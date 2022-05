„Provedení luxus.“ Fondee vítězí Brnem budoucnosti i novinami Zítra Dnes

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších - samotných kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 15. až 17. týden 2022 YYY Agency: Začněte zhodnocovat své peníze (59 %)

značka, klient: Fondee B&T: Minerální voda z Nízkého Jeseníku (49 %)

značka: Ondrášovka, klient: Kofola ČeskoSlovensko Effe Praha: Chytrá domácnost (48 %)

značka: Kaufland, klient: Kaufland Česká republika Jednoduše (47 %)

značka: Lidl, klient: Lidl Česká republika

Rozumíme si (43 %)

značka: Voyo, klient: TV Nova S nabídkou hodnotit obesíláme přes 30 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 8 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Fondee se dívá do budoucnosti

Investiční platforma Fondee spustila s agenturou YYY kampaň, která ji představuje coby bezpečné místo pro zhodnocování úspor. Kreativní koncept místo slibu „bezpečných“ a „zaručených“ metod přibližuje budoucnost, na kterou je dobré peníze zhodnocovat, spekuluje nad možnou příští podobou světa a rolí peněz v budoucnosti. Výrobu videí dostala na starost zlínská produkce Bumerang Film. Výrobu online formátů studio Spoj.se, správu reklam agentura ROI Story. Strategie Fondee reaguje na přístup populace k investicím. Češi odnepaměti ukládají úspory raději na tradiční místa, než aby zkusili krátkodobě rizikovější, ale dlouhodobě výnosnější alternativy. „Proto potřebujeme netradiční kreativou vzbudit pozornost a návaznou komunikací přesvědčit, že i Fondee je bezpečné a ověřené místo pro dlouhodobé zhodnocování úspor,“ říká Tomáš Charouz, stratég YYY. „O budoucnost se ve svých kampaních snaží otřít každá druhá značka, prezentuje nám svoji vizi toho, jaké to v ní bude. My ale nevíme, jestli budoucnost bude úžasná, ready, nebo jestli na nás spadne asteroid a budeme si moct tak akorát připít panákem Jose Cuervo a přitakat ‚tomorrow is overrated‘. Podle mě můžeme o budoucnosti s jistotou říct jen dvě věci. Zaprvé nikdo neví, co přijde, a zadruhé prachy budeme potřebovat vždycky. A aspoň s tím druhým nám může Fondee pomoci,“ popisuje hlavní myšlenku kampaně kreativní ředitel YYY Marek Linhart. Klíčové příběhy kampaně Fondee přenáší recipienty na tři místa - do vesmírného hostince, na náměstí Svobody v moravské metropoli a do Bratislavy. Vizuály jsou navrženy tak, aby se podobaly těm, které developeři využívají k propagaci svých projektů, ale v realitě roku 2050. „Prvním místem je zájezdní restaurace U Dvou sluncí na asteroidu BohdalováXK4, který se nachází na oblíbené dálkové trase 50. let 21. století: Země - Saturn - Kuiperův pás. Místní menu láká turisty na koprovku z měsíčních prokaryot a zlatý hřeb - půllitr tradičního českého piva za přívětivou cenu 24 eur. Brno změnilo tvář z vysmívaného místa bez metra na moderní město první poloviny 21. století. Právě z jeho nejznámějšího náměstí povede dráha Ultraloop, kterou se cestující za 20 minut dopraví na vídeňskou Mariahilfer Strasse,“ přibližuje Pavel Hluchý, head of art YYY. „Třetí se odehrává na dálnici v Bratislavě, kde vzniklo inovativní napojení dálnic D1 a D4 formou smyčky o průměru 65 metrů umožňující bezpečný průjezd při rychlosti 100 až 200 kilometrů za hodinu.“

Kampaň běží v out-of-home, digital out-of-home, 19 tištěných médiích a také online ve formě display reklamy, videa a formátu stories.

Důležitým kanálem kampaně je také direct marketing. Fondee společně s YYY agency a eventovou agenturou Everwhere připravili a rozdali 70.000 kusů novin. „V exkluzivním vydání deníku Zítra Dnes se čtenáři seznámí s událostmi jednoho běžného dne, totiž 8. března 2050. Přečtou si, jestli osmasedmdesátiletý Jaromír Jágr po sezóně skutečně ukončí kariéru, hodnocení nejnovějšího ‚jablečného‘ modelu iPhonu 42 od Petra Máry nebo jak si senioři zahrají o své důchody v loterii z důvodu neexistující důchodové reformy,“ popisuje kreativní ředitel Linhart. Součástí novin je inzerce Fondee, informace o počasí, křížovka nebo tradiční rubrika Smějeme se s dívkou, která se narozdíl od dnešní doby přizpůsobila roku 2050. „Celkem 50.000 kusů rozešleme lidem do jejich poštovních schránek a zbylých 20.000 bude rozdáno na eventech v největších českých městech,“ dodává Michal Kříž, account manager YYY.

Tahle kampaň mě docela baví. Snad ten humor bude i dostatečně funkční.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Velkolepá a ambiciózní kampaň, vychytaná do těch nejmenších detailů. Noviny Zítra Dnes mě fakt pobavily. Doufám, že kampaň bude úspěšná a bude svou odvahou inspirovat i ostatní klienty (a samozřejmě kreativce).

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Toto je prostě boží! Ať už se vám líbí nebo nelíbí futuristická budoucnost Brna nebo Bratislavy, má to grády. Za mě totální pecka, chci vidět i Olomouc a další města v této kampani!

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Budoucnost nikdo nezná, no jo. Je to taková dětská vize budoucnosti, jestli se to hodí pro investování, nevim. Lidi, co investujou, většinou děti nejsou. Ovšem provedení luxus.

Ondřej Souček

No dobře, tak existuje něco jako Fondee, ale co dál???

Pavel Jechort (Mall Group)

Brand, o kterém nic nevím, mi coby běžnému střádalovi vysvětlí, že se stejně jako každý můžu zajistit a že mám začít zhodnocovat své peníze. A to hnusným písmem na vizuálech, kde, kdybych na to měl čas a náladu, rozeznám, že to jako bude ta budoucnost, co o ní nic nevíme. Zbytek konceptu jsem si musel přečíst v sebechvále tvůrců. Možná to tam všechno i je, ale já vidím jen to, že už mi zase někdo, o kom nic nevím, natož aby usiloval o mou důvěru, chce svýma pracičkama šahat na moje prachy!

Vilém Rubeš

Není fondee jako fondue. Kdo se v tom má vyznat. Na webu fondeeuuooaa jsem zjistil, že nejsem vyvážený, a že můj vztah k riziku je rizikový. Takže v příští misi na Měsíc neletím. A nebo to není o raketě na Měsíc, a je to na rok? Nepodmíněně!

Petr Laštovka

S investičními platformami se roztrhl pytel. Kampaň pro Fondee si jako jedinou pamatuju a zaregistroval jsem ji ještě před tím, než jsem ji potkal v Katovně. Je mi jen líto, že nemohu investovat do výstavby metra Š, ale jen do anonymizovaných ETFek.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

2. Ondrášovka pod Kofolou dostala novou tvář

Tradiční česká značka minerálních vod Ondrášovka poprvé představila svou novou podobu i v televizi. Nové logo, nová lahev, etikety i nový příběh. Středobodem Ondrášovky se nově stává rodina a příroda. O tom je nový televizní spot, který pochází z dílny pražské agentury B&T. O tvorbu spotu se postarali v Boogie, pod režijní taktovkou Milana Baloga. Nová kreativa vznikala souběžně s vývojem nového positioningu a rebrandingu. Má zdůraznit především dvě věci: vztah Ondrášovky k přírodě a ochraně životního prostředí, kterému se chce značka v následujících letech věnovat, a vztah k rodině, která je primární cílovou skupinou tradiční české minerálky.„Během vytváření kampaně jsme se společně s klientem snažili propojit hned několik elementů, které jsou pro novou tvář značky důležité a nemohli jsme je vynechat. Ondrášovka se totiž odvážila k radikální (a správné) změně, která na stávající podobě nenechala kámen na kameni. I proto jsme se nakonec rozhodli začít delším příběhem, který odvypráví, co potřebujeme,“ říká ke kampani kreativní ředitel B&T Ondřej Peša. Novou komunikaci Ondrášovky teď spojuje jeden hlavní motiv, a to strom, který, mimo jiné, symbolizuje závazek Ondrášovky pomáhat životnímu prostředí. Značka, kterou nedávno do svého portfolia zařadila Kofola, plánuje aktivně pomáhat v ochraně a obnově stromů v Česku. I proto se příběh nového spotu odehrává kolem jednoho stromu napříč staletími.

Snaha o větší příběh - dobrý. Strom - dobrý. Různé životní etapy - dobrý. Že se tam první půlku voda používá k výchově nebo hašení bych taky ještě přežil. Ale když už se po 30 vteřinách hrdina konečně napije Ondrášovky a na otázku: „Už se to spravilo?“ odpoví: „Ne.“ To ve mně vyvolává otázku, jestli mluví o autě, nebo o produktu.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Krása! „Průřez generacemi“ sice známe z jiných kampaní, ale hezké provedení a sympatičtí hrdinové (a parádní lokace!) z toho dělají nadprůměrný spot. Klíčový vizuál mi oproti tomu připadá malinko nudný.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Kua, co to je klucka, vy mi dáváte takhle po ránu. No tak, minerálku v chladiči bych ještě pochopil, nalejt ji tam ale nechcete, co? To neukážete, nechcete dávat příklad, co? Co kdyby jí tam někdo nalil a zadřel se mu motor a ve fabrice vám pak přistála žaloba, že jste reklamou navedli řidiče k tomu lít Ondrášovku do chladiče? A ne třikrát za sebou nechápu.

Ondřej Souček

Co jsem to zrovna viděl?! Nejlepší reklamu tohoto kola. Je tam lehkost, jakou kdysi měla Kofola, je to skoro vtipné, žádné minerály ani patos, hezky natočené. Palec nahoru a jdu se mrknout ještě jednou.

Pavel Jechort (Mall Group)

Minerální voda, kterou se dá hasit i polejt. A taky ji narvat do chladiče. Již celá staletí. Nevím, zda jako Stierlitz neprozradili příliš mnoho...

Vilém Rubeš

Joooo, tak ona je to Ondrášovka. Ta může za to, že moje rodina je pořád v běhu! Už od 13. století. A že to vyšlo zrovna tak pěkně na den. Hezký, máte talent.

Petr Laštovka

Ondrášovka se ve spotu častěji vylévá, než pije. Doufám, že tím nechtějí tvůrci nic naznačit. Každopádně, nový positioning i podoba Ondrášovky je určitě krok správným směrem a přeju komunikaci dlouhodobost, aby si tímto způsobem značku zapamatovala i cílová skupina.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

3. Kaufland slibuje zajistit chytrou domácnost

Obchodní řetězec Kaufland přichází s novým komunikačním konceptem chytré domácnosti, kterou reprezentuje šestičlenná rodina Chytrých. Každý z jejích členů čelí různým situacím. Někdo si poradí sám, jiný využije moderní technologie, ale společným jmenovatelem je Kaufland, který slibuje řešení pro všechny. „Chceme přiblížit, proč jsme pro naše zákazníky první volbou. Ať už jde o čerstvost, kvalitu, cenu, či to, že nabízíme vše pod jednou střechou. To jsou naše hlavní pilíře, díky kterým se na nás rodinka Chytrých, ale i naši zákazníci mohou spolehnout,“ vysvětluje Petra Kalužíková, marketingová ředitelka společnosti Kaufland. „Novou kampaní dále rozvíjíme myšlenku našeho dlouhodobého konceptu Moje první volba,“ dodává. Nový komunikační koncept vytvořila reklamní agentura Effe Praha, pobočka slovenské Effectivity. Televizní spoty režíroval Tom Wilson a produkci zajistila společnost Heroes Prague. „Klient přišel s požadavkem na moderní a důvtipnou kampaň, která bude reflektovat potřeby zákazníků a zapůsobí i na mladé,“ říká ke kampani kreativní ředitel agentury Effe Praha Mario Poór. „Chytrou domácnost netvoří jen technologie, ale především její členové napříč generacemi,“ přibližuje úvahy tvůrců. „Důležitý byl i výběr hudby – elektroswing je populární mezi mladými, ocení jej ale i ti starší. Moc nás těší, že se nám podařilo získat práva na známou skladbu hudebníka Parova Stelara.“ Jde o skladbu Catgroove. „Chtěli jsme natočit srozumitelný příběh, ale neokoukaným a zábavným způsobem, se spoustou vizuálních triků, za použití širokých skel a netradičních úhlů kamer,“ říká režisér Tom Wilson z Heroes Prague. „Oproti běžným kampaním jsme natočili mnoho různých variací, které diváci budou vídat celý rok.“ Během deseti dnů vzniklo více než 400 záběrů, z nichž velká část se odehrává v dekoraci postavené na míru v ateliéru na Barrandově.

Mám tyhle živé spoty docela rád a vizuálně se mi to líbí. Jen pan otec vypadá nějak zbytečně vynervovaně na to, že žije v tak „chytré domácnosti“.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

„Obchodní řetězec Kaufland přichází s novým komunikačním konceptem chytré domácnosti, kterou reprezentuje šestičlenná rodina Chytrých.“ Tato věta je v podstatě doslovně převedena do televizního spotu. Nutno říct, že spotu celkem svižného – a vlezlého tak akorát.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Řemeslné zpracování určitě vybočuje z typicky „českého“ standardu a filmařinu musím pochválit. To jo. Ale když mi někdo podsouvá, že jsem chytrá domácnost, protože nakupuju v Kauflandu, tak to mi hlava fakt nebere.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Smart nebo chytrá, chcete-li, je slovo tak nadužívaný, že řešení, která jsou fakt smart, se dostávají na roveň s marketingovými projekty, jež jsou smart asi jako Smarty od Haška. No, aspoň ten Parov Stelar je, když ne chytrej, hodně dobrej.

Ondřej Souček

Takové jakože budování top of mind. Nic víc v tom nemůžu vidět. Snad budou odpovídat i mediální váhy.

Pavel Jechort (Mall Group)

Tomu neuvěříte! Co doma dojde, můžete si dojet koupit! Tím asi myšlenka končí, zbytek pozornosti už věnovali starostem, aby kamera kmitala s nožem a do rytmu skladby, kterou se prsí, že koupili. Výsledný dojem: no a co?

Vilém Rubeš

Ach, ve chvilku, kdy paní domů vyslovila „šery“ rajčátka, přestal jsem vnímat děj a okolí. Ono „šery“ v blahé paměti popíjel jistý pán ze Stratfordu nad Avonou. Tak se mi vám vybavilo celé dětství a vůně starého obchoďáku Hraničář v okresu na západě (sic!), a tak mám z téhle vychytralé kampaně toho zápaďáckého Kaufáče nějak nostalgickou náladu. Díky za to. A opravte si to: „čery“, jo?

Petr Laštovka

4. Jednoduše Lidl

Nová reklamní kampaň maloobchodního řetězce Lidl propaguje rychlý a pohodlný nákup, jemuž prodejce vychází vstříc uspořádáním svých provozoven i sortimentem, kterému dominují privátní značky. K zákazníkům se kampaň dostane napříč různými komunikačními kanály zahrnujícími billboardy, reklamní leták a především televizní spot. Tvůrce své marketingové komunikace Lidl dlouhodobě veřejně nepředstavuje. „Novou kampaní jsme chtěli zdůraznit to, na co jsou u nás zákazníci zvyklí. Pod pojmem Jednoduše Lidl si mohou představit rychlý a komfortní nákup, při kterém pořídí vše potřebné ve vysoké kvalitě. Ať už se jedná o potraviny k přípravě rodinné večeře, pohoštění přátel nebo vybavení domácnosti,“ upřesňuje Michal Farník, jednatel Lidlu odpovědný za reklamu a nákup. Lidl uvádí, že kvalitu a čerstvost garantuje právě svými privátními značkami, na jejichž vývoji spolupracuje s dodavateli. „Máme tak pod kontrolou složení, výživové vlastnosti, ale i výslednou cenu, která je mnohdy nižší než u obdobných značkových výrobků,“ dodává Farník.

V podstatě už tu roky opakuji dvě věci dokola: v jednoduchosti je krása a nikdy nepodceňujte song, kterým spot podbarvíte. Tento je podle mě vybraný skvěle a podtrhuje celkovou lehkost a dobrou náladu, která z toho jde.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Jestli mi zase nějaký další retail (v tomto případě Lidl) bude do očí tvrdit, že oni jsou čerstvější, kvalitnější a levnější, fakt se tam půjde zeptat „než kdo, proboha?“ To záměrně vyhodili všechny schopný kreativce nebo prostě trvají na brutální nudě? Jako fakt je jediné USP obchodu s potravinama neuchopitelná Kvalita, Čerstvost a Cena? Co třeba odlišit se od konkurence? Vyznávám markeťácké pravidlo: Odliš se, nebo chcípni. Tady se Lidl fakt neodlišil.

Roman Kučera (Lesensky.cz)

Ou šit! To je pecka! Absolutní exekuční vymazlenost vítězí. Tak, kdo to udělal? Přiznejte se, zasloužíte si uznání.

Ondřej Souček

Sice žádné umění, ale solidní řemeslo. Jak audiovizuálně, tak brandingem. Nejen že tlačí Lidl, ale kontextově ještě oplachují mozek svými privátkami. Lidl tlhu.

Pavel Jechort (Mall Group)

Jednoduše totéž co Kaufland. V roce 2022 mi vysvětlují, že si u nich můžu nakoupit, nač si vzpomenu. Jak objevné.

Vilém Rubeš

Jak slyším: „jednoduše“, jsem jedno-ucho. Poněvadž, jak říkal pan Kant: nemůže existovat žádné objektivní pravidlo vkusu, které by prostřednictvím pojmů určovalo, co je krásné. Neboť veškerý soud z tohoto pramene je estetický, to je jeho motivem je pocit subjektu a nikoli pojem objektu. Hledat princip vkusu, který by udával obecné kritérium krásna pomocí určitých pojmů, je neplodné snažení, protože to, co je hledáno, je nemožné a samo si odporující. Přijde vám to složité? Tak si dojděte do Lidla, šak ten je jednoduchý, kurňa!

Petr Laštovka

Výborný nápad, jak ve videu zpracovat oblíbené klientské zadání: „Ukažte, že máme široký výběr.“ Kdyby se produkty měnily 1) do rytmu 2) akčnější hudby, ještě více by to podtrhlo myšlenku. A věřím, že na socialu bude efekt dobře fungovat.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

5. Voyo omlazuje vizuál a láká na český obsah

Voyo, placená internetová videotéka televize Nova, zahájila koncem února intenzivní měsíční kampaň, která měla představit nabídku kvalitního lokálního obsahu, včetně českých seriálů a filmů. Součástí kampaně byl televizní spot na stanicích Novy, spoty v rádiu, inzerce v tisku, venkovní plochy v Praze i v regionech a internetová reklama v podobě bannerů, streamingu a sociálních sítí. Kreativa i produkce kampaně vznikala inhouse, přičemž se na ní podíleli lidé napříč celou společností. „Inspirací pro podobu kampaně nám byla zejména velká rozmanitost nabídky pořadů, seriálů i filmů, které na Voyo předplatitelům nabízíme. Naším hlavním cílem pak bylo posílit značku Voyo,“ uvedl Jakub Strýček, marketingový ředitel TV Nova. „Spolu se startem kampaně jsme cítili nutnost omladit i vizuální identitu, a to směrem k co nejdynamičtější a vizuálně atraktivní podobě. Facelift printů i animačních komponentů vznikal v interním oddělení grafiky TV Nova s pomocí mladých grafických designerů ze studia Permanent Office. Na novém zvukovém designu se podílel Jan Čechtický, mimo jiné i autor sound designu kanálů Nova Sport. Art direkce a samotná exekuce jednotlivých komponentů pak probíhala už v čistě interních kapacitách ve spolupráci oddělení selfpromotion a grafiky TV Nova,“ doplnil Lukáš Fišárek, od loňského podzimu vedoucí grafiky televize Nova, někdejší zakladatel studia Oficina.

Na Voyo jsem se z celé série reklam těšil nejvíc. Bohužel marně. Voiceover mi nějak nedává smysl a celé je to dost bez emocí. Přitom takový hezký produkt. Vyloženě promarněná příležitost.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Je to výrazné, nepřehlédnutelné. Líbí se mi to.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Ten voiceover tedy moc nechápu, ale třeba by mi to někdo vysvětlil. A dál? Jenom vítr, aháá. Tak nějak to cejtim.

Ondřej Souček

Hmmm. Já pořád nevím, proč bych Voyo zvažovat, i kdybych nakrásně potřeboval vidět českou tvorbu nad rámec milionu opakování v klasické televizi. Není čas posunout komunikaci třeba aspoň k ceně vs konkurence, nějakým benefitům? Určitě nejsem cílová skupina, ale imageově mi to přijde naprosto o ničem.

Pavel Jechort (Mall Group)

Ještě že je Voyo mnohem lepší než takhle kampaň. Protože takovou si nezaslouží.

Vilém Rubeš

Ten spot začíná větou: „Pojďte se s námi podívat, jak to chodí na výsluní...“ A hned jste si mě získali. Rád bych se podíval. Poňádž já se Na Výsluní narodil, i když to byla jenom ulice. Fíííjo! Teda, Vóyo!

Petr Laštovka

Maximálně oceňuju obrandovanost spotu i venkovních ploch. Z každého záběru září jedno z písmen už zaužívaného jména videotéky televize Nova. Finální claim Rozumíme si jednoduše shrnuje „široký výběr českého obsahu pro každého člena rodiny“.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Kampaně vystavuje Národní galerie reklamy