Rada schválila svou výroční zprávu o ČT, těsně do ní prošla výtka ohledně SPD

Rada České televize dnes schválila výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2020. Prošla do ní i pasáž konstatující, že prostor SPD v loňském roce „ve zpravodajských a diskusních pořadech České televize ve srovnání s ostatními politickými stranami a hnutími je možné označit za neadekvátní, vzhledem k zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR“.

Pro schválení zprávy hlasovali předseda Rady ČT Pavel Matocha, všichni tři místopředsedové Daniel Váňa, Pavel Kysilka a Jiří Šlégr a dále Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Roman Bradáč a Lubomír Xaver Veselý. Nikdo nebyl proti, zdrželi se zpravodaj dokumentu Jaroslav Dědič a také Martin Doktor, René Kühn, Tomáš Samek a Zdeněk Šarapatka. „Kabaretní“ vsuvku podle Kühna předvedl Veselý, když se předtím na dvacet minut odpojil od videopřenosu schůze, připojil se těsně před hlasováním, přeptal se na to, o čem se hlasuje, a po hlasování se opět odpojil. Šarapatka následnou argumentaci, kterou Veselého hlas obhajoval předsedající schůze Váňa, označil za „zoufalý zmatek“.

Zmíněnou pasáž o SPD do konečného znění vpravil místopředseda rady Váňa, a to na poslední chvíli. Termín pro finální připomínky k výroční zprávě si totiž radní stanovili na 24. února, přičemž Váňa se s tímto doplněním přihlásil 10. března a její textaci poskytl až 15. března. Radní přitom o výroční zprávě hlasovali v poslední možný termín. Do konce března totiž musejí svou zprávu podle zákona předložit poslanecké sněmovně, které se zodpovídají. Váňovo doplnění ohledně SPD je konkrétně součástí kapitoly ohledně zpravodajství, kterou měl na starosti radní Roman Bradáč. Ten se z minulé schůze 10. března omluvil kvůli nemoci. Dnešní schůze tak byla poslední, na níž mohli radní zprávu prodiskutovat, protože v následujících dnech se má zpráva tisknout a doručovat poslancům.

Radní dnes přiznali, že zprávu schvalují v časovém tlaku. „Vznikalo to rychle, vyčítám tomu absenci diskuse,“ předeslal k doplnění zpravodaj celé výroční zprávy, radní Dědič. „Určitě se to nedá dělat takto narychlo,“ uznal Bradáč, který Váňovo doplnění do kapitoly o zpravodajství zapracoval, „nicméně trvám na tom, co se tam doplnilo prostřednictvím pana místopředsedy.“ Ovšem v následném hlasování, zda ve výroční zprávě Váňova pasáž o SPD zůstane, byl Bradáč proti. „Chtěl jsem od toho trošku odstoupit,“ hájil se, přičemž se předtím omlouval za komplikace s tím, že kapitolu do výroční zprávy jako radní zpracovával poprvé, že do časové tísně se projednávání zprávy dostalo jeho nezkušeností a že předpokládal, že o navrženém jednání zprávy se ještě bude na schůzi diskutovat. „Je to chyba, snažím se jí napravit,“ tvrdil.

Usnesení o Váňově dodatku se zmínkou o SPD původně zpravodaj Dědič navrhl ve znění „Souhlasím s...“, místo toho ale předseda Matocha a radní Lipovská prosadili, aby se hlasovalo o formulaci „Nesouhlasí se zachováním...“. Pro (tedy aby ve zprávě pasáž nezůstala) hlasovali Dědič, Bradáč, Kühn, Doktor, Samek a Šarapatka, proti (tedy aby pasáž s výtkou ohledně SPD ve výroční zprávě zůstala) byli Váňa, Matocha, Lipovská a Kratochvíl. Kysilka a Šlégr se zdrželi a Veselý se hlasování neúčastnil.

Doplnění výroční zprávy po termínu označil bývalý předseda rady Kühn za „procedurální šílenosti“. „Tak zásadní záležitost, jako je tvrzení v závěru, de facto prochází na základě toho, že pan místopředseda Váňa to tam propašoval na poslední chvíli, člověk zodpovědný za tuto část Roman Bradáč hlasuje pro vyjmutí této pasáže a hlavně - tak zásadní věc opět dnes v už dnes čtrnáctičlenné radě prochází šesti hlasy,“ shrnul. Narážel na to, že rada má čerstvě jen 14 členů, protože před týdnem na své členství zde zdravotních důvodů rezignoval Jaroslav Maxmilián Kašparů. Na dnešní schůzi navíc nebyl přítomen radní Vladimír Karmazín, účastnilo se jí tedy 13 radních. „Přijde mi donebevolající, aby tak zásadní věci byly tlačeny šesti hlasy,“ prohlásil Kühn. „Považuji to za neuvěřitelnou manipulaci, která se s výroční zprávou stala,“ přidal se radní Šarapatka s tím, že doplněnou konstataci považuje za protiprávní.

Proti doplnění výroční zprávy na Váňův popud se zásadně ohradil také generální ředitel ČT Petr Dvořák. „Takovýto bezprecedentní útok na svou redakční autonomii zažívá [Česká televize] poprvé,“ prohlásil na dnešním zasedání televizní rady. Pasáž týkající se zastoupení SPD ve zpravodajství a publicistice podle Dvořáka obsahuje „několikeré zkreslení“ a „manipulace“. „Konstatování rady o straně SPD a její účasti ve zpravodajských a diskusních pořadech vychází z agregátních údajů pouze u vybraných pořadů České televize. Nevedla se diskuse, co znamená počet účastí v konkrétním pořadu a že počítání čárek v jedné či druhé diskusi není možné zaměňovat s vysíláním České televize jako celku,“ upozornil mimo jiné.

„Jde mi jenom o to, aby se v této věci hrála rovina. Měl jsem jen dojem z údajů, které mi byly předloženy, že to rovina není,“ hájil se místopředseda Váňa.