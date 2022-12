Rada pro vysílání musí doplatit desítky milionů odvolaným členům, soud trval 15 let

Mnohamilionové odškodnění šesti bývalých členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání je definitivní poté, co Nejvyšší soud České republiky nyní ve sporu odmítl dovolání státu. Soud trval 15 let. Začal v roce 2008 a někdejší radní Zdeněk Duspiva, Pavel Foltán, Josef Musil, Jiří Novotný, Petr Štěpánek a Petr Žantovský se v něm domáhali náhrady ušlé mzdy do konce svého mandátu. Spor následoval poté, co celou třináctičlennou radu v roce 2003 odvolal z funkce tehdejší premiér Vladimír Špidla (ČSSD), a to v souvislosti s arbitráží ohledně televize Nova mezi Českem a Central European Media Enterprises (CME). Justice posléze konstatovala, že Špidlovo rozhodnutí bylo nezákonné.

Šestice radních jako náhradu ušlé mzdy od odvolání až do vypršení řádného šestiletého funkčního období původně u soudu požadovala celkem 14,4 milionu Kč. „Státu jsme nabízeli smír a ať nám vyplatí polovinu toho, na co máme ze zákona nárok. Bez odezvy,“ připomněl Petr Štěpánek, který Médiář o aktuálním verdiktu informoval. Soudem nakonec loni na jaře přiznanou částku ovšem výrazně navýší úroky z prodlení. Podle Štěpánka činí celkové odškodnění zhruba 40 milionů Kč.

„V prosinci 2021 se naší šestici dostalo další satisfakce. Ministerstvo spravedlnosti České republiky nám 1. 12. 2021 přiznalo odškodnění za nepřiměřenou délku soudního řízení. V součtu cca milion korun. Takže k těm jarním 40 milionům škody si Vladimír Špidla může připsat ještě další, tentokrát trochu menší podzimní pálku,“ uvádí Štěpánek v čerstvě vydané knize Reportáž psaná po popravě, kterou pokřtil minulý týden.