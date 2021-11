Proč jsme se vydali na cestu kolem světa

Jet na cestu kolem světa je patrně sen mnoha lidí. Pro někoho to může být spíš lákavá představa, pro někoho jasný cíl. Pro nás to byl smysl celého našeho mnohaletého počínání. Akorát jsme si k tomu vybrali jako dopravní prostředek plachetnici. „Proč proboha na lodi? Proč se chcete trmácet na vlnách týdny přes oceány? Není to nebezpečné? A s dětmi? No proč? Proč radši neletíte?“ Tak se nás ptali mnozí, rodinou počínaje.

Už Simon Sinek říkal: „Start with why.“ Takže tady je naše proč. A když vás to bude bavit, rádi s vámi budeme sdílet jak. Jak se nám daří a kde se právě nacházíme.

Oceán je svoboda

Michal začal podnikat už někdy v šestnácti z obýváku. Od té doby byl jeho život práce, byznys, networking… Já začala o něco později. Ale s o to větší vervou, a „přibalili“ jsme si k tomu ještě dvě děti. V hlavě však stále rezonoval jednou, kdysi dávno, nahlas vyřčený společný sen. Každá dovolená na plachetnici se měnila v představy, jaké by to asi bylo, kdybychom na lodi žili a už se nevraceli domů.

No a pak přijde domů Michal, že má kupce pro celou naši digitální skupinu. A že je to nejlepší způsob, jak po sobě něco nechat, ale nenechat to napospas a jet. Jak jsme si plácli, z rychlíku jsme přestoupili na francouzské TGV. Firmu neprodáváte tolikrát za život. Chcete to udat nejlépe, jak je v danou chvíli možné (ale ne lépe) a tak makáte víc. A pak přijde poslední rok, poslední měsíc a vy najednou stojíte bokem k vaší, tedy v tu chvíli už jejich firmě.

To, že pojedeme s dětmi, bylo jasné. Někdo tomu říká no brainer. Chceme dětem i sobě ukázat svět, chceme mít společný zážitek, co nás ještě více spojí jako rodinu (doufejme!). Chceme lépe poznat, co v nás je. Chceme být svobodní a cítit, že planeta nefunguje, když jí pošlete mail, uděláte nakopávací all staff nebo dobře přeplánujete headcounty.

No a proč na lodi a ne třeba letadlem? Na plachetnici cítíte sílu Země, její moře, oceány, proudy, větry a slapové jevy. Síla Země vás žene vpřed, anebo brzdí. Je to intenzivní zážitek. Oceány vás vezmou na jinak hůře dostupná místa. Nemusíte se držet vyznačených tras ani cest. Je to prostě svoboda.

Větší svoboda s sebou ale nese větší riziko. A tak asi by stálo za to popsat, jak takové cestování na lodi vypadá.

Neustále na hlídce

Jachting se od dob Joshuy Slocuma hodne změnil. Máme moderní přístroje, autopilotem počínaje a radary a softwary pro modelování tras konče. Dokážeme se snadno zásobovat nutričně vyváženým i chutným jídlem na týdny trvající plavby.

Oceány ale také brázdí nejvíce lodí, co kdy bylo. Člověk si to neuvědomí. Ale schválně si stáhněte aplikaci Marine Traffic. Každá loď, která má zapnuté AIS (což by měla mít všechna aktivní plavidla na moři vyjma vojenských) je zachycena.

Velký objem dopravy znamená větší riziko srážky. Každá denní, ale zejména noční přeplavba tak vyžaduje neustálou hlídku pro kontrolu kurzu, kolize nebo nastavení plachet. Největší ohrožení pak představují kontejnerové lodě. Neuhnou! A noční rybáři, kteří jsou vidět jen na radaru jako tečka anebo světýlko ve tmě..

Loď je komplexní soběstačný ekosystém, který je vystaven dennodenním útokům soli, vodě, všudypřítomné vlhkosti, větru. Čím více techniky, tím více věcí se může porouchat. Loď tak vyžaduje neustálou kontrolu vybavení vnějšího i vnitřního, výměnu součástek, údržbu a pak neustálé opravy.

A pak je tu otázka osobního prostoru. Cestovat na lodi znamená na ní žít. Máte dvě skříňky na oblečení a jednu poličku na osobní věci. Kuchyň je sporák, dřez, mini lednice a kousek linky. Najednou zjistíte, jak málo opravdu potřebujete.

Součástí regaty

Naše cesta potrvá dva a půl roku. Nakonec jsme se rozhodli, že nepojedeme úplně sami, ale přidali jsme se k regatě Grand Large Yachting World Odyssey organizované loděnicí Grand Large. Regata má připomenout první obeplutí země, které paradoxně jako první nezrealizoval Fernao Magellan, ale jeho „co-pilot“ Elcano. Tehdy, před pěti sty let mu to trvalo čtyři roky a zpět do Španělska se vrátila pětina mužů. Magellana cestou zabili na Filipínách. My jedeme stejnou trasu vyjma Ohňové země a mysu Horn. Bereme to přes Panamský průplav.

Máme za sebou první měsíc. Za tu dobu jsme přejeli z Cádizu na Kanárské ostrovy, odkud 22. listopadu vyrážíme přes náš první oceán. Držte nám palce!

Jak jsme chytali svou první opravdovou rybu