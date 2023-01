Rada ČTK vyhlásila výběrové řízení na ředitele agentury, Majstra nahradí v červnu

Rada České tiskové kanceláře schválila volební řád a zadání výběrového řízení na nového šéfa veřejnoprávní zpravodajské agentury. Pro bylo všech pět radních přítomných na dnešní schůzi, Petr Žantovský a Pavel Foltán se z jednání omluvili. Foltán předem písemně sdělil, že je proti přijatému volebnímu řádu, a Žantovský napsal, že se zdržuje. Ani jeden z nich ale do volby už prakticky nezasáhne, za měsíc oběma pětiletý mandát radních končí - Žantovskému koncem února, Foltánovi v prvním týdnu března.

Už v prosinci rada schválila, že nového šéfa či šéfku agentury bude hledat formou výběrového řízení. Dnes tendr vyhlásila. Zájemci mohou své přihlášky podávat do 22. února. Veřejné slyšení kandidátů se bude konat o měsíc později, tedy 21. března, přičemž radní ještě určí, zda to bude jen přímo na jejich zasedání, či bude zároveň přenášené přes internet. Volit by se mohlo hned po slyšení kandidátů 21. března. „Pokud by byla rozprava delší, uskuteční se volba generálního ředitele či ředitelky až na dalším zasedání 17. dubna,“ upřesnila dnes místopředsedkyně Rady ČTK Jaroslava Wenigerová, která podklady připravila.

Na dubnovém zasedání pak rada plánuje nového ředitele či ředitelku jmenovat, a to k 10. červnu, kdy končí funkční období stávajícímu generálnímu řediteli ČTK Jiřímu Majstrovi. Ten už znovu kandidovat nebude. „Harmonogram je navržen tak, abychom do 10. června splnili všechny úkoly spojené s volbou a jmenováním generálního ředitele či generální ředitelky,“ připomněla místopředsedkyně Wenigerová.

Generální ředitel ČTK je volený radou na šestileté funkční období. Dnes zveřejněné podmínky tendru mimo jiné říkají, že uchazeči musí mít praxi v médiích a zkušenosti z řídících funkcí v mediální oblasti.