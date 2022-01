Rada ČT chce vypovědět spolupráci s právní kanceláří Becker a Poliakoff

Rada Česká televize chce ukončit spolupráci s advokátní kanceláří Becker a Poliakoff, která jí měla poskytovat právní poradenství. Podle dnešního usnesení Rady ČT k ní radní nemají důvěru a žádají vedení televize, aby vypovědělo příslušnou smlouvu. Kancelář přitom zvítězila ve výběrovém řízení. To v návaznosti na usnesení rady z loňského března vypsala Česká televize, rada totiž nemá právní subjektivitu.

Výsledek tendru byl známý už loni v červnu, radní se ale k tématu dostali až na konci dnešního zasedání. Důvody, proč kanceláři nedůvěřují, neuvedli. „Myslím, že každý člen rady má své vlastní důvody,“ prohlásil předseda Rady ČT Pavel Matocha. Nedůvěru hlasováním vyjádřil on, Jiří Šlégr a Luboš Xaver Veselý. Zdrželi se Pavel Kysilka, Tomáš Samek, Vladimír Karmazín a Roman Bradáč. Pro důvěru hlasoval pouze René Kühn. „Nedokážu si představit, jak na bude to reagovat právní kancelář. Z mého pohledu to není košer,“ prohlásil Kühn. „Rada vyjádřila zjevnou nevůli ke spolupráci. Je evidentní, že je potřeba zvolit kancelář, ke které bude mít klient absolutní důvěru,“ zhodnotil výsledek hlasování předseda Matocha. Následujícím hlasováním radní požádali vedení televize, aby s kanceláří ukončilo spolupráci.

„Tohle usnesení je splnitelné pouze za předpokladu, že ukončení smlouvy vyhovuje zákonu. Když mně právníci řeknou, že to nestačí, oznámím, že to není splnitelné,“ reagoval generální ředitel ČT Petr Dvořák. „Smlouvu lze vypovědět typicky v případě, že dodavatel neplní smlouvu. Nejsem si vědom, že by taková situace nastala,“ doplnil ho šéf finančního oddělení ČT David Břinčil. Jak chce postupovat samotná rada, mají vymyslet Matocha se Šlégrem do příštího zasedání.

Šlégr avizoval nesouhlas už loni v létě

Ze strany rady šlo o dlouho očekávanou akci. Už loni v červenci citovaly Lidovky.cz z dopisu místopředsedy rady Šlégra adresovaného Dvořákovi, ve kterém Šlégr výběr kanceláře kritizuje. Radní měli o případu hlasovat v červenci, nakonec hlasování ale odložili, jak informovaly Lidovky.cz. Právě Šlégr dnes hlasování navrhl. Když se Dvořák ptal na dopis, stejně jako ostatní radní ho nekomentoval. „Považuju za důležité, abychom se zde na veřejném jednání kolektivně vyjádřili, jestli kanceláři důvěřujeme,“ prohlásil Šlégr obecně.

Šlégr ve svém dopise píše, že kancelář Becker a Poliakoff je personálně spojená s vydavatelstvím Economia finančníka Zdeňka Bakaly. Společníkem a řídícím partnerem této kanceláře je totiž Martin Klimpl, který byl od února 2008 do srpna 2011 členem dozorčí rady Economie. S ní navíc Česká televize podle dopisu udržuje „velmi intenzivní obchodní vztah“, když s vydavatelstvím uzavřela od roku 2016 celkem 31 smluv. Bakalově mediálnímu domu patří mimo jiné týdeník Respekt, který podle Šlégrovy argumentace „velmi nevyváženě informuje o dění na půdě ČT a zejména v Radě ČT“. Samotná Česká televize pak v roce 2014 vystřihla negativní zmínku o Bakalovi z vyjádření prezidenta Miloše Zemana, vyjmenovává dopis.

„Je zřejmé, že Rada ČT musela s ohledem na výše uvedené zcela ztratit důvěru v advokátní kancelář Becker & Poliakoff, a jejího řídícího partnera, Martina Klimpla, a nestrannost a objektivnost případných právních stanovisek vydaných touto advokátní kanceláří v souvislosti s agendou České televize,“ stojí v textu, který kritizoval i metodu výběru. Tu dnes nikdo nezpochybňoval. „Nezaznamenal jsem, že by se někdo bavil o procesu výběru. Diskuse je, zda si rada přeje jako kolektivní orgán spolupracovat,“ vysvětloval Matocha.

Zakázka za celkem 1,5 milionu Kč byla uzavřená na čtyři roky. Vítěz výběrového řízení byl vybrán na základě ceny (50 %) a na základě testu z odborných znalostí v oblasti práva (50 %). Mateřská společnost advokátní kanceláře Becker a Poliakoff byla založená v roce 1972 a celosvětově pro ni pracuje přes 150 právníků. V Česku poskytuje prioritně služby v oblasti práva obchodního, občanského nebo správního.