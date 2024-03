Rada Českého rozhlasu je kompletní, novým radním zvolen Miroslav Bobek

Do Rady Českého rozhlasu zvolila poslanecká sněmovna zvolila ředitele pražské zoologické zahrady Miroslava Bobka, a to 137 hlasy ze 157 přítomných, informoval Bobek na sociální síti X. Jeho protikandidáty byli v dnešní tajné volbě ředitel teplické botanické zahrady Petr Šíla a člen dozorčí komise rozhlasové rady Jakub Chytil. Bobek obsadil místo po Vítězslavu Jandákovi, kterému skončil šestiletý mandát loni v červnu. Rada tedy nebyla kompletní osm měsíců.

Bobek veřejnoprávní Český rozhlas zná, v minulosti působil jako šéfredaktor stanice Praha, šéf onlinu a jako ředitel bývalé digitální stanice Český rozhlas Leonardo, zaměřené na vědu a techniku. Jejím nejznámějším projektem byla reality show Odhalení, která sledovala gorily právě v pražské zoo, šlo o reakci na tehdy populární kontejnerové show reality show komerčních televizí VyVolení a Big Brother.

Bobkův nástup jako devátého radního může napomoci, aby rozhlasová rada konečně zkompletovala své vedení. Radě se totiž na úterním zasedání ani napoosmé nepodařilo zvolit svého místopředsedu, přičemž dosavadní neúspěšné pokusy ukázaly, že poměr v sil v radě je čtyři na čtyři.

Aktuální složení Rady Českého rozhlasu Ondřej Matouš (předseda)

(předseda) Miroslav Bobek

Tomáš Kňourek

Zdeněk Mahdal

Jiří Dohnal

Jan Krůta

Marek Pokorný

Jaroslav Šebek

Oldřich Vágner

Výběr Jandákova nástupce v rozhlasové radě se opozdil zejména kvůli tomu, že do volby radních Českého rozhlasu a České televize vstoupil novelou zákonů Senát. Nově obsazuje třetinu míst. V případě rozhlasové rady bylo nutné určit, zda místo po Jandákovi bude patřit k těm, jejichž obsazování zůstane sněmovně, nebo naopak připadne Senátu.

Při prosincovém veřejném slyšení Bobek poslancům řekl, že veřejnoprávní roli plní rozhlas správně, zásadnější chyby a problémy nevidí. „Role radního je jasně dána zákonem. Nežiji v představě, že by radní zasahovali do programu nebo do personálních otázek,“ uvedl. Vyslovil se také pro zavedení automatické valorizace koncesionářských poplatků.

O místo v rozhlasové radě se Miroslav Bobek ucházel už před deseti lety, dostal se do finálové trojice, ale nakonec neuspěl.

Sdílejte