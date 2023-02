Rada ČT vypsala tendr na generálního ředitele. Dvořák zatím neřekl, zda bude obhajovat

Rada České televize dnes vyhlásila výběrové řízení na nového generálního ředitele České televize pro dalších šest let. Uzávěrka přihlášek je 17. dubna. Současnému generálnímu řediteli ČT Petru Dvořákovi vyprší druhý šestiletý mandát letos na konci září. V čele České televize stojí od podzimu 2011, je tedy nejdéle sloužícím šéfem veřejnoprávní České televize, po Jiřím Janečkovi, který předtím ČT vedl osm let, v letech 2003 až 2011. Zda bude Dvořák kandidovat na dalších šest let, dnes radním neřekl.

„Není to z mé strany žádná schválnost ani arogance, ale neznám podmínky výběrového řízení, ten materiál jsem neviděl,“ odpovídal šéf ČT radním před vyhlášením tendru. „Musíte pochopit, že abych dokázal na takovou otázku odpovědět, existují pro to dva základní postuláty. První - až uvidím, jak vypadají podmínky výběrového řízení, druhá - až poté, co uvidím podmínky, proberu to se svoji ženou a co ta mi na to řekne. Potom uvidím, jestli se přihlásím. Finální datum, do kdy bych tuto otázku měl zodpovědět, bylo schváleno už na minulém zasedání, to znamená do 17. dubna.“

O Dvořákovu účast v tendru se ještě před vyhlášením podmínek zajímal jeden z místopředsedů Rady ČT Petr Šafařík. „Neznám důvod. Je důležité znát i důvod, proč se pan radní ptá,“ reagoval Dvořák. „Ptát se kohokoli, jestli se bude hlásit do výběrového řízení, jehož podmínky ještě nebyly vyhlášeny, mi přijde poněkud obzvláštní,“ podotkl k tomu další z místopředsedů rady Vlastimil Ježek, někdejší generální ředitel Českého rozhlasu. Šafařík nato důvod vyjevil: „Jsem si vědom toho, že je to věc ne úplně standardní, ale je důležitá, a to z toho důvodu, že pokud se bude hlásit generální ředitel stávající, je vysoce pravděpodobné, že se nepřihlásí nikdo ze stávajících zaměstnanců České televize. A myslím, že patří k rozpravě, aby se hovořilo i o těchto záležitostech a že stanovisko Petra Dvořáka výrazně ovlivní zájem hlásit se do toho konkurzu.“

„Tohle už je pro mě dost nepřijatelně silná káva,“ prohlásil vzápětí místopředseda Ježek. „Žijeme v zemi, kde platí zákony, pokud se nepletu. Zákon vymezuje, kdo se může přihlásit, rozhodně to v tuto chvíli nejsou dvě období,“ připomněl s odkazem na to, že legislativa Dvořákovi kandidovat na třetí mandát nezakazuje. „Ať se snažím jak se snažím, nerozumím cíli, kam kolega Šafařík směřuje, a vůbec nechápu, kde bere odvahu nutit stávajícího generálního ředitele k vyjádření, ke kterému nemá žádný důvod,“ pokračoval Ježek. „Doufám, že tady podobně nebudeme probírat případné jiné osobnosti, které budou projevovat tendenci se přihlásit nebo nepřihlásit, protože takováto diskuse pro mě zpochybňuje celé výběrové řízení od samého počátku. Buďme prosím velmi opatrní, obezřetní a nedělejme věci, které jsou z mého pohledu opravdu na hraně když ničeho jiného, tak slušnosti.“

Přijatý návrh harmonogramu volby ředitele ČT 15. února : zahájení výběrového řízení

: zahájení výběrového řízení 17. dubna : uzávěrka přihlášek

: uzávěrka přihlášek 19. dubna : zveřejnění seznamu přihlášených

: zveřejnění seznamu přihlášených 17. května : hlasování o zúžení počtu kandidátů na pět

: hlasování o zúžení počtu kandidátů na pět 7. června: prezentace kandidátů, pohovory s nimi, následná volba Schváleno Radou České televize 11. ledna 2023

Podle dnes radou schválených podmínek musí uchazeč mít ukončené vysokoškolské vzdělání, manažerské a osobnostní předpoklady, znát aktivně jeden světový jazyk a mít negativní lustrační osvědčení. Součástí přihlášky musí být i koncepce rozvoje a fungování televize veřejné služby po dobu jeho funkčního období v rozsahu pěti až deseti stran.

Kandidáti, kteří postoupí do závěrečného kola výběrového řízení, budou pozváni na veřejné zasedání rady 7. června k osobní prezentaci svého projektu a k zodpovězení jednotlivých dotazů členů rady. Na základě souhrnu všech získaných informací Rada ČT následně rozhodne v tajném hlasování o vítězi výběrového řízení. Ten ČT povede od října 2023.

„Rada ČT zvolila k volbě generálního ředitele červnový termín, protože mandát současného ředitele vyprší na konci září. Kandidáti by tak měli mít dostatečný čas nejen na přípravu projektů a všech administrativních podkladů, ale i na případné vyvázání z aktuálních pracovních povinností. Rovněž tak budou mít téměř čtyři měsíce na přípravu před nástupem do funkce,“ uvedl předseda Rady ČT Karel Novák. Jeho předchůdce Pavel Matocha prosazoval, aby se volilo už 10. května, ale neuspěl s tím.

Minulého tendru se účastnilo 12 kandidátů. Pětici finalistů kromě Dvořáka tvořili Martin Konrád, Jiří František Potužník, Petr Vinklář a právě nynější předseda Rady ČT Novák. Do finále volby postoupili Dvořák a Konrád, bývalý generální ředitel komerční TV Prima. Dvořák následně vyhrál v poměru hlasů 15:0, hlasovala pro něj celá tehdejší televizní rada.