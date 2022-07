Putovní Zlaté pero převzala copywriterka z DDB

Po faráři či kapitánovi policie přebrala letos Zlaté pero, putovní výroční trofej pro autora nejlepšího reklamního textu roku, vítězka původem ze Slovenska. Cenu pravidelně uděluje český Creative Copywriters Club a letos jí získala copywriterka Simona Luteránová, která byla spolu s kolegy z agentury DDB Prague oceněna za dvě vlny kampaně, která v sobě skrývá místní slovní hry a české reálie a pražskému magistrátu pomohla upozornit na očkování proti covidu. Předání trofeje proběhlo koncem června na lodi Cargo Gallery. „Přes vytvalý déšť se sešlo okolo pětatřiceti kolegů z branže. Každý cechovní mejdan totiž posouvá náš obor dál,“ prohlásil Petr Vlasák, prezident pořádajícího Creative Copywriters Clubu.

„Je skvělé, že porota ocenila nejen hru se slovy, ale také myšlení a koncept za ní. Obě vlny kampaně totiž pracují s různými insighty a slovní hrátky v nich nejsou samoúčelné,“ podotkla letošní vítězka. „Kromě toho je kampaň také krásným příkladem spolupráce s klientem. Málokdo si pamatuje úplně první kampaň z doby, kdy covidová komunikace byla velice emotivní. Pro ty další jsme přístup i tonalitu otočili doslova o 180 stupňů, abychom odlehčením a humorem reagovali na rostoucí frustraci ve společnosti. Bez důvěry a odvahy magistrátu by to nebylo možné a my jsme jím za to moc vděční. Díky patří i kolegům Ondřeji Zvolskému a Jiřímu Kirchnerovi, kteří kampaň obohatili o několik nápadů.“

Na shortlistu se objevily také práce Společně za bezpečný domov od agentury Triad pro prodejce nábytku Ikea, série fiktivních skript Vysoké školy života od designéra Pavla Fuksy a jeho týmu a kampaň Ruce od agentury Comtech Can pro Český červený kříž. „Už druhým rokem společně se značkou Ikea zvyšujeme povědomí o tématu domácího násilí. Tentokrát jsme se rozhodli jít více do hloubky a poukázat na stereotypy, které panují ve společnosti. Protože přesně ty zabraňují oběti domácího násilí v opuštění násilného vztahu. Proto jsme se ve scénáři rozhodli pracovat s konkrétními ‚hláškami‘, které jsme téměř odposlechli mezi lidmi. A které zaujali i porotu. Shortlist ve Zlatém peru je pro nás důkazem, že ke každému tématu a copywritingu je potřeba přistupovat s citem a porozuměním tématu,“ řekla Michaela Brůhová, copywriterka z Triadu.

Autory textu Ceny poroty – dva české hokejové fanoušky, kteří slovy opsali barvy na ukrajinské vlajce – se bohužel dohledat nepodařilo. Pokud je někdo zná, přihlaste se prosím redakci Médiáře.