Propad české e-commerce se zastavil, pokles tržeb loni zpomalil na -6 %

Česká e-commerce zakončila rok 2023 s celkovým obratem 185 miliard Kč, jedná se tak o pokles o 6 % oproti předešlému roku. Celkové roční skóre vylepšil tradičně nejsilnější poslední kvartál, který po téměř dvou letech propadu přinesl 2% růst. „Trh se díky klesající inflaci i příchodu zahraničních hráčů začal oživovat, dařilo se zejména velkým e-shopům,“ uvádějí v pravidelném výročním shrnutí cenový srovnávač Heureka a Asociace pro elektronickou komerci (APEK).

Vývoj e-commerce v Česku

rok 2019 2020 2021 2022 2023 obrat v miliardách Kč 155 196 223 197 185 meziroční změna obratu +15 % +26 % +14 % -12 % -6 % počet e-shopů 46.600 49.500 50.985 50.100 49.900

Zdroj: Heureka.cz, APEK

Podle Heureky a APEK se propad tržeb internetových obchodů konečně zastavil: „Je evidentní, že česká e-commerce se začíná po dlouhé době útlumu oživovat, zejména velcí hráči už potvrzují, že se situace začíná obracet.“ „Za první tři měsíce loňského roku jsme měli meziroční propad o 13 %, kdy jsme se stále potýkali s vysokou inflací a nedařilo se ani dřív oblíbeným povánočním výprodejům. Naději na návrat k přirozenému růstu jsme dostali po druhém kvartálu, který skončil -8 %. Silný byl zejména květen, kdy se sledované hodnoty blížily k nule. Nadějné vyhlídky se však rozplynuly v teplém a hlavně dlouhém létě a třetí čtvrtletí skončilo opět -11 %. Viděli jsme však, že lidé si už zvykli nakupovat online, jen pořizují věci s nižší hodnotou, což se také projevilo na nižší průměrné výši objednávky,“ ohlíží se za uplynulým rokem David Chmelař, generální ředitel Heureka Group. Nejlepší výsledek za celý rok pak přinesl zmíněný čtvrtá kvartál.

„Loňský rok znovu ovlivnila vysoká inflace, která pro obchodníky znamenala rostoucí náklady, a to současně s menší ochotou spotřebitelů utrácet. I proto došlo k drobnému poklesu počtu e-shopů na českém trhu z 50.100 na 49.900. Na druhou stranu se opět potvrdila schopnost adaptace většiny českých internetových obchodů, které se dokázaly s náročnou situací vyrovnat a do roku 2024 budou vstupovat s optimismem. Věříme, že nyní už čeká naší e-commerce návrat k růstu,“ doplňuje Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci.

Největší přesun do online prostředí byl pochopitelně v době pandemie, a nově vzniklým segmentům se poměrně daří držet si svůj podíl. Stále je nejsilnější elektronika, která však v řádu let postupně ustupuje –⁠ od roku 2019, kdy měla 25 % je aktuálně na 22 %. Naopak postupně roste sekce kosmetiky a zdraví z 6 % v roce 2019 na aktuálních 8 %. Celý rok se v žebříčku nejpopulárnějších kategorií vysoko držely produkty z oblasti drogerie a kosmetiky, třeba prací prášky (+43 %) nebo přípravky do myčky. Jedním z důsledků pandemie je častější vyhledávání veterinárních přípravků (+33 %) a krmiv pro mazlíčky, které se lidé pořizovali, když trávili čas doma. Nákupy výrazně ovlivnilo i dlouhé teplé léto. “Všichni obchodníci vědí, že důležitou roli hraje i počasí a vidíme to i my. Například bazény ve třetím kvartálu rostly meziročně o 106 % a zařadily se mezi nejvíce rostoucí kategorie roku s růstem 33 %. Ale platí to i opačně, jakmile nasněží, Češi hledají boby, lopaty na sníh nebo sněhové frézy, které meziročně rostly 116 %,“ vyjmenovává výkonný ředitel Heureky Jan Mayer. Po období propadu se začíná oživovat trh s vysavači, které v roce 2022 skončily -22 %, zatímco uplynulý rok zakončily 6% růstem a rostoucí trend pokračuje i v prvních dnech roku 2024.

