Případy 1. oddělení skončily, přijde Místo zločinu České Budějovice

Třináctým dílem skončila v pondělí večer na ČT1 třetí řada krimiseriálu Případy 1. oddělení. Ta byla podle tvůrců zároveň řadou poslední, závěrečnou. V průměru ji sledovalo 1,64 milionu diváků starších 15 let, o něco víc muži než ženy, a to zejména ve věkové skupině 45 až 64 let. Vyšší zájem o seriál měli obyvatelé větších měst, nejvíce pak diváci z Prahy a ze středních Čech. Nejsledovanějším dílem třetí série byl jedenáctý díl Spolubydlící, který sledovalo bezmála 1,8 milionu diváků, tedy přes 40 % všech, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi. Odloženě na internetu vidělo každou z epizod průměrně 124.000 diváků starších 4 let.

Předchozí dvě řady, jak dřív uvedla Česká televize, lákaly v průměru 1,7 milionu diváků. První řada vysílaná v roce 2014 měla 14 dílů, druhý v roce 2016 osm. Právě skončivší třetí řada tak uzavřela sérii inspirovanou skutečnými případy pražské kriminálky, jimž časově předcházely šestidílné Devadesátky, vysílané začátkem letoška. Jak Případy, tak Devadesátky jsou odkazem kreativního producenta Michala Reitlera, který už pro Českou televizi nepracuje, už rok působí v čele producentského týmu TV Nova.

Vysílací slot v pondělí po 20. hodině bude na ČT1 brzy patřit opět kriminálnímu seriálu. Počínaje 2. lednem se bude vysílat novinka Místo zločinu České Budějovice, má 13 dílů. Navazuje na předchozí série Místo zločinu Ostrava a Místo zločinu Plzeň, vysílané na ČT1 od ledna, respektive dubna 2020. Tehdy měly průměrnou sledovanost 1,3 milionu diváků starších 15 let. Novinku opět režírovali Jiří Chlumský a Jan Hřebejk. Seriálový policejní tým představují David Novotný, Judit Pecháček (za svobodna Bárdos), Leoš Noha, Filip Březina a také Pavla Beretová, známá z předchozí ostravské série.

„Přesto, že má seriál v názvu jméno jihočeské metropole, nepůjde o klasickou městskou detektivku. Naopak, naší snahou je strávit co nejvíce času venku v krajině nebo v menších městech a ukázat ikonická místa spojená s regionem. Malebnost a klid jihočeské krajiny jsou postaveny do kontrastu se zločinem, povětšinou banálním, brutálním a zbytečným,“ přibližuje kreativní producent ČT Jan Lekeš. Kromě vyšetřování a náhledu na kriminalistickou práci přinese seriál také pohled do soukromí postav.

„Jižní Čechy jsme zvolili úmyslně, abychom vytvořili ostrý kontrast s výrazně syrovou Ostravou. Epizody jsme například natáčeli na Šumavě v Borové Ladě, v Českých Budějovicích, Táboře, v Třeboni i na hranicích s Bavorskem,“ uvedl autor námětu a producent Martin Froyda. „V této části republiky nebylo jednoduché vyhledat trestné činy, abychom se jimi mohli inspirovat. A protože většinou zpracováváme reálné případy, tak jsme si sem přivezli ty, které jsme posbírali po celém Česku,“ dodal.