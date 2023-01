Proč někteří veřejnoprávním médiím nevěří a asi nikdy věřit nebudou

Všimli si toho nejspíš všichni. Přestože česká veřejnoprávní média patří podle výzkumů mezi nejdůvěryhodnější zdroje, část společnosti jim nemůže přijít na jméno. Kdo nezná někoho, kdo až s podivuhodným zápalem nenávidí Českou televizi, ať hodí ovladačem. Proč? Neukazují svět, jaký ve skutečnosti je. Minimálně tak soudí stoupenci takzvaných populistických stran. Toto vysvětlení nedávno přinesl tým z brněnské Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Reprezentativní studie o 3.251 respondentovi vyšla Kláře Smejkal, Jakubu Mackovi, Lukáši Slavíkovi a Janu Šerekovi v The International Journal of Press/Politics.

Autorská čtveřice se zaměřuje na rozdíl v důvěře veřejnoprávním médií mezi sympatizanty populistických a ostatních stran. Mezi první řadí SPD, ANO či Trikoloru. Populismus chápou jako ideologii, která rozlišuje na mezi skupinou dobrých „obyčejných lidí“, proti nimž stojí špatné elity a menšiny. Vzestup dělení na dobré my a špatné oni stopují v nespokojenosti s tradičními politickými stranami, která souvisí s nedůvěrou v instituce obecně. Patří mezi ně i média.

Veřejnoprávní média provokují „populisty“ ze své podstaty. Zákon jim ukládá podporu pluralismu i vlídný přístup k menšinám. To se ukazuje jako zásadní problém, dokladuje brněnská čtveřice, která myslí důvěru v média dvojím způsobem. Zaprvé lidé důvěřují médiím podle toho, jak moc odpovídají jejich světonázoru. Zadruhé podle toho, jak moc jejich práci považují za nestrannou a objektivní.

Pro podporovatele populistických politik hraje roli první typ důvěry, pro ostatní hlavně druhý. To znamená, že populistický tábor důvěřuje veřejnoprávním médiím, když věří, že nebudou v rozporu s jejich pohledem na svět. Pokud ale vidí problémy ve zmíněných elitách či menšinách, nejspíš se vzhledem k inkluzivní misi veřejnoprávních médií požadovaného obsahu nedočkají.

Kritiku veřejnoprávní agendy a jejího rámování vznáší pravidelně i někteří radní. Mluví třeba o absenci „vlasteneckých témat“. Nacionalismus hodně lidí rovnou odradí. Neměli bychom však rovnou odmítat veškerou kritiku, naznačuje výzkumnický tým. Když někdo mluví o tom, že na něj veřejnoprávní média nemyslí, nemusí jít o touhu po autoritářství, ale i o docela legitimní požadavek. Pokud ho ovšem nejhlasitěji vznáší pochybné figury, důležitou kritiku překryjí svou personou. Status quo zůstává, nespokojenost také.

Autorský tým proto v závěru píše, že veřejnoprávní média musí zvládat „citlivě oddělit legitimní potřeby od nelegitimních projevů, které jejich artikulaci provázejí (například rasismus, nenávistné projevy)“. Pokud pokaždé vylejeme vaničku i s dítětem, jen poroste poptávka po těch, co s veřejnoprávními médii zatočí.

Jak konkrétně vypadají očekávání diváctva a posluchačstva – a jestli je veřejnoprávní média skutečně (ne)naplňují –, součástí studie není. Smejkal a spol. dodávají, že téma zasluhuje pokračující pozornost. Snad se dočkáme. Dohady o málo či naopak příliš vlastenecká, sociální nebo pražská veřejnoprávní média v následujících letech jen tak neutichnou. To je dobře. Spor mezi misí veřejnoprávních médií a požadavky veřejnosti nemůže být z podstaty ukončený. Směle proto debatujme. Dávejme akorát pozor na děti ve vaničkách.

