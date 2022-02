Prima po nás chce pětadvacetkrát vyšší poplatek, tvrdí O2

Půlnoční tiskové oznámení televize Prima, že kvůli neshodě s O2 vyřadí od 1. března všechny své stanice z O2 TV, nenechal operátor bez reakce. Krátce po deváté ranní vydal tiskovou zprávu, v níž nezvykle konkrétně popisuje obchodní aspekt sporu. „Požadované navýšení poplatků ze strany FTV Prima o 2500 % je pro operátora O2 přirozeně zcela nepřijatelné,“ uvedla společnost O2 Czech Republic, která je s víc než půlmilionem zákazníků své O2 TV největším českým operátorem IPTV, digitální televize přes internet.

Televize propojená s internetem umožňuje zpětné zhlédnutí či přetáčení programu jednotlivých kanálů. To jsou podle O2 u diváků nejoblíbenější funkce. Podobnou zkušenost má další velká síť Nej.cz se čtvrtmilionem zákazníků. Prima se teď snaží využívání těchto funkcí zamezit, respektive vybrat za ně víc peněz, přičemž tvrdí, že kvůli přetáčení přichází o možný zisk kolem 200 milionů Kč ročně. O zvýšení distribučních poplatků podle operátora Nej.cz usiluje rovněž televize Nova. Víc peněz chtějí obě komerční televize „zejména za možnost zpětného přehrávání už dříve odvysílaného televizního pořadu či za pozastavení živého vysílání, tedy těch služeb, které u vás získaly značnou popularitu“, přibližuje Nej.cz.

Zatímco Nej.cz už koncem ledna ohlásilo, že zdražení vyvolané televizemi promítne od března do cen pro koncové zákazníky, O2 požadavky Primy odmítá. „Od začátku se snažíme o maximální spolupráci, nechceme naše diváky připravit o funkce, na které jsou zvyklí a hojně je využívají,“ uvedla dnes Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV. „Skupina Prima přišla s nepřijatelnými podmínkami – nejen se zvýšením poplatků za distribuci kanálů, ale ještě přemrštěným ‚výkupným‘ za to, aby lidé mohli využívat i nadále zpětné zhlédnutí a přetáčení programů. To by v konečném součtu znamenalo zdražení měsíčních tarifů O2 TV o desítky procent. To je pro nás ve chvíli, kdy se na všechny občany České republiky valí jedno zdražování za druhým, nepřijatelné. Podobný scénář čeká v následujících měsících i zákazníky konkurence. Jakákoli z kompromisních variant, kterou jsme přinesli na jednání, byla smetena ze stolu,“ tvrdí Lenerová.

Generální ředitel skupiny Prima Marek Singer dnes v noci oznámil, že „na nových podmínkách spolupráce se společností O2 Czech Republic“ se nepodařilo domluvit „ani přes veškerou naši snahu“. A dodal: „Vzhledem k tomu, že společnost O2 Czech Republic nadále nabízí svým klientům kanály televize Prima, aniž by s námi měla uzavřený platný kontrakt, rozhodli jsme se, že nejpozději 1. března ukončíme této společnosti distribuci svých kanálů.“

Odchodem z O2 TV by ovšem Prima přišla nejen o příplatky za zákaz přetáčení reklam, ale i o dosavadní poplatky, které jí operátor standardně hradí za samotné šíření jejích programů. Zároveň by televize musela oželet také část své sledovanosti. I proto je stále možné, že obě strany do března ještě společnou řeč najdou.