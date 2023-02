Project Agora o hodnotě nativní reklamy pro lokální vydavatele a inzerenty

Abychom pochopili, co partnerství s Taboolou znamená pro české firmy, sešli jsme se s Hanou Schneebergovou z Project Agora, publisher business development manager pro náš trh. Mluvili jsme o Taboole, projektu Agora a o tom, co může nativní reklama udělat pro místní české vydavatele a inzerenty.

Řekněte nám něco o tom, co nabízíte v regionu, a o svém partnerství s Taboola.

V Project Agora nabízíme řešení monetizace místním vydavatelům, aby mohli zvýšit své tržby. Poskytujeme však také služby inzerentům, abychom dosáhli lepších výsledků v rámci celé cesty.

Naše partnerství s Taboola je postaveno na stejných hodnotách. Sdílíme stejnou vizi, která spočívá v udržování otevřeného webu. To je základ. Díky společné práci jsme obě strany silnější. Se společností Taboola máme exkluzivní partnerství na 26 trzích ve střední a východní Evropě, na Středním východě a v Africe, což nám umožňuje nabízet jedinečná řešení nativní reklamy jak vydavatelům, tak inzerentům.

Cílem je v konečném důsledku umožnit místním a globálním vydavatelům maximalizovat jejich příjmy – a pomoci značkám dosáhnout jejich obchodních cílů. Chápeme, že potřeby každého vydavatele jsou jiné, a proto věříme v rozvíjení partnerství prostřednictvím otevřené komunikace s našimi vydavateli, aby byl oboustranný zájem na úspěchu.

Čím je nativní reklama pro značky efektivní?

Nativní reklama bezesporu představuje tři pilíře - vedle searche a socialu - každého úspěšného marketingového mixu. Native umísťuje poselství značky do strategického bodu uživatelského zážitku, kterému říkáme „příští okamžik“. To je okamžik, kdy uživatelé dočetli článek a jsou připraveni udělat další krok. Je to přesně ten okamžik, kdy jsou otevření objevovat nový obsah, produkty nebo služby.

Nativní sponzorovaný obsah se mísí s organickým obsahem a vytváří kontext pro reklamy, které si lze všimnout a kliknout na ně. Mezitím celé nastavení a prostředí nabízí uživatelům zážitek z nekonečného scrollování, který milují ze sociálních médií.

Zaručujeme výsledky v rámci celého trychtýře - od povědomí po výkon - tím, že poskytujeme nativní reklamy v modelu nákupu CPC a CPCV. Díky rozsáhlým možnostem cílení zobrazujeme správnou reklamu správné osobě, ve správný čas a pokaždé, abychom zajistili, že bude prostředí vysoce personalizované, a tedy účinné.

V kombinaci s obrovským dosahem Tabooly poskytujeme řešení, které je ekvivalentní řešení Googlu a sociálních médií. Poskytuje značkám globální dosah 500 milionů aktivních uživatelů denně na více než 9.000 webů po celém světě.

Jaký prospěch z této technologie mají vydavatelé?

Nativní reklama pomáhá vydavatelům generovat větší příjmy z návštěvníků jejich webu. Vytváří zcela novou reklamu, která jim pomáhá zpeněžit jejich stránky spolu s rostoucí návštěvností a publikem.

Pomocí nativní reklamní technologie mohou vydavatelé kromě sponzorovaného obsahu také propagovat svůj organický obsah, aby recirkulovali návštěvnost a dokonce si vyměňovali publikum mezi různými weby stejného vydavatele.

Jednou ze skvělých věcí na Taboole je, že investují značné prostředky do výzkumu a vývoje. Pomohlo jim to vyvinout řešení, jako je Taboola Feed, který vydavatelům umožňuje nasadit na jejich stránky „news Feed“ sociálních médií. Bylo prokázáno, že tento produkt výrazně podporuje příjmy vydavatelů a budování publika.

A existuje mnoho dalších funkcí, které pomáhají majitelům stránek udržet návštěvnost na jejich webu. Jako Explore More, která umožňuje uživatelům přicházejícím z externích zdrojů - sociální sítě, chatovací aplikace - znovu se zapojit do obsahu webových stránek. Majitelům stránek to pomáhá udržet uživatele na svých mobilních webech déle a znovu je oslovit tím, že jim zobrazíte relevantní doporučení obsahu.

Next Up je dalším příkladem: znovu osloví uživatele, než se vrátí, zobrazením doporučení nad okrajem v jednotce s lepícím posuvníkem. Newsroom je také cenným zdrojem, který využívá prediktivní engine Tabooly a masivní datový soubor s více než 500 miliony aktivních uživatelů denně, aby pomohl publicistům, redaktorům a týmům se speciálními zájmy činit informovaná rozhodnutí o tom, jak zvýšit počet svých čtenářů.

Jaké jsou vaše plány na trhu?

Náš místní tým silně podporuje obě strany podnikání: vydavatele i inzerenty. Úzce spolupracujeme s našimi partnery v České republice i na Slovensku. Jsme také v kontaktu s velkými vydavatelskými skupinami, takže očekáváme výrazný růst v příštích měsících.

Na českém trhu je nejvíc povzbudivé, jak rychle roste místní poptávka. Budujeme opravdu smysluplná partnerství a investujeme do toho, aby tyto vztahy vydržely velmi dlouho.

Text je placenou propagací společnosti Project Agora