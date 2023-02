Provozní manažerkou LCG New Media se stala Lenka Koryntová

Fullservisová digitální agentura LCG New Media vytvořila začátkem letošního roku ve své struktuře pozici provozní manažerky. Obsadila ji Lenka Koryntová, která dosud působila jako office & HR manager. Po přesunu zodpovědností a agendy bude mít nově na starosti denní provoz agentury. Ředitel agentury Vojtěch Lambert se tak bude moci zaměřit víc na strategii a rozvoj firmy. K rozšíření vedení došlo vzhledem k nárůstu počtu klientů a objemu práce. Agentura, která si loni připomněla 10 let fungování, za uplynulý rok 2022 hlásí meziroční nárůst obratu o víc než 20 %, na víc než 50 milionů Kč. „Pracovali jsme zhruba pro 40 klientů a projektů najednou, celkově jsme hospodařili s reklamními výdaji o objemu přes 70 milionů Kč,“ uvedl šéf agentury Lambert. Nárůst se promítl i do počtu zaměstnanců, agentura přijala čtyři nové lidi, celkově jich je skoro 30. Firma i proto rozšířila prostory svých kanceláří v Karlíně.

V budoucnu se podle Lamberta bude do online marketingu čím dál víc promítat umělá inteligence. „Už letos jsme to mohli pozorovat v oblasti online chatů a nápovědy na webech, kde se tento trend značně rozšířil. Na sociálních sítích mají největší úspěch rychlá a krátká videa, především pak na TikToku. Ten loni zaznamenal největší nárůst uživatelů v Česku a už firmy tam stále více zaměřují své marketingové aktivity,“ říká šéf LCG New Media. Mezi aktuální klienty agentury patří Pandora, Bayer, Stock, DoDo, CinemaCity, Schuelke, Mapo Group, Lotus Bakeries, Acco Brands, Loterie Korunka, Festo, Bondster či Perrigo. V jejích referencích jsou také Omega Pharma, OC Galerie Harfa, Honor, Edenred, Grandhotel Pupp, festival Hrady CZ, BTL, Tour Espana, Armáda ČR, Ergo, BigBoard nebo Ferring.