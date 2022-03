Provident si na nákup médií opět vybral Dentsu X

Britský poskytovatel půjček Provident Financial vyhlásil vítěze svého mediálního tendru pro český trh. Na plánování a nákup médií si opět vybral agenturu Dentsu X, s níž spolupracoval posledních 10 let. Agentura se tak bude o média skupiny starat na tuzemském trhu další tři roky. Bude zajišťovat strategie v tradičních médiích, mediální nákup i kvantitativní a kvalitativní vyhodnocování mediální komunikace. Další kampaně se zaměří na kreditní karty, online půjčky či spotřebitelské financování aut.

„Za pětadvacetiletou historii Providentu na českém trhu nás s Dentsu pojí jedno z našich nejdéle trvajících obchodních partnerství. V posledních letech plných nečekaných změn nám byli maximální a flexibilní oporou, i díky skvělé znalosti našeho byznysu. Nebylo tak velkým překvapením, že se stali jednoznačným vítězem tendru,“ uvedla Vladimíra Vagenknecht, head of brand and customer acquisition and retention Providentu.