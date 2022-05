„Pro dnešní děti bývá porno sexuální výchovou,“ konstatuje výzkumnice Michaela Slussareff

„Čtvrtina dětí v 11 letech viděla pornografii. Koreluje to s tím, kdy děti nebo jejich spolužáci dostávají první chytrý telefon. Je dokázané, že to pro ně bývá v tomto věku traumatizující zkušenost. Můžeme je na to ale připravit,“ říká výzkumnice Michaela Slussareff, vědkyně z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nedávno vydala knihu Hry, sítě, porno: Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty. Shrnuje v ní svůj dlouholetý výzkum vlivu technologií na vývoj dětí. Dopady mobilů a počítačů přibližuje teď i v podcastu Médiáře.