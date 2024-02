Project Agora a Taboola představily novou technologii AI, která maximalizuje konverze 

Společnosti Project Agora a Taboola přinášejí Maximize Conversions, novou nabídkovou strategii pro nativní reklamu, která automaticky optimalizuje kampaně na výkon pomocí umělé inteligence. Project Agora a Taboola spolupracují exkluzivně na 26 trzích v regionu EMEA, včetně Česka.

Díky této nové technologii umělé inteligence už inzerenti nemusí ručně upravovat CPC kampaně. Jednoduše nastaví rozpočet a algoritmus společnosti Taboola automaticky upraví CPC tak, aby v rámci rozpočtu přinesl co nejvíce konverzí.

Během tří měsíců již více než 50 % globálních inzerentů společnosti Taboola přijalo technologii Maximize Conversions, včetně značek jako Hyundai, ERGO, Leica Camera, Peugeot a Opel. Díky této změně strategie biddingu zaznamenali až 110% nárůst konverzí při zachování stabilního CPA, přičemž mnozí inzerenti dosáhli také až 20% snížení CPA. Kromě zvýšení počtu konverzí zefektivňuje Maximize Conversions také kampaně, protože zkracuje dobu, za kterou inzerenti dosáhnou optimálních výsledků, na polovinu.

Maximize Conversions lze používat s nastaveným cílem CPA nebo bez něj. Bez definovaného cíle CPA přináší Maximize Conversions co nejvíce konverzí s co nejnižšími náklady v rámci denního rozpočtu na reklamu. Při použití s definovaným cílem CPA přináší co nejvíce konverzí v rámci inzerentem definovaného CPA nebo nižšího.

„Maximize Conversions byl inzerenty přijat rychleji než téměř jakýkoli jiný produkt,“ říká Adam Singolda, generální ředitel a zakladatel společnosti Taboola. „To proto, že jim rozvázal ruce: automatizuje CPC bidding, přináší jisté výsledky a spoléhá na umělou inteligenci vyškolenou s hlubokým porozuměním jejich spotřebitelům.“

„Inzerenti už nejsou nuceni experimentovat s CPC. Stanoví si své cíle a umělá inteligence za ně udělá všechnu práci. AI společnosti Taboola byla vyškolena na kontextových signálech první strany od více než 9.000 vydavatelů a 600 milionů denně aktivních uživatelů, což inzerentům využívajícím Maximize Conversions zajišťuje obrovskou konkurenční výhodu v efektivním oslovování svých zákazníků,“ dodává Lenka Barbušová, business development manager CZ/SK společnosti Project Agora.

Text je placenou propagací společnosti Project Agora

