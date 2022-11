Publicis Groupe kupuje českou síť VIVnetworks a začlení ji do CJ

VIVnetworks, provozovatel největší a nejvýkonnější affiliate sítě ve střední a východní Evropě, se začlení do platformy výkonnostního marketingu CJ komunikační skupiny Publicis Groupe. Publicis dnes oznámila, že kupuje českou agenturu VIVnetworks.com, kterou napůl vlastnili Vladan Hejnic a Robert Studený. VIVnetworks má přes 900 klientů celkem v 27 zemích, pomáhá značkám v e-commerce posilovat jejich aktivity v oblasti výkonnostního marketingu k dosažení vyšších prodejů a rychlejšího růstu. Deset let už využívala americkou technologii CJ Affiliate stejnojmenné firmy (předtím Commission Junction) právě ze skupiny Publicis.

Po začlenění VIVnetworks do platformy CJ slibuje Publicis poskytovat největší světové řešení pro výkonnostně orientovaný affiliate marketing. To zahrne spolupráci s platformami Profitero a CitrusAd, které Publicis Groupe taktéž nedávno koupila, a s jejím vlastním řešením pro identitu Epsilon. To vše Publicis prezentuje jako svou celkovou nabídku v oblasti obchodu (commerce). „Bude pro poskytování personalizované nabídky, odměn a doporučení napříč celou nákupní cestou využívat své detailní informace o spotřebitelích a produktech,“ uvádí.

Publicis Groupe si tak hodlá sáhnout na co největší podíl z celosvětových výdajů na reklamu v rámci affiliate marketingu. Ty dnes činí 14 miliard dolarů a očekává se, že v roce 2024 dosáhnou 15,7 miliardy.

VIVnetworks se začlení do nabídky CJ pro kontinentální Evropu a bude fungovat pod vedením senior viceprezidenta pro region EMEA Tobiase Allgeyera se sídlem v Mnichově. Zakladatelé VIVnetworks, generální ředitel Hejnic a provozní ředitel Studený, se připojí k výkonnému managementu CJ pro střední a východní Evropu. „Integrace VIVnetworks do CJ přináší spojení odborných znalostí. CJ je globální výkonnostní síť a technologická platforma s lokální expertízou po celém světě. Tým VIVnetworks připojením k CJ její kompetence dál posílí a stane se hlavní silou ve střední a východní Evropě, z čehož budou těžit klienti VIV, CJ i globální klienti Publicis Groupe,“ prohlásil Hejnic. „Vedle schopností CJ nabídnout našim inzertním partnerům akční přehled o trendech, best practices a znalostech o lokálních trzích po celém světě získají naši inzerenti prostřednictvím expertních týmů CJ také lepší přístup k know-how Publicis Grupe v oblasti transformace obchodu - například v oblasti data science, produktů, vývoje, rozvoje publisherů a prevence podvodů.“

Jde o další velkou akvizici Publicisu v Česku. V roce 2018 na českém trhu francouzská Publicis Groupe koupila skupinu digitálních agentur Kindred, jejíž integraci završila na konci loňska. V roce 2015 převzal Publicis českou skupinu B2B Group a postupně ji sloučil se svou divizí Performics.