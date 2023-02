Provazník, Vondrlík a Klusoň novými manažery skupiny Proficio

Na vedoucí pozice v marketingové a poradenské skupině Proficio nastoupili Jakub Provazník, Petr Vondrlík a Martin Klusoň. Doplnili tak tým skupiny působící v Česku, na Slovensku a v Rakousku. „Proficio se za poslední dva roky prakticky zdvojnásobilo. Z týmu o středních desítkách lidí je tým téměř stopadesátičlenný a potřeba posílit vedení a zásadní role byla obrovská,“ uvedl Petr Halík, šéf a jeden ze spolumajitelů agentury.

Provazník, který má zkušenosti s řízením digitální agentury Aitom, se jako nový account director v Proficiu stará o vedení a rozvoj klientského týmu. Vondrlík s praxí v Mall.cz, Rohlik.cz či Astratexu nově obsadil pozici e-commerce director. Klusoň se do agenturního prostředí (předtím působil v In creative) vrací po dvou letech v advokátní kanceláři Kroupa Helán, a to na pozici head of marketing, z níž zastřeší marketingovou prezentaci skupiny, včetně dceřiných firem Databy a Porta Design.

V týmu se zároveň změnila role Petra Němečka, který se po krátkém působení jako key account manager přesunul na pozici business development director, kde vede tým pro akvizici nových klientů.

Proficio se o nové klíčové členy rozšiřuje kvůli svým plánům na další růst. Postupně se přeměňuje z výkonnostní agentury na byznysově-konzultační skupinu a chystá se expandovat také do Německa či Polska. V uplynulém roce 2022 agentura navázala spolupráci s klienty jako Košík.cz, Assa Abloy, Niceboy nebo Tatry Mountain Resorts a Gopass.