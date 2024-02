Pýchova Joe Media kupuje rádio Česká Kanada, chce ho sloučit s rádiem Hey

Novým majitelem jindřichohradeckého Rádia Česká Kanada se stane společnost Joe Media pražského podnikatele Miroslava Pýchy. Dříve oznámenou transakci nyní schválila Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Joe Media má získat v licencované společnosti Rádio Česká Kanada stoprocentní podíl, když odkoupí dosavadní podíly Rostislava Daňka (prostřednictvím společnosti AVA – Ing. Rostislav Daněk) a Bohumila Komínka. Ti rádio vlastní rovným dílem. Rádio zaměřené především na českou hudební produkci bez jasnějšího žánrového vymezení vysílá analogově na frekvenci 103,6 FM v Jindřichově Hradci a 92,9 FM v Dačicích, a také po internetu.

K samotnému prodeji ještě nedošlo, obě strany čekaly na posvěcení vysílací rady. K finální dohodě má dojít příští týden, řekl Médiáři majitel Joe Media Miroslav Pýcha. Důvodem prodeje Rádia Česká Kanada je fakt, že se jeden z jeho současných spolumajitelů Bohumil Komínek stal už na sklonku roku 2022 místostarostou Jindřichova Hradce a jako aktivní politik by podle zákona neměl mít podíl v licencované společnosti. Stanice se také potýká s příliš vysokými provozními náklady, přičemž není členem žádné asociace provozovatelů rozhlasového vysílání, a tudíž nemá přístup k datům poslechovosti, která jsou klíčová pro prodej reklamy.

Česká Kanada si může ponechat regionální odpojování

„Předběžně jsme se domluvili, že by na frekvencích Rádia Česká Kanada vysílalo Rádio Hey a pokud by si původní majitelé chtěli zachovat regionální odpojování s vlastním zpravodajstvím, financovali by si ho sami,“ popsal Médiáři Pýcha. Zároveň by chtěl překoordinovat vysílače a snížit jejich výkon, aby jejich provoz nebyl tak drahý. Místo 1 kW by tak výkon snížil na stovky wattů. Přesunem rádia pod značku Hey, kdy by se z původních frekvencí České Kanady fakticky staly dokrývače rádia Hey, by stanice také ušetřila za platby ochranným svazům, které už generuje rádio Hey. „Všechno to ale závisí na naší dohodě, ke které teprve dojde,“ dodal Miroslav Pýcha.

Do Pýchova rozhlasového portfolia Pýchy nyní patří rádio Hey s 19 analogovými vysílači po celé republice, rádio Color s osmi analogovými vysílači a rádio Sázava s třemi analogovými vysílači (které paradoxně nepokrývají Posázaví, ale České Budějovice, Tábor a Opavu). Všechna tři rádia jsou zároveň dostupná v Pýchově digitální síti Color DAB+, která vysílá v Praze a části středních Čech. Rádio Česká Kanada dosud digitálně nevysílalo a jeho analogové frekvence jsou v lokalitách, které ostatní Pýchova rádia nepokrývají.

Sdílejte