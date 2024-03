Prodejce sportovního zboží Decathlon mění vizuální identitu

Francouzský maloobchodní řetězec Decathlon představil svou novou vizuální identitu včetně loga a spolu s tím nové motto Move People Through the Wonders of Sport. To má vyjadřovat, že sport hraje zásadní roli v utváření zdravější a šťastnější společnosti. Novou strategií se prodejce sportovního vybavení zavazuje k udržitelnosti, zlepšení zákaznického servisu a celkové modernizaci. „V Decathlonu chceme mít větší pozitivní dopad na lidi, společnost a planetu tím, že lidi rozhýbeme sportem,“ prohlásila Barbara Martin Coppola, šéfka Decathlon United.

„Naše nové logo je symbolem otevřenosti a dává každému možnost vidět v něm to, co je pro něj důležité. Ať už jde o dostupnost, špičkový výkon, inovativnost nebo přínos pro životní prostředí,“ doplnila Martina Melicherová, šéfka marketingové komunikace české pobočky Decathlonu.

V Česku, kde Decathlon provozuje 25 prodejen, se změny budou implementovat postupně. S nový designem a emocemi se mohou čeští zákazníci setkat už v probíhající jarní kampani Jaro venku, jaro v nás!

Ve druhém čtvrtletí se má proměnit web i CRM systém. Posledním krokem bude modernizace prodejen – slibuje nové uspořádání, lepší viditelnost produktů, nové digitální obrazovky. Decathlon rovněž plánuje využívat algoritmy umělé inteligence s cílem přesně plánovat sortiment a zásoby.

