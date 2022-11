Pryč s přísnými sankcemi pro platformy. Senát zvažuje změny v novele autorského zákona

Senátoři zvažují změny v novele autorského zákona, která posiluje práva vydavatelů ve vztahu k internetovým platformám a mění odpovědnost úložišť za pirátský obsah. Vyškrtnout chtějí třeba pasáž o nadměrném blokování uživatelů, za což by provozovatelům online platforem hrozil až zákaz činnosti. Z uvažovaných úprav novely má tato největší naději na přijetí, vyplynulo ze čtvrtečního jednání senátního ústavně-právního výboru. Hrozba tvrdého postihu nebyla součástí původního návrhu, který připravilo ministerstvo kultury, doplnila ji až pirátská poslankyně Klára Kocmanová. Nejistý je také osud části pozměňovacího návrhu poslance Jana Laciny (STAN), která má bránit digitálním platformám bránit zneužívat dominantního postavení při vyjednávání s vydavateli. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzval senátory, aby ji odstranili kvůli duplicitě, je totiž už zakotvena v zákoně o ochraně hospodářské soutěže.

„Sankci zákazem provozu raději nezavádět“

Zmíněný pozměňovací návrh Pirátů se týkal odpovědnosti sociálních sítí a úložišť za autorsky chráněný obsah. Pokud by podle něho provozovatel opakovaně a neoprávněně zamezil nahrání legálního příspěvku, hrozil by službě zákaz provozu. Piráti svůj pozměňovací návrh zdůvodnili posílením práv uživatelů, někteří nicméně představu konce služeb jako YouTube či TikTok považovali za absurdní. „Tento návrh je nesystematický, nepromyšlený. Pokud je cílem ustanovení zavedení hromadné žaloby proti službám, jako je YouTube, mělo by jít primárně o nápravu, a ne o zákaz podnikání,“ komentovali novinku čelní představitelé Asociace producentů v audiovizi (APA) Magdaléna Králová a Vratislav Šlajer.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) slíbil problematiku upravit do půl roku novelou zákona o audiovizuálních službách. Podle senátorky ODS Hany Kordové Marvanové by ovšem bylo lepší spornou sankci nezavádět a předejít tak hrozbě jejího zneužití v konkurenčním boji. Senátní mediální komise ani hospodářský výbor v úterý zrušení ani zmírnění sankce nepodpořily, v kulturním výboru to ale plánuje nadnést jeho předseda Jiří Růžička (za TOP 09).

Google je proti „drasticky nepřiměřeným“ pokutám

Senátor Růžička avizoval také změny v patrně nejsledovanější části novely. Jde o pasáže, které upravují vztah vydavatelů a vyhledávačů či agregátorů zpráv. Jejich provozovatelé by měli začít médiím platit licenční poplatky za využití jejich textů. Spor se povede zejména o pozměňovací návrh poslance Laciny, který se nelíbí Googlu, od nějž se očekávají největší platby.

Lacinův schválený návrh má posílit vyjednávací pozici vydavatelů. Vtahuje do hry ministerstvo kultury, které by mělo rozhodovat o výši odměny, pokud se platforma s vydavatelem nedohodnou. Pokud by platforma vůbec nevyjednávala nebo jinak porušovala zákon, hrozí jí pokutou až 500.000 Kč nebo do výše 1 % celosvětového ročního obratu za předchozí finanční rok. Proti pokutám se už v úterý vymezil hospodářský výbor Senátu, který nedoporučil přijetí stávající podoby novely, změny však nenavrhl, přijít s nimi nicméně opět plánuje Růžička.

Google proti sněmovnímu znění novely protestuje. O změny se zasazuje i hlavní lobbista Googlu Kent Walker, který kvůli tomu přiletěl do Prahy. „Výše pokut za jakékoliv porušení jsou drasticky nepřiměřené vzhledem k příjmům z vyhledávání zpravodajského obsahu, které jsou extrémně malé,“ tvrdí Walker v rozhovoru pro Hospodářské noviny. „Když do Googlu zadáte například ‚česká politika‘, není to pro nás prakticky monetizovatelné – rozhodně méně, než když zadáte třeba slovo ‚lednička‘. Takže jde o rozpor mezi teoreticky velmi malým příjmem a obří pokutou. Pro nás je to nepřijatelně velký risk vzhledem k velikosti trhu,“ řekl HN.

Ředitelka české pobočky Googlu Taťána le Moigne senátory varovala, že firma by po přijetí sněmovní verze novely musela zrušit dosavadní smlouvy s dodavateli a zároveň začít zobrazovat pouze titulky, nikoli krátké náhledy u zpráv, což by snížilo návštěvnost stránek vydavatelů, a tím i jejich příjmy. Jinými slovy: Google by se v praxi pokusil zákonu úplně vyhnout. Podle Václava Macha z Unie vydavatelů se jedná jenom o výhrůžky. Novela má podle tuzemské vydavatelské unie pouze narovnat vyjednávací podmínky a provozovatelům vyhledávačů zakazuje diskriminační jednání nebo zneužívání dominantního postavení na trhu.

Zneužití postavení platforem, které trhu dominují, také ošetřují změny navržené poslancem Lacinou. Antimonopolní úřad má ovšem za to, že stávající zákony problém už pokrývají. „Případné zneužití dominantního postavení ze strany poskytovatele služby informační společnosti je už v českém právním řádu plně postižitelné podle zákona o ochraně hospodářské soutěže,“ uvedl v dopise představitelům Senátu předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna. A vyzval je, aby horní komora nedostatky novely odstranila.

Změny vyžadovány i v případě „lex železářství“

Senátor Růžička též opětovně deklaroval i záměr upravit pasáž novely, podle níž by živnostníci nemuseli do budoucna odvádět autorské poplatky za to, že v prodejnách budou mít puštěnou hudbu z rádia jako zvukovou kulisu. Výjimka by platila v případě, že reprodukovaná hudba třeba v železářstvích nebo v kadeřnictvích bude nahodilá a nevýdělečné povahy.

Proti úpravě jsou Ochranný svaz autorský (OSA) a Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI). Ředitelka její české pobočky Petra Žikovská označila ustanovení za vágní a zneužitelné. Navrhovala nevýdělečnost nahradit souslovím, že by hudba nebyla užívána „na dosažení hospodářského zisku“.