Provozním ředitelem Acomware je Dušan Smoljak

Novým provozním ředitelem marketingové agentury Acomware se stal Dušan Smoljak, který dosud ve firmě působil jako šéf konzultačního oddělení. V nové roli nahradí Ondřeje Smékala, který se nyní bude v pozici chief business officera orientovat především na další rozvoj v oblasti mediálního nákupu, a to včetně televize a venkovních formátů. V agentuře Smoljak působí přes tři roky, začal jako performance team leader a následně se posunul na pozici head of consulting, z níž vedl celý tým konzultantů a klientských projektů. V nové pozici se bude soustředit na řízení společnosti z pohledu denního fungování jednotlivých oddělení a dalšího rozvoje služeb pro klienty v oblasti digitálního marketingu.

„Acomware v posledních dvou letech dynamicky roste, a to nejen v našich původně hlavních službách, kterými jsou výkonnostní marketing nebo e-mailing. Velkým motorem růstu je i kreativní agentura Blueglue a divize zákaznické retence a dat,“ podotkl k jmenování nového manažera David Vurma, šéf Acomware. „Acomware už několik let není jen o oblasti e-commerce. Našimi klienty jsou dnes i významné společnosti z telco, energo či finančního sektoru. Dušan nás jasně přesvědčil o tom, že jeho schopnost budovat zázemí pro komplexní projekty s časovou dotací v řádu stovek hodin měsíčně je přesně to, co Acomware potřebuje,“ dodal Roman Oravec, jednatel a finanční ředitel Acomware.