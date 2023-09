„Půvabné. Krásná lokace.“ Kotek, Bauhaus a Jinej gang to umíchali na první místo

Přinášíme pravidelné týdenní hodnocení nových českých kampaní, a to hodnocení od nejpovolanějších –⁠ kreativců a stratégů z tuzemského reklamního průmyslu. Reklamní katovna za 35.-37. týden 2023 Jinej gang: Nešikovný manžel: Odchází vám stroje? Neplačte (74 %)

značka, klient: Bauhaus Havas Prague: Moderní cestování (60 %)

značka, klient: České dráhy Triad Prague: Nekonečno malých radostí (56 %)

značka: Mila, klient: Sedita / I.D.C. Holding Comtech Can: High 7! (50 %)

značka: Sev.en, klient: Sev.en Česká energie WMC Grey: Kápněte na chuť (49 %)

značka: Vitana, klient: Orkla Foods Česko a Slovensko Jak hodnocení sestavujeme? S nabídkou hodnotit aktuální kampaně pravidelně obesíláme na 70 tuzemských kreativců, stratégů a zástupců klientů. Tentokrát hodnotilo 23 katů. Na škále od 0 do 100 %, odstupňované po pěti bodech, každý ohodnotí každou z kampaní, všechna bodování zprůměrujeme do výsledného čísla, zaokrouhlíme. K vybraným kampaním můžou experti přidat slovní hodnocení.

1. Nešikovný manžel Kotek se loučí s míchačkou

Hobby market Bauhaus pokračuje v kampani Nešikovný manžel od kreativního tria Jinej gang. V hlavní roli i tentokrát figuruje Vojta Kotek, teď se musí rozloučit se svou nejlepší přítelkyní, kterou je jeho letitá míchačka. Spoty i celá kampaň propaguje zákaznický servis a dominuje jim claim Odchází vám stroje? Neplačte. „Kampaň zábavným způsobem upozorňuje na naši pětiletou záruku pro veškerou motorovou techniku. Vztahuje se na aku, elektrické i spalovací nářadí a stroje. Víme, jak nepříjemné je o techniku během projektů z minuty na minutu přijít a kolik starostí to může způsobit, proto se snažíme být v takových situacích spolehlivým parťákem,” říká Jindřich Hovorka, vedoucí marketingu Bauhausu. Kampaň poběží v průběhu celého září a října. Kromě třicetivteřinových spotů a desetivteřinových reminderů na televizních kanálech Prima Group se objeví také desetivteřinové sponzorské vzkazy na kanálech TV Nova, České televizi a O2. Vizuály budou k vidění v printu, na venkovních plochách, doprovázet je bude i online a rádio.

Už jsem se bál, že se Vojta Kotek loučí i s celou sérií, ale naštěstí je to jen další povedený kousek. Jednoduché, vtipné a na komoru. Tak to mám rád.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Ten Kotek snad vážně brečel, nebo ho takhle perfektně namaskovali? Půvabné. Mimochodem, krásná lokace.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Nemíchat se jim do toho. Nechat pracovat profíky. Dát jim na začátku smysluplný brief. Pak je výsledkem konzistentní pocit ze značky. A konzistentně vysoká kvalita od kampaně ke kampani. I v rámci mediamixu. „Nepovyšuj se nad mixéry“ pobavilo!

Petr Bucha (Accenture Song)

Pecka, jako celý koncept téhle série!

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Baví! Hlavně reference na Mrazíka a odcházejícího Ivana je vtipná. Doslovnost i nadsázka při hře s odcházením v tomto případě fungují. Celkově smysluplné napojení na předchozí kampaně. Good.

Barbora Kalousková (Brainz)

Well done, Jinej gang! Krátké formáty mě opravdu rozesmály. Oceňuji kombinaci velmi jasného sdělení podaného odlehčeným a zapamatovatelným způsobem. Vítěz týdne!

Amila Hrustić

Je to relativně vtipné až zábavné. Jak nejsem úplně nejbystřejší, tak se mi to v hlavě těžko skládalo a komunikovanou záruku na pět let jsem si nebyl hned schopen dát dohromady s příběhem. Když Ikea udělala loučení s lampou, bylo to jasné. Ale tady mi to trvalo: máte rád svoje věci v dílně - přilnete k nim - když se rozbijou, tak je vám to líto, že je musíte dát někomu jinému/někam jinam - prostě je „pošlete do světa“ - kdybyste si to koupili u nás - vzhledem k pětileté záruce - nebudete se muset se zánovními věcmi loučit. No, trochu přes ruku.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Za mě velmi povedené pokračování v konceptu. Mě to baví!

Tomáš Vacek (Contexto)

Míchačka nenamíchne! Je to fajn doslovnost, pan Kotek je taky fajn. Jestli si mám hrát na chytrého, vynechal bych to zakopnutí míchačky na konci a nechal zmizet míchačku jako dítě v osmnácti až za obzor.

Richard Stiebitz (Gen)

Kotek púšťa miešačku do sveta! Akurát je tá miešačka dieťa, alebo starček? To je jediná maličkosť, ktorá ma v reklame trápi. Inak sa bavím a teším z toho, kam sa Bauhasu s Kotkom až dokážu dostať.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Kutil Kotek po únosu zaměstnance Bauhausu tentokrát navazuje vztah s míchačkou. A vlastně je to docela fajn. Tahle série se Bauhausu povedla, snad si laťku udrží i dál.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Každý kutil to zná moc dobře. Když mu při práci odejde oblíbená vrtačka, tak je to opravdu starost navíc. To Bauhaus moc dobře ví a touto kampaní se trefuje do černého. Spojení s Vojtou funguje skvěle. Spot je vtipný, kreativní a uživateli dá jasnou odpověď na řešení problémů. Není to vytknout.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Zábavné, svižně natočené spoty, které skvěle zapadnou do bauhausovské série a kde kreativa nezabíjí sdělení. Desítky mě ale baví víc než hlavní třicítka. Ta má bohužel auru už jednou viděného. Přesně stejným způsobem totiž odcházela i pračka v reklamách na George. A to ne zas až tak dávno.

Jan Pacas (Media Age)

Koncept nešikovného manžela se jednoduše povedl. Správně zacílené, vtipné a v rámci možností stále relativně originální.

Filip Huněk (Actum Digital)

Krásný jednotící prvek ve formě ambasadora značky „Vojta Kotek“ a dobře znázorněná záruka na zboží na pět let v printových materiálech. Jen v televizním spotu se ta hlavni zpráva trochu ztrácí v celkovém ději.

Evžen Chlanda (Provident)

Jinej gang to s Vojtou Kotkem prostě trefili do černýho. Hlavní message je předána jednoduše a vtipně. Tohle ambasadorství mě baví. Snad jedinou negativní emoci ve mně vzbouzí vrásky Vojty Kotka, protože jen připomínají, kolik je to let od Snowboarďáků. Achjo.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Až jsem taky musel zamáčknout slzu! Pěkný, dojemný, vtipný, ale hlavně funkční. A to je fajn spojení.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Je to dobře napsané, dobře zahrané, dobře absurdní. Mrzí mě snad jen, že tentokrát tvůrci nechali jít i fantastického prodavače (utekl Kotkovi z klece?), ale pořád je tu naděje na jeho velký comeback. Protože tahle série unese ještě nejedno pokračování.

Markéta Tomanová (WOO)

Výborné pokračování série, ještě trochu přitaženější za vlasy a nově navíc s barvami značky. Dokonce včetně pohřebních svíček. Jen tak dál!

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Konečně nějaká alternativa v rámci DYI k Hornbachu! Skvělý nápad, spojení se značkou a vtipný, klenutý oblouk vyprávění. Nikde nic nepřekáží ani není moc na sílu. Bravo!

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Když jde o kutilství, tak se většina reklamy zaměřuje na samotné kutily - dělá z nich hrdiny, inspiruje je, ukazuje jejich zlaté ruce, odhodlání, atd. Tato kampaň se na vztah mezi kutilem a jeho vybavením dívá z jiného úhlu. Je bizarní, ale výhody pětileté záruky Bauhausu vyzdvihuje s vtipem. Vojta Kotek i nadále přesvědčivě hraje nešikovného manžela, který svou míchačku doslova miluje téměř stejně jako svou partnerku. Trochu mi to připomíná nápad Spikea Jonzeho v reklamě pro Ikeu z roku 2002, ve které lidé chovají city ke skromné stolní lampě. Jedna výtka: chápu, že Kotek miluje svou míchačku, takže se o ni asi dobře stará, jenže když se s ní po dlouhém vztahu loučí, ona naprosto září a vypadá příliš nově na to, aby byla rozbitá a zralá na výměnu. A nakonec jeden návrh: sleva při koupi nového přístroje výměnou za starý by mohla zmírnit bolest zákazníka ze ztráty milovaného přístroje a zároveň sdělovat, že značka myslí na udržitelnost.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Kotek umí a koncept baví. Oceňuji, že jdou vlastní cestou narozdíl od konkurence, která jen amatérsky kopíruje Hornbach.

Martin Kupka (Better)

Bauhaus a Kotek to zase roztočili a umíchali to pro mě na první místo. Tenhle nápad se mi z té série líbí asi nejvíc - svižný, vtipný, srozumitelný. Na statických vizuálech už to funguje míň, ale videa jsou skvělý.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

2. Ivan Trojan jede Českými drahami jako Moravák

Jsou lepší Moravské dráhy, nebo České dráhy? V letní kampani od agentury Havas, která hodlá vyzdvihnout pohodlné cestování a moderní výbavu v nových vlacích státních Českých drah, to spolu řeší Moravák od Kyjova a vegan z Prahe. V humorné zápletce založené na odvěké rivalitě Čech a Moravy nakonec zvítězí přátelství a smír. V další reklamě na České dráhy si Ivan Trojan střihl bodrého šohaje dávajícího „líke“ za komfortní jízdu vlakem. Správné výrazy a výslovnost kyjovského nářečí kontrolovali rodilí mluvčí i jazykovědci. Role upjatého spolucestujícího se ujal David Máj, šlo už o několikátou vedlejší postavu, kterou ve spotech pro České dráhy ztvárnil. Dopravce kampaní poukazuje na to, že každoročně nasazuje do provozu desítky nových souprav a tím stále zkvalitňuje cestujícím zážitky z jízdy vlakem. „Tentokrát jsme k odprezentování kvality cestování s Českými drahami zvolili téma, k němuž má skoro každý co říct – Čechy versus Morava. Umožnilo vyprofilovat dva silné charaktery, na nichž to celé stojí. Díky tématu a vzájemnému špičkování hlavních postav se daly jednotlivé benefity vlaku a Českých drah jako značky přirozeně zakomponovat do celého příběhu. Vznikl tak spot se správným mixem produktových informací a humoru,“ věří kreativní ředitel Havasu Jakub Kolářík. Kampaň běží v televizi, online, v tisku, out-of-home, v rádiu a na sítích. Spot produkovala T.H.A. v režii Ondřeje Trojana.

Když nevíte co by, narvěte tam bodrého moravského stréca a bude o zábavu postaráno. Okurek přátelství dobrý, ale jinak nic extra.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Nápad s „Moravskými drahami“ se mi moc líbí, ale provedení je bohužel trochu klišoidní a nezajímavé. Takové spíš středočeské.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Z mé zkušenosti tedy internet v ČD moc nejede, tahle kampaň však ano. Pro mě už měla lepší díly, ale to je subjektivní. Ostatně ani Friends, Comeback či jiný sitcom neměly jen špičkové epizody, že. (A David Máj, můj oblíbený „neznámý herec“, se pro ČD stává tak trochu Jakubem Žáčkem z Comebacku.)

Petr Bucha (Accenture Song)

Super, příjemný. Oceňuji, že se nemyslí jen na fór, ale v reklamě je krásně vidět i kvalitnější vlak, plynulá stabilní jízda, opravdu dobrá reklama pro změnu vnímání ČD.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Nevím. Návaznost na další spoty dobrá, celkově kampaň dává smysl, produkčně vymazlené a některé spoty jsou i vtipné. Ale. Upřímně jsem jako rodačka z Ostravy alergická na veškeré reklamy, ve kterých se pracuje s nářečím, kroji a obecně krajovými stereotypy. I když to tady „kontroloval“ jazykovědec. Přijde mi to líné. Myslím, že Moraváky to naštve, pár boomerů se možná zasměje a Pražáky to nenadchne. Posilování rivality Praha versus „ostatní kraje“ je oldschool. Ale co čekat od kampaně, která v jiných starších spotech zařadila Trojana s dready... Chybí už jen blackface.

Barbora Kalousková (Brainz)

I když oceňuji záměr, přišlo mi to trochu nucené. Tento insight jsme viděli nekonečněkrát, bylo by skvělé ho využít nečekaným způsobem spojeným s konkrétním benefitem. Určitě to není jedna z nejlepších exekuci, ale přesto Havas se svojí prací pro ČD drží laťku.

Amila Hrustić

Ivan Trojan v nové kampani je vlastně zase zábavný. Jen mají ČD a Havas pech. Customer experience. Píšu hodnocení s pachutí včerejší cesty vlakem ČD z Bratislavy do Prahy. Říkal jsem si - pojedu na pána. Ve vagonu 1. třídy nefungovala klimatizace. A wifi taky moc ne. Pak je všechno overpromise. Moravské dráhy.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Obávám se, že zde je zábavnost a kreativita na úkor reálné schopnosti doručit benefit a posunout vnímání ČD. Kapku vyhozené peníze.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pan Trojan je pan herec a vše před tím bylo super. Laťka byla perfektně nasazována a zdvihána. Tady bych řekl, že byla lehce podskočena a chvěje se. Pro mě by to byla malá signálka, jestli nedošlo k vyčerpání dlouhodobě pěkného konceptu.

Richard Stiebitz (Gen)

Trojan a ČD si dodržujú to, čo si strategicky nadhodili od začiatku spolupráce - baviť, trošku škádliť a vďaka tomu komunikovať výhody vlaku. Čo ma ale v tejto verzii nebaví, je claim Kdo s námi cestuje, ten to lajkuje. Mám pocit, že už je ďaleko a ide mimo samotný koncept.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Navlečte Pražáka do kroje a nechte ho mluvit „moravsky“, bude to strašně vtipné, že? Klišé viděné milionkrát, přestože tady v milém podání Ivana Trojana. Uznávám, že spoty Českých drah s Trojanem pracují se stereotypy dlouhodobě, ale chtělo by to občas i trochu originality.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Líbí se mi promyšlenost kampaně z pohledu správného kyjovského nářečí. Zpracování je taktéž na výbornou. Ivan opět nezklamal. Je skvělý. Ale stále se nemohu ubránit pocitu, že mi tam něco chybí. Kampaň má cílit na moderní výbavu a pohodlné cestování. To jsem si ovšem z pohodlného trůnu, wifi a „klímy“ neodnesl.

Lukáš Machaníček (Optimio)

České dráhy opět v topu, i když kulturistický spot byl podle mě ještě o stupínek výš. Slogan „Kdo s námi cestuje, ten to lajkuje“ mě hodně baví a navíc unese aplikace, které se docela dobře obejdou i bez Ivana.

Jan Pacas (Media Age)

Trojana je všude plno, a vždy když se objeví nový spot ČD, mé reklamní srdce jednoduše zaplesá. Tento spot však, nutno podotknout, si sice drží nastavenou kvalitu, ale přece jen patří v rámci Trojanových nezapomenutelných kreací spíše ke slabším. Možná je to daň za úspěch. Buď jak buď, stejně už se těším na další vtělení Ivana Trojana pro ČD.

Filip Huněk (Actum Digital)

Co na to říct, stálá konkurence Čechy/Morava táhne i nadále. Zase krásně zachován jednotící prvek v roli ambasadora znacky.

Evžen Chlanda (Provident)

Tož Trojan to zas zabil. Mi-lu-ju! (od Já, vegan... přes Pražáky... až po okurky!) Už to chce jen vylepšit ty služby ČéDéčka.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Chtělo se mi napsat, že to je tentokrát až zbytečně vysvětlující a popisné (čti: kniha Já, vegan), ale okurek přátelství to nakonec docela zachránil. Body navíc za péči věnovanou nářečí tam, kde si leckdo vystačí jen s Googlem.

Markéta Tomanová (WOO)

Já se strašně omlouvám, ale mě ty dráhy prostě nebaví. Nesměju se a nevím, co mi to má říct.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Slabší verze z předchozích, ale pořád v rámci televizních spotů nadprůměr. Kromě toho, jak zpívá Márdi: Ivan Trojan – tak to jde! Ivan Trojan, to je frajer, lásko, to je prezident! A není moc více pravdivých tvrzení.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

České dráhy se vrací s další dávkou Ivana Trojana, tentokrát v roli Moraváka, který vede odvěkou debatu Morava versus Čechy a Praha. Trojan i David Máj hrají své postavy dobře, po několikerém zhlédnutí reklamy mi ale stále není jasné, jaká je její celková propozice: české vlaky jsou moderní a mají vybavení jako klimatizaci a internet? A jaký problém se reklama snaží řešit - otázku image? Navíc z mých vlastních nedávných zkušeností bych se odvážil tvrdit, že způsob, jakým Trojan v reklamě cestuje, neodráží realitu. Tou je v případě ČD starý vozový park, častá zpoždění, přeplněné vagony a nejednotný mobilní a wifi signál. Pokud tedy kampaň zdůrazňuje, že se značka snaží zlepšit své služby pro zákazníky, nevím, jestli jsou žerty o moravsko-české rivalitě, veganství a ekologii tím nejlepším přístupem.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Opakuji to stále - Trojan je pan herec a pozdvihne každý komunikační koncept. Kéž by ale kvalita služeb ČD dosahovala kvalit (a příslibů) kampaně. Produkčně je televizní kampaň výborná, narozdíl od printové kampaně, která sráží mé hodnocení.

Martin Kupka (Better)

Taky kvalitní práce, ale trochu smůla, že jsem jako první viděl Bauhaus. Trojan jako Moravák je vtipnej, ale Trojan by byl vtipnej, i kdyby hrál tu okurku. Trochu se mi nelíbí stylizace Pražáka do nudnýho intelektuála, vegana. Klíčové vizuály se spotem neladí a ani nejsou hezké.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

3. Mini Mila nabízí nekonečno malých radostí

Tradiční výrobce sladkostí Sedita přichází s novinkou nazvanou Mini Mila, zmenšenou verzí mléčných oplatek Mila. Jde o několik malých oplatek v praktickém balení. Pražská agentura Triad nový produkt představuje v kampani s claimem Nekonečno malých radostí. V ní se zaměřuje právě na zmenšenou velikost, kterou si mohou zákazníci dopřát opakovaně. „Koncept přichází s insightem, který zná každý fanoušek sladkých neřestí. Pokaždé když mlsáme, říkáme si, že teď už si dáme opravdu poslední kousek. I když víme, že opravdu poslední není a dopřejeme si ještě jeden. Idea kampaně tak spojuje lidský insight s tím produktovým. Balení s množstvím malých oplatek tak vychází vstříc všem, kteří si chtějí dopřát ‚něco malého‘ třeba ke kávě, udělat si radost několikrát během dne, nebo ji sdílet se svými nejbližšími,“ popisuje agentura. Klíčovým prvkem kampaně je televizní spot, který pracuje s opakováním chutných a lákavých záběrů Mini Mily. Každý záběr je ukončen vizualizací ženy, která si s chutí vychutnává svou Mini Milu. Po zdánlivém packshotu se ovšem příběh opakuje a vyzdvihuje další vlastnosti. „Hra se zdánlivým koncem reklamy má svůj záměr. Jednak si lehce utahuje z klasického reklamního formátu a zároveň komunikuje i hlavní produktový benefit. Komunikace značky se také dočkala posunu do prémiovějšího světa a získala několik nových vizuálních kotev, které pomohou konzistenci. Ať už jde o eleganci či barvy, vše drží pohromadě ve videu i vizuálech.“ Kampaň běží na televizních obrazovkách, na venkovních nosičích i v onlinu. O realizaci se postarala WeAre Productions pod taktovkou režiséra Luboše Rezlera, která je podepsán i pod souběžnou kampaň Triadu pro značku Horalky.

Hmm, řekl bych, že koukáme na vítěze. Tohle rozhodně pozornost zaujme. Navíc to krásně hraje dohromady s claimem a jsem si jistý, že na “ještě jednu” myslí každý, kdo někdy pojídal tyhle minidobroty.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Původně jsem chtěla napsat, že jde o zcela standardní, zaměnitelnou reklamu, ve které se krásná žena sugestivně dívá do kamery a až erotickým způsobem si vkládá do úst kousek čokolády (nebo oplatky). Na druhou stranu... jsem na tu starou dobrou Milu fakt dostala chuť. Ale na tu velkou, kdo by se rozbaloval s malinkými kousíčky?

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Pravdivý insight, že málokdo dá jen jednu. Trochu si ovšem myslím, že princip opakování bude pro jistou část diváků iritující. Tedy v třicetisekundové stopáži. (Která ale možná nakonec nebude až tak nasazená?)

Petr Bucha (Accenture Song)

Kvalitní, tradiční, ze života, relevantní ke značce.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Úplná klasika, ale cením trochu jinou práci s formátem. Zapamatovatelné.

Barbora Kalousková (Brainz)

Takový skvělý produkt, skvělý insight, ale reklama nepůsobí chutně. Možná je to hodně i castingem a stylingem, “nekonečno malých radostí” tam není cítit a ztrácí se emoce. Formát opakování mi ale přijde dobrý, myslím, že tohle je jediný část reklamy, která je zapamatovatelná.

Amila Hrustić

A takové to mohlo být krásné. Ta idea malých potěšení znovu a znovu mě fakt baví. Jen mi to kousnutí, šplíchání mléka, plynoucí čokoláda připadají víc jako klišé než kánon. To, že si tahle reklama chce z něčeho utahovat, to jsem si musel přečíst v explikaci u kampaně. Mně to nedošlo. A to má Mila, vzhledem ke svému jménu, u mě automatickou výhodu per definition.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Celkem fajn nápad, jak prodat novinku a získat pozornost pro jinak klasicky připravenou komunikaci v dané kategorii, za mě ok.

Tomáš Vacek (Contexto)

Jestli byl ten insight v zadání od klienta, pochvala Mile. Jestli ne, pochvala stratégovi. Pak už je to - pardon - kýč jako bič a ten insight zůstal na vedlejší koleji. Nekonečno konců v patnáctivteřinovém spotu nemá šanci, obzvlášť když se ukazuje už xkrát v jiných reklamách viděné zpomalené (sic!) lití smetany a čokolády. V duchu trendu be real bych čekal, že bude pytlík se sušenkami otevřený a bude se postupně splaskávat. Nakonec by bylo fajn, kdyby prázdný pytlík slečna obrátila, aby dojela všechny drobky a případně hodila vzteky, že pamlsky došly, na kameru.

Richard Stiebitz (Gen)

Tak ja sa musím priznať, že som to na prvý krát nepochopila. Na druhý krát jó, ale v ten moment už som „tak ještě jednou“ počula šiesty krát. A to už na mňa bolo trochu moc. Pomohlo by mi, ak by sa keksíky ťahali zo škatuľky, alebo misky. Proste aby nejako deklarovali, že aj niekto iný má chuť na ďalšiu, nielen ja...

Alžbeta Gburíková (Gen)

Nejsem si jistý, jestli je to prodlužování originální, nebo otravné. Každopádně bez tohoto nápadu by to jinak byla dost nuda.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Hodně nevšední uchopení reklamního prostoru. Když má člověk pocit, že už je konec reklamy, tak není. A to se mi líbí. Tohle rozhodně zaujme. Celkově to do sebe hezky zapadá. Detaily na produkt, které navodí chuťové pohárky. Prémiová hudba a punc luxusu dodá na kvalitě. A pak jen podprahová informace, že u jedné to nikdy neskončí. Krása.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Chápu. Chápu. Chápu. I když je to opakování docela otravný. Spojení Mila a „tak ještě jednu“ si ale pamatuju dokonale.

Jan Pacas (Media Age)

Snažím se vžít do kůže cílové skupiny (což nejsem), aby mě tahle reklama nadchla. Ale ať to obracím jak obracím, tak vám pořád nevím, jestli mě koncept „nekonečného mlsání“ dokáže oslovit. Zaujme, ale nenadchne.

Filip Huněk (Actum Digital)

Tak zde asi opravdu neměl někdo kreativní den. Reklama vypadá nudně až nepříjemně.

Evžen Chlanda (Provident)

Když se oprostím od osobních sušenkových preferencí (pardon), tak mě vlastně baví, jak se toho Mila nebojí. Ten zdánlivej packshot je geniální. Konečně vystoupení z klasickýho očekávanýho scénáře.

Michaela Luňáčková (Cognito)

„Rozstřelený“ oplatek, tekoucí krém, čokoláda a sympatická slečna ukázkově konzumující propagovaný produkt. Klišé. Ale přece jen exekuce vybočuje. Šikovná pauza a „tak ještě jednu“ tvoří zapamatovatelné a funkční sdělení, které mě baví. To prostě funguje.

Ota Nussberger (Czech Promotion)

Skvělý způsob, jak hacknout jinak už únavně opakovaný formát. Všechno ostatní je přesně podle pravidel žánru - a proto bohužel strašně zaměnitelné -, ale najít si v té povinné jízdě prostor udělat něco jinak je slušný výkon.

Markéta Tomanová (WOO)

Perfektní! Chci desetihodinovou verzi na YouTube.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Kdyby nebyla ta časová smyčka, tak zcela přehlédnutelné.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Při prvním zhlédnutí nové kampaně Mini Mila jsem si myslel, že jde jen o další z typických klišé reklam, kde vidíte složení výrobku a jste svědky toho, jak si žena užívá svůj speciální „čas pro sebe“ a požitkářsky konzumuje produkt. Ale tahle má alespoň zvrat - neodolá a „dá si ještě jednu“, a tak se spot znovu a znovu opakuje. Opakování smysluplně využívá k tomu, aby vyjmenoval důvody, proč je Mini Mila neodolatelná. Naštěstí se zastaví u tří. Škoda, že kampaň neupozornila na další příležitosti během dne, kdy někdo potřebuje svou chvilku s Mini Milou. Myšlenka „nekonečně malých radostí“ má velký potenciál - Cadbury’s ve Velké Británii se důsledně pozicuje už léta kolem pojmu radosti. Takže doufejme, že v případě Mily to není nápad, který použije jen jednou.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Opravdu se ptala třikrát? Chytré. Asi bych volil jiné obsazení, ale sladění se značkou a provedení je fajn.

Martin Kupka (Better)

Věřím tomu insightu, že když z velké sušenky udělaj minisušenky, tak lidi budou jíst a nebudou vědět, kdy skončit. Sám bych bohužel sežral celek balík na posezení. Líbí se mi taky ten retro styl, Mila vedle kafíčka a trefný spojení s malými radostmi. Co se mi naopak líbí míň nebo spíš vůbec, je hypotéza autorů, že nějak crackli standardní reklamní formát tím, že tam udělaj třikrát konec. Mně to přišlo otravný a doufal jsem, že už potřetí „tak ještě jednu?“ neuslyším. Ale netradiční to je, to ano. Taky si myslím, že v dnešní době říkat „kašleme na ekologii a rozsekali jsme jednu sušenku na 10 kousků v 10 plastových obalech a to celé dali do plastového pytle“ je trochu riskantní. Asi se jim ekoaktivisti nebudou přivazovat k výrobní lince, ale vzhledem k tomu, že je udržitelnost a ekologie docela sílící téma, může to část populace odradit.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

4. Energetická skupina Sev.en rozsvěcuje domácnosti

Skupina Sev.en Česká energie Pavla Tykače spouští novou image kampaň s cílem představit skupinu jako významného hráče na českém trhu s energií. Zadáním pro agenturu Comtech Can, která je podepsána pod kreativou kampaně, bylo dramatizovat tři klíčová sdělení, totiž že Sev.en je českou dvojkou ve výrobě elektřiny, že rozsvěcí domovy a města pro více než milion českých rodin a že vyrábí víc než čtvrtinu elektrické energie na tuzemském trhu. Komunikaci dominuje televizní spot, v němž se postupně rozsvěcují místnosti, domácnosti, městské budovy, domy, ulice i celá města. Demonstruje tak množství i šíři využití elektřiny vyrobené českou dvojkou na trhu. V packshotu jsou pak na trojrozměrné mapě Česka vyznačena místa, která září díky energii od Sev.en. Motiv se opakuje i na klíčovém vizuálu. Kampaň zahrnuje také rádio, venkovní formáty a online bannery. „Jsme česká, silná a moderní energetická skupina, která konvenčním způsobem z české suroviny vyrábí spolehlivou, stabilní a bezpečnou elektrickou energii a teplo pro Česko,“ prohlásila ředitelka komunikace a HR skupiny Gabriela Sáričková Benešová. „Díky našemu téměř čtvrtinovému podílu na výrobě jsme největším soukromým producentem elektřiny v Česku, a proto jedním z hlavních pilířů české energetické současnosti a budoucnosti. Naší ambicí je dostat tuto informaci k lidem.“ V rámci kampaně vznikla také speciální kreativa pro komunikaci na sociálních sítích, která vtipně ilustruje význam čtvrtinového podílu na výrobě elektřiny. „Pokud totiž nesvítí zhruba 25 % světleného poutače, dostávají nápisy úplně jiný význam,“ uvádí agentura.

Zajímavý nápad. Na konci tomu sice mírně dojde dech, ale pořád slušný. Jen se bojím, že „dvojku“ má v Česku pořád obsazenou CZC. A ten vizuál je trošku generický.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Jednoduché, hezky zpracované. A pravděpodobně už viděné. Čím dál více se mi líbí spoty, ve kterých se zbytečně nežvaní. A tohle je jeden z nich.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Díky práci se zvukem se v reklamním bloku odliší a má šanci zaujmout i odbíhače k ledničce. Jasným způsobem komunikuje číslo 2 na trhu. (Nevěděl jsem, doručeno!) Kladně hodnotím, že se přitom vyhne oblíbenému klišé reklamních tvůrců vykrádat Avis...

Petr Bucha (Accenture Song)

Skvělé, nádherný záběry, hudba, jen škoda zbytku grafiky, na to, jak je našláplá kamera a vizuál, zbytek grafiky to posílá o polovinu níž v celkovém vnímání značky.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Celkem fajn práce se zvukem, ale je to strašně dlouhé a nemá to pořádnou gradaci. Slovy Homera Simpsona: je to dobrý, ale ne zas tak moc.

Barbora Kalousková (Brainz)

I když také není nový, je to pěkný nápad. Zasloužil by si ale kvalitnější hudební a vizuální zpracování, působí trochu jako moodové video. „Dvojka na trhu“ jsme už slyšeli od jiné české značky, tak by pomohlo, kdyby se sdělení posunulo trochu dál od zadání v briefu.

Amila Hrustić

Když kreativitu vyřešíte kombinací dvou až tří provařených klišé, nedá se očekávat nic jiného než klišé. (A nepomůže ani slušný produkční rozpočet.) Ta kampaň je nuda, ale PR vyjádření „konvenčním způsobem z české suroviny vyrábí spolehlivou elektrickou energii“, to je skutečná vyšší dívčí.

Míla Knepr (Contagious CZ)

Tady to vypadá, že si chtěl někdo udělat radost a natočit si spot. Že by toto provedení dokázalo získat dostatek pozornosti a podpořit tak povědomí o značce, o tom dost pochybuji.

Tomáš Vacek (Contexto)

Pardon, ale tohle je nuda. Už jsme to viděli u jiných energetických firem, když se rozděloval energo trh v minulosti. Bude to asi spíš výkonové a mediální. Do kreativních soutěží prosím neposílat.

Richard Stiebitz (Gen)

Skrátiť, priniesť jasnejšiu myšlienku a dodať trošku duše do konceptu. Nejde predsa len o to rozsvitenie, či?

Alžbeta Gburíková (Gen)

Jednoduchý nápad s rozsvěcením se mi líbí moc, i to, jak spot postupně graduje. Trochu přemýšlím, jestli dobré se chlubit tím, že jste v něčem dvojka. Tento slogan za mě vyznění spotu trochu sráží.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Hlavní spot ve mně nebudí vůbec emoce. Pustit si to bez obrazu, tak mám pocit, že jde o reklamu na hodinky. Ztvárnit zapínání vypínačů, díky kterým svítí světlo, mi taktéž nepřijde úplně megalomanské. Spíše než zmiňovat dvojku na trhu (s tím už někdo přišel) by bylo zajímavější pracovat s tím čtvrtinovým podílem, který je zpracován jen na sociálních sítích. Tímto způsobem se to mohlo celé uchopit.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Palec hore za zvukovou složku. Proč mi ale claim povídá něco o domovech a rodinách, když se většinu času rozsvěcí hajzlíky, divadla a office parky? Kreativa na sociálních sítích je ale fajn. Statický vizuál už o něco míň.

Jan Pacas (Media Age)

Po čertech rozsvícená reklama. Tenhle způsob komunikace vysloveně baví. Světelný koncept lze, jak vidno, aplikovat krásně v různých reklamních formátech a kanálech, takže si brand určitě zapamatujete.

Filip Huněk (Actum Digital)

Kopie reklamy CZC, ohledně dvojky na trhu.

Evžen Chlanda (Provident)

Tohle ale vůbec není špatný! Na to, že je to kampaň na energie, velmi příjemně mě překvapila - jednoduchá, dynamická, vše potřebné tam zazní, značka viditelná od začátku do konce, rožnutí Janáčka a Zelňáku... A speciálně Instagram mě velmi pobavil. Možná jen rádio a bannery by to chtělo vylepšit. Tam to vypadá, že došel dech (nebo finance).

Michaela Luňáčková (Cognito)

Sdělením hodně doslovná kampaň, u které to televizní spot vyrovnal pěknou exekucí, statika už tolik štěstí neměla. Zdaleka nejlepší jsou ale social formáty, jejichž nápad by si v kampani zasloužil víc prostoru.

Markéta Tomanová (WOO)

U filmů i u reklam zbožňuju, když zvukaři používají ruchy do hudby. Tady je jenom škoda, že dohromady tvoří krásnou skladbu, kterou si ale nikdo nezapamatuje, protože je příliš složitá. Vzal bych první čtyři kliknutí ze spotu a udělal z nich znělku značky, kterou bych opakoval v každém videu. Jo a příspěvky na Instagram jsou boží. Jen škoda, že se tahle kreativa nedostala i do televize.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Pěkná exekuce, vynikající postprodukce. Utility vám moc prostoru na kreativní zpracování neposkytnou, ale tady je to vytěženo na maximum. V televizi jsem ale bohužel nezaznamenal, pouze přes Katovnu...

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Pro energetické společnosti nastává zajímavá doba. Spousta z nich oznámila rekordní zisky, jenže domácnosti pocítily dopady rostoucích cen a zvažují jiné ekonomicky výhodnější zdroje energie. Spot využívá osvědčeného kreativního prostředku v podobě vypínače světla, který dobře funguje, načež spot komunikuje, že Sev.en dodává elektřinu více než milionu rodin a je že dvojkou na trhu. To je sice všechno hezké, ale není to málo?

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Idea rozsvěcování a zapojení zvuku je výborný nápad, ale určitě by se našla cesta, která by ho posunula dál. Začátek byl slibný, ale závěr zklamání. Ani claim „dvojka na trhu“ mi jako image maker moc nefunguje. Škoda.

Martin Kupka (Better)

Video je na první pohled fajn, má příběh, světýlka pěkně jedou do rytmu, hezky to celé graduje až do finálního „reveal“ momentu. Akorát jsem si na konci uvědomil, že to bylo jako koukat se na záběry z videobanky, který už jsem někde viděl. Pěkně poskládané, ale tak nějak bez života.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

5. Kápněte na chuť, láká Vitana na tekuté bujóny

Výhody jarní novinky značky Vitana v podobě koncentrovaných tekutých bujónů propaguje aktuální kampaň od agentury WMC Grey, která stála už za kampaní na bujóny uvedené v květnu. I nová komunikace nese claim Kápněte na chuť. „Od začátku jsme chtěli jednoduchý a vtipný claim, protože představujeme novinku. Budeme vařit, budeme v kuchyni, ale stejně jsme chtěli přijít s něčím, co kampaň odliší od konkurence,“ říká kreativní duo Radek Pleha a Klára Javůrková WMC Grey. První fází komunikace byla jarní online kampaň, která vypočítávala možnosti, k čemu bujóny použít –⁠ k vývaru, kuskusu, hovězímu, omáčkám, špagetám, kuřeti či dýňové polévce. V druhé, nynější fázi se mluví o třech variantách bujónů – kuřecí, hovězí a zeleninové. Využívá přitom televizní spot, který režíroval Samuell Hoffman v produkci Advocado Films.

Fajn práce, ve dvacítce stihli ukázat produktovou nabídku a rozhodně jsem se nenudil. Tenhle moderní styl mě baví.

Marek Nieslanik (Fairy Tailors)

Není to zrovna vysoká škola kreativity, ale účelná, výrazná kampaň. Zvládnutá se ctí. Musím však kápnout božskou: slovo „kapat“ mi přijde strašlivé. Takže jsem ráda, že jsme se nedočkali „polévky s kapáním“.

Iva Hadj Moussa (McShakespeare)

Poctivá a věřím, že ve svých výsledcích i velmi fungující kreativita. Jen... v konkurenci tohoto týdne to já osobně nevidím na top 3. Jiní dostali brief a prostor kápnout do svých kampaní více kreativních přísad.

Petr Bucha (Accenture Song)

Neurazí, ale ani nijak nenadchne.

Jakub Kofroň (Beneficio.studio)

Jednoduchá komunikace hlavního USP produktu, funkční.

Barbora Kalousková (Brainz)

Hezká produktovka. Je to dobře natočené a vyvolává chuť, takže to dělá svou práci.

Amila Hrustić

Product the hero. Jednoduché, jasné. V televizním spotu tu a tam i milý detail - nápad. Ok. Ale ten vizuál, ten vizuál... ten je hodně, ehm, zvláštní. Z manuálu agentury Otec & syn tam nechybí nic: flash Novinka, flash v jiné barvě o produktových fíčurách, celá produktová řada, několik různých typů písma, všechno ve verzálkách, aby to hodně křičelo, a piktogram - kapka. Hustýýý. Jestli to podráždí oční rohovku? Určitě. (Jako tedy ten litinový hrnec je fajn. Pyrex. Stejný mám doma.)

Míla Knepr (Contagious CZ)

Prvoplánový claim, který prodává pouze tekutou formu, bohužel však není obsahem spotu nic, co by mě mělo opravdu přesvědčit, že mám tento produkt preferovat - žádná dramatizace koncentrované chuti. Neboli vůbec nevidím důvod k nákupu. V podstatě vyhozené peníze.

Tomáš Vacek (Contexto)

Já vím, že tohle se těžko dělá originální. Beru ale ten claim a líbí se mi i ten tisk. Spot už je jen jeho rozhýbáním.

Richard Stiebitz (Gen)

Kamera hezká. Všetko dôležité, čo klient potreboval odkomunikovať, som sa dozvedela, ale zajtra si pravdepodobne nevybavím, aká značka za produktom stojí, a budem googliť tekutý bujón.

Alžbeta Gburíková (Gen)

Sledování reklamy u mě vyvolalo mořskou nemoc. Produkt je ústředním motivem, což je určitě dobře, ale ta divoká kamera je až rušivá.

Petr Lesenský (Lesensky.cz)

Líbí se mi drajv celého spotu. Zpracování a jednotlivé záběry jsou super. Celkově to na mě působí takovým svěžím dojmem. A navíc „kap, kap“ mi bude hrát v hlavě ještě nějakou chvíli. Dobrá práce.

Lukáš Machaníček (Optimio)

Natočit odsýpající spot, kde je produkt sto procent času v hlavní roli, je vlastně docela kumšt. Takže zbývá poslední otázka. Opravdu vaří tyhle trendy rodinky a singles s bujónem?

Jan Pacas (Media Age)

Ještě že ta reklama není zpívaná.

Evžen Chlanda (Provident)

Jarní představovací kampaň byla taková mdlá, tak ji bylo potřeba trošku dochutit a vypadá to, že na to kápli. Z dostatečné bych to posunula na chvalitebnou.

Michaela Luňáčková (Cognito)

Bezva slogan na produkt, který jinak není zrovna sexy. Vyřešit branding úhlem kamery je taky fajn (ale že tam toho brandingu teda je!). Celkově důstojné řešení klasické produktovky.

Markéta Tomanová (WOO)

Stručné, jasné, zapamatovatelné. Příště se v obchodě mrknu.

Jan Řebíček (Digital First Marketing Group)

Jako asi jo, co už vymyslet jiného.

Ondřej Zahořík (Stavební spořitelna České spořitelny)

Reklama Vitany je pokračováním kampaně propagující její koncentrované tekuté bujóny. Narozdíl od první reklamy, která byla statická a popisná, má tato reklama více energie a ukazuje využití výrobku v různých receptech různých kuchyní. Spot se snaží vytvořit rituál „kap, kap“ a zároveň hravě vybízí diváky k objevování nových chutí. Spot ukazuje i pomůcku dávkování na lahvi, zdůrazňuje, že jde o novinku, a dodává, že neobsahuje konzervační látky. Nejde o nic přelomového, jen o starou dobrou prezentaci produktu. Za mě nutno zdůraznit, že solidně odvedenou.

Graeme Murray (Katedra marketingu FPH VŠE)

Už v květnu jsem koncept i exekuci nechválil. Tentokrát je zpracování určitě „o kapku“ lepší.

Martin Kupka (Better)

Možná ostatní budou spíš hejtit, protože reklamy na tyhle produkty jsou na jedno brdo, ale mně se líbí tenhle styl natáčení - změny úhlů pohledu, fixování produktu před kamerou a celkově dynamika. Obsah je samozřejmě nuda, ale ten efekt mi utkví v paměti.

Václav Hruška (GroupM Nexus)

