vždycky pomohlo, když bylo nejhůř - to znamená alkohol, sex a v tomto případě i náš program. S těmito třemi věcmi to určitě přežijete ve zdraví a dobré náladě,“ shrnul ředitel Singer na závěr tiskové konference k podzimnímu programu Primy, který - stejně jako hlavní novinka Pálava - nese podtitul Život zalitý sluncem. Podzimní schéma Prima představila v úterý v rámci zábavního odpoledne a večera, jež uspořádala u přehrady v pražské Hostivaři. Program završil koncert zpěváka Marka Ztraceného.

Videozáznam představení podzimního programu Primy