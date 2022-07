Proč Reddit nabízí nejlepší letní osvěžení

Dosavadní průběh léta staví před člověka zásadní otázku: čím utrácet čas na internetu. Všechny krize už trvají dost dlouho na to, abychom se o ně mohli přestat zajímat podobně jako o nezvedené děti (stejně tak se samy nepochybně připomenou), redakce toho ve svém prázdninovém režimu mnoho nevymyslí, fotografie slunce zářícího skrze sklenku bílého se na Instagramu brzy omrzí. Co si ve vylidněné kanceláři či na přelidněném koupališti počít?

Naštěstí tady za každého počasí zůstává přístav naděje, zábavy i poučení: Reddit. Tady je pět důvodů, proč mu dát šanci, i když jste ho dosud měli zařazený mezi geekovskými podivnostmi.

1) Stále překvapuje. Reddit se oproti většině velkých sítí liší v jedné věci: člověk si svou zeď nestaví na sledování ostatních uživatelů, ale okolo svých zájmů či zábavných komunit – takzvaných subredditů. Rozdíl těžko docenit. Když sledujeme jednotlivce, jejich tvorbu po nějaké době známe až příliš dobře. To ale neplatí pro komunitu fanoušků špatného jídla nebo subreddit, kde se lidé ostatních ptají, jestli to byli oni, kdo se v popsaném konfliktu zachoval jako hajzl. „Reddit mě pořád dokáže zasvětit do něčeho, o čem jsem ani nevěděl, že existuje, poučit mě o věcech, na které bych jinde nenarazil. Obsah navíc hodně tvoří diskuse a komentáře pod příspěvky, kde člověk nikdy neví, na co narazí. Všechno mě to motivovalo ke vzniku pořadu, kde se snažíme ‚kouzlo‘ předávat dál,“ napsal mi Petr Krýže, který společně s Ondřejem Trhoněm na YouTube připravuje kanál Redditování. Jejich pořad ve své ztřeštěnosti nabízí ideální úvod do toho, co všechno je možné v téhle internetové obdobě magazínu 100+1 zahraničních zajímavostí.

2) Je chytrý. Reddit pro mě má opravdu nejblíž k dobrému magazínu. Chytře zaujme, ale nepožaduje toho příliš. Tak třeba nedávno se stal virálním příspěvek z r/AskHistorians, kde někoho zajímalo, jestli Kateřina Veliká někdy jedla banány – a odpověděl chlapík, co napsal celou knihu o historii banánů. Krásný moment. Člověk tak ani nemusí mít kdovíjak výjimečné zájmy. Na dlouhé hodiny zabaví i obří komunity jako ta, kde se lidé snaží vysvětlovat věci stylem, jako by se publikum skládalo z pětiletých. A vzdělat se člověk může i na místech, které v kanceláři raději neotevírat. Patrně nikde na otevřeném internetu není taková koncentrace lidí, co se dokážou fundovaně a se vší laskavostí vyjádřit k čemukoliv sexuálnímu.

3) Dělá Google použitelným. Když člověk hledá příjemnou kavárnu v Aténách, návod na zakládání kompostu nebo něčí zkušenost s nemocnicemi v Lotyšsku, obrátí se zpravidla na Google. Nejpoužívanější vyhledávač ale stále méně často nabízí něco skutečně užitečného a důvěryhodného. První strana vyhledávání – ⁠nikdo zpravidla dál nechodí – se stala pro všeobecnou optimalizaci (SEO) semeništěm webů, které recyklují pár vzájemně sdílených informací (případ kompost) nebo smrdí skrytou reklamou (případ kavárna). Po internetu tak už nějakou dobu koluje jednoduchá rada: do vyhledávání na Googlu stačí připsat „site:reddit.com“. Tehdy existuje docela slušná pravděpodobnost, že vyhledávač člověka odkáže na nedávný dotaz baťůžkáře, kterému odpovídají rodilí Atéňané, nápomocnou komunitu permakulturních zahradníků nebo příběh člověka, který v Rize také přišel k úrazu. Jinými slovy: člověk najde, co skutečně potřebuje.

4) Je důvěryhodný a přehledný. Člověk občas bádá nad citlivými věcmi: dají se houbičky i kouřit? To není něco, kde dáte na první radu. Na Redditu, který odpovědi na přesně takové otázky nabízí, se ale člověk rychle zorientuje, který názor patří mezi důvěryhodnější. Síť stojí na jednoduchém systému plusů a minusů: když příspěvek či komentář dostává pozitivní hlasy, míří nahoru, když negativní, končí dole. To je samo o sobě vypovídající. Jednotlivé účty navíc mají bodovou karmu a veškerá historie jejich komentářů je veřejná, obojí vypovídá o mnohém. V neposlední řadě tady jsou moderátoři. Obsah na Redditu totiž oproti většině sítí nemoderuje pouze interní tým. Nejvíc práce odvádí správci jednotlivých subredditů, kteří se rekrutují z řad obyčejných uživatelů. Přestože je jejich práce, která má hodnotu milionů dolarů, neplacená, zpravidla ji odvádí se svědomitostí velitele družstva dobrovolných hasičů. Všechno tohle dohromady dělá z Redditu místo, kde se člověk snadno orientuje, a kde nedokážou trollové strhnout debatu vyšinutým směrem, jako se to děje na Twitteru. (Pokud ale někoho kontroverze zajímají, může si zapnout zařazení příspěvků, které vyzdvihuje právě ty polarizující – a i to je super možnost.)

5) Nikdo tam nikoho nezná. Jak už bylo řečeno, lidé většinou nesledují další lidi, ale jednotlivé komunity. Odpadají tak influencerské móresy, protože se nehraje na to, kdo dokáže být dlouhodobě pohledný nebo břitce sarkastický. Důležité je, co užitečného vznikne společnými silami v dané komunitě. Kdo se o to postará, není vlastně důležité. Na nikom síť nestojí, každá trocha se ale počítá: i kdyby šlo pouze o hlasy, které mnohem víc než na jiných službách skutečně určují pořadí příspěvků. Co je přitom podstatné: většina lidí přispívá anonymně. A to je na celé věci obrovsky úlevné. Odpadá tak uvažování, jestli právě tohle sledovat či lajkovat, protože co když si mého počínání všimne někdo z práce.

„Na Redditu je cítit velká svoboda, a to mě taky baví,“ shrnuje Krýže. Není na co čekat. Všem přeju příjemnou zábavu.