Proti Moravcovým Otázkám startují na Nově „odpovědi“ v debatě Za pět minut dvanáct

Na komerční televizi Nova se po letech vrací nedělní politická debata. Názvem Za pět minut dvanáct odkazuje k tomu, že bude začínat v 11.55, tedy pět minut před tradičním časem začátku zavedené relace Otázky Václava Moravce. Tu už bezmála dvacet let –⁠ od ledna 2004 –⁠ uvádí Česká televize na kanálech ČT1 a ČT24. Na „otázky“ v názvu hlavního konkurenčního pořadu naráží Nova ve svých upoutávkách heslem „nejvyšší čas na odpovědi“. „Chceme v první řadě odpovídat na otázky, které lidi trápí. Nechceme vést intelektuální debaty,“ řekl na nedávném setkání s novináři řekl Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova.

Nový pořad Novy zároveň časově koliduje s druhou hodinou Partie Terezie Tománkové, jež se vysílá na hlavním kanálu Prima a zpravodajské CNN Prima News v neděli mezi 11. a 13. hodinou. Jak ředitel Houska tvrdí, vstup do tradičního slotu –⁠ byť proti dvěma konkurentům –⁠ je logický. A z výzkumu, který si Nova nechala udělat, mohou nedělní televizní debaty počítat nejvýš s 15 % tuzemské populace, zhruba tolik je diváků, kteří mají v tento čas o tento typ pořadů zájem: „Je to léta zažitý čas. Těch 15 % lidí, kteří mají podobné typy pořadů rádi, jsou na ně zvyklí kolem nedělního oběda. Je to historická tradice. Nedává smysl to dávat kdykoli jindy.“

„Úspěch číslo jedna pro nás bude, že to zvládneme udělat na úrovni. Primárně se teď nesoustředíme na čísla,“ řekl ředitel Houska Médiáři. Mezi hlavními cíli nového pořadu je podle Housky též nestrannost vedení debaty –⁠ aby divák nepoznal, jaký má moderátor na věci, o nichž povede diskusi, názor. Sledovanost se k cílům relace má přidat postupně: „Samozřejmě jako lídr ve zpravodajství bychom chtěli být i lídr v politických debatách. Jsme v tomto ale skromní, víme, že to musíme nějakou dobu budovat, formát jsme dlouho neměli, lidi u nás na něj nejsou zvyklí. Naše ambice nicméně je, že chceme být číslo jedna i v tomto.“

Od konkurence se Nova hodlá odlišit pestřejší skladbou, zhruba 70 minut stopáže celé debaty bude zpravidla dělit na tři tematické bloky. Po úvodní politické diskusi tak mají následovat téma týdne a host týdne. „Chceme pořad dělat trochu jinak, chceme, aby byl dynamičtější, aby to nebylo jen celohodinové povídání se dvěma hosty. Inspirovali jsme se mimo jiné ve Spojených státech, kde jsou takové pořady živější, hodně se v nich věci vysvětlují, jsou v nich headliny, vnitřní šoty a podobně,“ popsal Kamil Houska a shrnul: „Chceme, aby celá hodina nebyla jen o dvou lidech, protože si myslíme, že takový formát přestává fungovat.“

Tematické bloky a hosté prvního vydání Politická debata: Politická kultura v ČR Markéta Pekarová Adamová , předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, TOP 09

, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR, TOP 09 Alena Schillerová, předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Téma týdne: Trestání dětí Patrik Nacher , poslanec za hnutí ANO

, poslanec za hnutí ANO Zdeňka Šíp Staňková, autorka blogu Děti jsou taky lidi Host týdne Vladimír Mišík, hudební legenda Zdroj: TV Nova

Jak už bylo oznámeno, novou relaci na Nově bude uvádět Martin Čermák, zároveň jeden z moderátor hlavního večerního zpravodajství Televizní noviny. Tam má přitom fungovat dál, ve dvojici s Veronikou Petruchovou. S moderováním rozhovorů s politiky má Čermák zkušenosti také z online vysílání TN Live. Jako průvodce televizní debatou týdne ho Nova vybrala poté, co se zkomplikoval původní plán s Pavlem Štruncem, bývalým šéfredaktorem CNN Prima News. Ředitel zpravodajství Novy považuje Čermáka za dobrou volbu: „Je mladý, ale hodně na sobě pracuje, věříme, že bude lidem sympatický a že si je získá na svou stranu. I když to nebude mít lehké.“ Podle Housky je Čermák schopen do budoucna obstát případně i ve velkých televizních událostech, jako jsou předvolební debaty či diskuse s prezidentskými kandidáty: „Martin na to má. Je pracovitý, svědomitě se připravuje, má přehled, zájem o politiku i další vážná témata.“

Přijít mají další publicistické formáty

Nedělní debata na Nově měla od loňska formu jednoho z bloků Víkendové snídaně, nesla název Napřímo, měla stopáž zhruba půl hodiny a uváděla ji Bára Divišová. Formát Napřímo nyní zůstane jen na internetu, kde běží už déle. Divišová zůstane jednou z moderátorek Napřímo, ale primárně se má věnovat publicistickým Střepinám, reportážní relaci vysílané v neděli později večer. „Je úzce spjatá se Střepinami, s nimi máme velké ambice, chceme je zlepšovat, posilovat tým,“ avizoval Kamil Houska.

Publicistických formátů na Nově má být přitom v budoucnu víc. „Pro kredit zpravodajství je třeba mít vedle něj i silnou publicistiku, a nám některé publicistické formáty chybí, to chceme postupně napravit a na obrazovku je vrátit,“ plánuje ředitel. „Aby dlouhodobě fungovalo zpravodajství, publicistika vedle něj je něco, co vytváří celkovou sílu toho, co produkujete. A naše publicistika –⁠ řeknu sebekriticky –⁠ byla v uplynulých letech oslabena, vlastně máme jen Střepiny a myslíme, že je třeba ještě jeden dva pořady, vážně míněnou publicistiku, mít. Tvoří to celek, váhu, kredibilitu.“

