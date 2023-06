Průzkum: většina českých posluchačů preferuje podcasty do půl hodiny

Většina českých posluchačů (61 %) dává přednost podcastům, které mají do půl hodiny. Toto číslo přesněji tvoří 32 % posluchačů, která má nejraději, když epizody nepřekročí 15 minut (výraznější je tato preference mezi ženami, kde dosahuje 36 % a mezi respondenty nad 45 let věku – 44 %), a 29 % upřednostňuje délku mezi 16 a 30 minutami. Delší epizody má radši 30 % posluchačů. Preferenci aktuálně nemá 10 % dotázaných.

Zjistil to výzkum, který v květnu provedla agentura Nielsen ve spolupráci s Ressolution Group na vzorku pětistovky respondentů tuzemské internetové populace z Českého národního panelu ve věku od 15 let výš.

Výzkum dál ukázal, že aspoň jednou týdně poslouchá podcasty více než pětina (22 %, z toho 6 % dotázaných denně nebo téměř denně, 9 % dvakrát až třikrát týdně a 7 % jednou za týden) české internetové populace, přičemž silnějšími posluchači jsou častěji muži a také mladší věkové skupiny. Téměř dvě pětiny respondentů v současnosti poslouchají podcasty méně často a stejný podíl je zatím neposlouchá vůbec.

Podle průzkumu si respondenti podcasty nejčastěji pouští doma, když relaxují, nebo také při domácích činnostech. Ze způsobů poslechu jsou nejvyužívanější (mobilní) aplikace (58 %).

Kde / při jaké činnosti obvykle posloucháme podcasty 47 % doma (relax / před spaním)

doma (relax / před spaním) 34 % při domácích činnostech (úklid, vaření, ...) – u žen je toto prostředí nejpreferovanější

při domácích činnostech (úklid, vaření, ...) – u žen je toto prostředí nejpreferovanější 27 % na cestách (MHD, auto)

na cestách (MHD, auto) 17 % v práci

v práci 13 % u jídla Základ: poslouchají podcasty, N=317

Zdroj: Nielsen / Ressolution Group, N=515, internetová populace 15+, Český národní panel, květen 2023

Mezi nejoblíbenější témata podcastů se momentálně řadí rozhovory s osobnostmi, skutečné příběhy (zahrnující například zločiny, které se staly apod.), humorné či komediální podcasty, dále podcasty zaměřené na vědu a techniku, respektive na sport. Preference se ale liší v různých sociodemografických skupinách. Zatímco muži mají na prvním místě sport, ženy nejraději poslouchají podcastové rozhovory s osobnostmi. Ty vedou také u kategorie 15–34 let. Kategorie 35–44 let preferuje skutečné příběhy a lidé starší 45 let nejraději poslouchají humorné a komediální podcasty.

Top 5 nejoblíbenějších tematických zaměření podcastů 26 % rozhovory s osobnostmi

rozhovory s osobnostmi 25 % skutečné příběhy

skutečné příběhy 21 % humorné / komediální

humorné / komediální 16 % věda / technika

věda / technika 16 % sport Základ: poslouchají podcasty, N=317

Zdroj: Nielsen / Ressolution Group, N=515, internetová populace 15+, Český národní panel, květen 2023

„Zajímavou tendenci lze vysledovat u zpravodajských a publicistických podcastů, které jsou preferovanější mezi muži než mezi ženami a zvláště u zpravodajství sledujeme i stoupající oblibu s vyšším věkem respondentů. Starší dotázaní mají také silnější zájem o historické nebo kulturní podcasty. Naopak například sport nebo hry a gaming zajímají v podcastech častěji mladší respondenty. Také (fikční) příběhy jsou oblíbenější u respondentů mladších 45 let. A pokud se vrátíme zpět k rozdílům preferencí mužů a žen, věda a technika, hry nebo sport jsou výrazně oblíbenější mezi muži, mezi ženami se naopak výše než u mužů umisťují humorné, vztahové, kulturní, ale i příběhové (fikční) podcasty,“ doplnili výzkumníci.