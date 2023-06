Prima točí dva komediální seriály: českou verzi hitu Netflixu a vztahovku s Klusem

Televize Prima začala vyrábět hned dva nové komediální seriály. První z nich bude lokální verzí nejúspěšnější francouzské série platformy Netflix Vytoč mého agenta (v originále z roku 2015 Dix Pour Cent) a vzniká ve spolupráci se slovenskou TV Joj pro uvedení na streamovacích platformách Prima+ a Joj Play. Druhou novinkou, určenou pro televizní vysílání, bude vztahový seriál Zalez do spacáku. Obě nové série budou mít osm dílů.

Místní verze dramedy Vytoč mého agenta bude vyprávět příběhy z castingové agentury. „Ve Francii je Call My Agent nedostižným hitem, posbíral řadu prestižních ocenění a jeho kvalitu dokládá i skutečnost, že aktuálně se seriál adaptuje do dvaceti zemí světa. Každá země zohledňuje vlastní reálie. Stejně tak tomu je i v případě naší česko-slovenské adaptace, do které se nám podařilo získat nejlepší, ale také nejvytíženější české a slovenské herce současnosti,“ prohlašuje výrobní ředitelka skupiny Prima Lucia Kršáková. Hlavní role hereckých agentů získali Kryštof Hádek, Tomáš Maštalír, Martha Issová a Zuzana Kronerová. Sami sebe pak ztvární Klára Issová, Iva Janžurová, Sabina Remundová, Zlata Adamovská, Taťjana Medvecká, Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer, Gabriela Marcinková, Stanislav Majer, Juraj Loj, Bolek Polívka nebo Michal Dlouhý. Projekt pro televize Prima a Joj vyrábí firmy Now Productions producenta Gordona Lovitta, někdejšího programového ředitele Primy. Seriál vzniká v režii Michala Blaška a Jakuba Machaly. Kreativní dramaturgii má v rukou režisérka Alice Nellis. Ta zároveň pro konkurenční televizi Nova napsala rodinný seriál Mozaika.

Tvůrčí tým seriálu Zalez do spacáku tvoří Marcel Bystroň (scénář), Jan Haluza (režie), Viktor Smutný (kamera), Petr Čechák (zvuk), Ondřej Brousek (hudba), Marek Opatrný (střih) a Ludvík Mareček (producent). Je to příběh čtyřicátníka Ivana, který se chce provdat za krásnou mladou Sáru, které neřekl, že už třikrát ženatý byl a má tři děti. Hlavní role mají Tomáš Klus se svou desetiletou dcerou Josefínou a Pavla Gajdošíková. Ivanovy exmanželky hrají Kristýna Leichtová, Erika Stárková a Barbora Seidlová, Sářiny rodiče Lenka Vlasáková a Ondřej Pavelka. „Mám spoustu dětí a všechno se to sejde v jednom kempu. Věřím, že se divák pobaví,“ říká Klus. Dál hrají Adrian Jastraban, Jan Teplý či Jiří Böhm.