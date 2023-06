Přímo z místa: Rada ČT volí generálního ředitele České televize

Dnešní zasedání Rady České televize má jediný bod: volbu generální ředitele této veřejnoprávní mediální instituce. Schůze radních začíná v 9.00, sledujeme ji na místě.

Co zaznělo v průběhu zasedání

10.28

Pro spolupráci s platformami razí Dvořák tři hlavní zásady: Produkt, který vytvoříme, nejdřív odvysíláme v ČT. Produkt na jakékoli platformě musí být jasně rozpoznatelný, že je ČT. Produkt budou vždy vidět diváci na gratis platformě iVysílání. „Zobchodováváme něco, k čemu má divák, plátce televizního poplatku přístup bez dalšího, tedy získáváme dodatečné peníze, a může to lidi přitáhnou k České televizi.“ Řekl také: „Žádnou smlouvu s platformou Voyo teď nemáme.“

10.23

Pokud by byl politický zájem, trvalo by spojení minimálně pět let. V praxi by to znamenalo postavit či vybrat budovu na kraji Prahy na metru, kde by rozhlas a televize fungovaly společně. Částečně by to možná přineslo nějaké úspory v režijní oblasti, ale vyžadovalo by to pečlivou přípravu a vysoké náklady, které by se částečně mohly amortizovat prodejem stávajících budov (v Brně to činilo 45 % nákladů).

10.20

Radního René Kühna zajímá, co si Dvořák myslí o možném spojení České televize a Českého rozhlasu. Také se ptá na spolupráci s komerčními televizemi, v čem je výhodná - připomněl chystané dohody s Novou ohledně pořadů natáčených v ČT, na což začátkem tohoto týdne upozornil web Info.cz.

10.15

Radního Doktora zajímá osud kanálu ČT Sport i velkých sportovních událostí na něm. „Sport bychom měli dál podporovat,“ říká Dvořák. Ohledně ceny práv připomněl, že je snaha veřejnoprávních médií kupovat vysílací práva společnými silami v rámci Evropské vysílací unie (EBU), takto se například získala olympiáda na léta 2026 až 2032. Nebrání se nějaké formě spolupráce s komerčními vysílateli, jak ji ČT dohodla s Novou v případě nedávného fotbalového šampionátu v Kataru.

10.12

Většinu jsem už řešili na zasedáních rady, reagoval Dvořák. Měli bychom se bavit o budoucnosti, ne o minulosti, podotkl. Poděkoval za názor a poprosil, zda by mohli pokračovat dál. Radní Martin Doktor označil Šafaříkovo vystoupení za exhibici.

10.08

Petr Šafařík skončil svou promluvu, která byla delší než Dvořákův kandidátský projev. Radní Tomáš Řehák poznamenal, že nyní je prostor pro dotazy na kandidáty, ne pro diskusi radních. Místopředseda Ježek se distancoval od všeho, co Šafařík řekl, i jak to řekl: „Rada rozhoduje jako celek a Petr Šafařík je tu jenom jeden.“

10.05

Šafařík kritizoval také působení ČT při prezidentské volbě. Výkon Martina Řezníčka při prezidentské Supderdebatě označil za moderátorský debakl, Řezníček se podle Šafaříka „zcela evidentně prohřešil proti zásadám kvalitní moderace“, to, že ho ČT nasadila i na Prezidentský duel, je podle Šafaříka „manifestace nesoudnosti“.

9.55

Místopředseda rady Petr Šafařík kritizuje Dvořáka. Nadnáší otázku, proč se navrhované změny nestaly dřív, a tvrdí, že je stávající šéf televize ve střetu zájmů (to radní předloni projednávali, Dvořákovi kritici usnesení v tomto smyslu neprosadili), odkazuje v tomto ohledu na článek A2larmu V tom podstatném má Hana Lipovská pravdu. Dvořák je podle Šafaříka „člověkem minulosti“. Později zopakoval: „Petr Dvořák jako manažer není člověkem současnosti, ale minulosti.“

9.45

Místopředseda rady Pavel Matocha se ptá na ekonomickou stránku: rozpočet a úspory. Dvořák jmenuje tři hlavní investiční projekty dalšího období: dostavba zpravodajského zázemí na Kavčích horách v Praze (projekt je ve fázi studie proveditelnosti, náklady na stavbu odhaduje 250-280 milionů Kč, o něco víc pak na technologie, projekt by vznikal v letech 2023-2025), výstavba nového studia v Ostravě (do 360 milionů Kč za stavbu a pozemek, pak do 135 milionů na vybavení) a dodatečné investice do koprodukce českých filmů, respektive do regionální tvorby.

Doplňuje, že šetřením má ČT na účtech o miliardu víc, než předpokládají dlouhodobé plány. V rámci úspor je podle Dvořáka možné hnout s portfoliem kanálů: přesunout část akvizice z ČT2 na ČT1, dokumenty z ČT2 na ČT Art a ten přeformátovat, významně se zamyslet nad velkými sportovními přenosy. Také omezit přímé přenosy, kulturní i sportovní. To by s sebou neslo i omezení přenosové techniky, potažmo počtu zaměstnanců. „Bohužel všechny tyto změny jsou nevratné.“

9.30

Místopředseda rady Vlastimil Ježek se ptá na případné změny v manažerském týmu. Dvořák: „Změny budou vázat na případné úpravy organizační struktury.“ Žádné konkrétní neřekl, uvidí se podle něj podle struktury. „Nebráním se změnám,“ předeslal. Systém tvůrčích producentských skupin trochu „okoral“, některé vyrábějí už rutinně na redakční bázi, ne podle výběru. Připouští, že počet skupin se může snížit. Plánuje projít celé programové schéma a zjistit, jestli ČT nějaké divácké skupiny nezanedbává.

9.25

Dvořákovy návrhy stručně: posílení autonomie regionálních studií hlavně v Brně a Ostravě, zásadní revize producentských systémů a úprava struktury od ledna 2024, rozšíření zpravodajského zázemí OTN a přístavba studií na pražských Kavčích horách, v Ostravě stavba nové budovy.

Zamýšlí další dvojprogram: přes den regiony, večer archiv à la ČT3. iVysílání má být do tří let jednou z top 3 VOD platforem na českém trhu. Po vzoru ČT Sport Plus zavede webový kanál ČT Art Plus. Sdruží všechny online aktivity pod ČT Digital. Založí redakci krizového zpravodajství (vybraní redaktoři schopní okamžitě reagovat a být připraveni prakticky obratem vycestovat do krizových oblastí). Provede kompletní redesign Událostí.

9.17

Před radu předstupuje Petr Dvořák. Předkládá, jak říká, rozvojový projekt, který udrží dosavadní pozici ČT. Vrací se k tomu, zda má dostat energie, síly a kreativního potenciálu k tomu, dál televizi vést. O mandát žádá „potřetí a naposledy“, jako dokončení své práce v oblasti veřejné služby. Aby to, jak řekl, potvrdilo dvě přísloví „do třetice všeho dobrého“ a „třikrát a dost“.

Stávající generální ředitel Dvořák je nejdéle sloužícím šéfem České televize. Veřejnoprávní instituci vede od roku 2011, v roce 2017 ho Rada ČT potvrdila na další šestileté funkční období. Předtím byl mezi lety 2003 až 2010 generálním ředitelem komerční TV Nova. Dvořákův druhý šestiletý mandát vyprší letos koncem září. Teď se uchází už o třetí mandát. Televizi by tak řídil až do roku 2029, celkem 18 let.

9.15

Předseda Rady ČT Karel Novák přednesl pravidla volby a rada je schválila, zdržel se jen radní Tomáš Samek. Co je podstatné? Na hlasovacím lístku může každý z radních křížkem označit nejvýš jednoho z kandidátů. Pokud někdo získá 10 a víc hlasů, je zvolen. Pokud nikdo nezíská 10 a víc hlasů, postupují do druhého kola ten se nejvyšším počtem hlasů a ten nebo ti s druhým nejvyšším počtem hlasů.

9.10

Los určil pořadí kandidátů pro veřejná slyšení. Kandidáti vystoupí v následujícím pořadí: Dvořák, Souček, Konrád, Štern, Hřídel.

Z koho budou radní vybírat Na předchozím zasedání radní určili finálovou pětici. stávající generální ředitel ČT Petr Dvořák

ředitel brněnského studia ČT Jan Souček

bývalý šéf televize Prima Martin Konrád

kreativní producent v ČT Jan Štern

krizový manažer Pavel Hřídel Jak bude volba probíhat Kandidáti budou vystupovat v pořadí určeném losem.

Začíná se veřejným slyšením kandidátů. Ta mají trvat vždy deset minut a po každém bude neomezený čas na dotazy členů rady a reakce na komentáře členů rady.

Po slyšeních a dotazech proběhne tajná volba.

Zvolený generální ředitel musí získat od členů rady alespoň dvě třetiny hlasů, tedy deset hlasů z 15.

Pokud žádný z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů, bude se volba opakovat.

V případě opakovaně patového výsledku se může volba posunout na některé z dalších jednání rady (další je pak 21. června). Kdo bude volit O novém řediteli rozhoduje patnáctičlenná Rada ČT v následujícím složení. Karel Novák (předseda)

(předseda) Vlastimil Ježek (místopředseda)

(místopředseda) Pavel Matocha (místopředseda)



(místopředseda) Petr Šafařík (místopředseda)

(místopředseda) Roman Bradáč

Martin Doktor

Vladimír Karmazín

René Kühn

Ladislav Mrklas

Ilja Racek

Milada Richterová

Tomáš Řehák

Tomáš Samek

Jiří Šlégr

Lubomír Veselý

