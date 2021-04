Radek Šalomon z AD24: Jak funguje umělá inteligence v reklamě

Podnikatelé si v dnešní době nemohou dovolit stát na místě. Musí se neustále přizpůsobovávat a reagovat na nejnovější trendy. Jinak riskují, že jejich podnikání zůstane pozadu. Do datových analýz od Googlu nebo Facebooku přitom firmy v Česku ročně investují desítky milionů korun a přetahují se o potenciální zákazníky, které chtějí donutit kliknout na jejich reklamu na internetu. Co ale kamenné obchody nebo další drobní živnostníci, kteří často nedisponují velkým rozpočtem na propagaci?

Současné technologie umožňují přenést “funkce”, které jsou dostupné v online světě do „offlinu“. Umožňují více méně všem nejen komunikační a kampaňové aktivity využívat, ale i měřit. Dnes není problém kampaň z Googlu, Seznamu či Facebooku dostat jednoduše a v podstatě “za hubičku” i do dalších kanálů, mnohem blíž k lidem. I malý živnostník si může dovolit vytvořit kampaň a oslovit jeho cílovou skupinu, jednoduše a bez nutnosti investovat obrovské finanční prostředky. Navíc přesně vidí, kolik a za co utrácí a dokáže měřit účinnost jeho kampaní. To je něco, co mu umožní optimalizovat jeho investice do reklamy a lépe cílit. Společně s mými kolegy v AD24 chceme nabídnout obchodníkům v rámci reklamních kampaní přístup k datům, na které byli dosud zvyklí jen z online prostředí. A mít data, správně je interpretovat a rozumět jim je v podstatě klíč k porozumění...

Video v provozovnách - a co soukromí nakupujících?

V první řadě stojí zmínit to, jak data o zákaznících sbírají světoví hráči na poli retailu. Ti dnes kromě internetového marketingu využívají analýzu videa z kamer strategicky umístěných v různých částech provozoven k získávání cenných informací o chování svých zákazníků a provozu jejich obchodu. Videoanalýza jim pomáhá nejen při plánování slevových akcí, ale také při návrhu nových marketingových strategií. Kamery v prodejnách umí detailně změřit návštěvnost každé uličky skupinami zákazníků, nebo efektivitu umístění produktu. Pokud obchody a řetězce s těmito daty aktivně pracují, přináší jim to konkurenční výhodu a tudíž i větší prodeje.

Jsou si ale zákazníci skutečně vědomi toho, že je obchodník během nakupování důkladně natáčí a dále s tím pracuje? Tedy zpracovává údaje nejen kvůli možnosti krádeží, ale i k posílení svého marketingu. Mám jako běžný nakupující šanci zjistit, kým, jak a kde je má identifikace z videa, na kterém jsem vyobrazen, zpracována? Mám pocit, že lidé, kteří jsou proti rozšíření placení kartou a mají obavy o narušování soukromí ve skutečnosti neví, že v moment, kdy vstoupí do obchodního centra začínají s trochou nadsázky hrát ve filmu. Informace o tom, že obchody využívají videoanalýzu se přitom často skrývá v prostém oznámení, že prodejna je monitorována kamerou – tedy na to, na co už jsme si za mnoho let zvykli. S ohledem na stále častější problém s nakládání s osobními údaji by stálo za to diskutovat, zda by informace, jak daný obchod nakládá s pořízenými záznamy, neměly být jednoduše k dispozici na dveřích prodejny (např. ve formě QR kódu s linkem na informace na webu). Tedy podobně jako je tomu na internetu. Na jednotlivých e-shopech se dozvíte, jaká data jsou o vás sbírána, jak dlouho jsou uchovávána a komu všemu jsou předávána. V reálném světě takové informace nenajdete, ale přitom o vás dokážou říct mnohem více, než si umíte představit.

Drobnou paralelu lze najít u Applu. V případě iOS 14 začal Apple randomizovat MAC adresu jednotlivých zařízení, protože chce chránit jejich uživatele před profilováním v rámci WiFi sítí. Apple si je dobře vědom, že tato data (například kdy se které zařízení přihlásilo k WiFi, jaké stránky skrze síť načítalo, co stahovalo apod.) byla v mnoha případech bohužel i zneužívána k analýzám bez souhlasu uživatelů smartphonů.

Zatímco u telefonu je možné MAC adresu randomizovat, vlastní obličej budeme měnit před každou návštěvou prodejny jen velmi obtížně. Bylo by fér vůči nám, zákazníkům, abychom se alespoň dozvěděli, jaká data a kdo je o nás sbírá. A to i v reálném světě.

Zodpovědný přístup a transparentnost v reklamě

V AD24 vyvíjíme platformu reklamních obrazovek. Nad každou obrazovku umisťujeme kameru, která nejen že pomocí senzoru snímá samotnou obrazovku a kontroluje, zda funguje tak jak má, ale kouká i na prostor před obrazovkou. To nám umožňuje na trhu s venkovní reklamou nabízet zcela transparentní model inzerování a reportování. Během vývoje naší reklamní platformy AD24 jsme si vyzkoušeli, že moderním kamerám společně se správným softwarem stačí několik desítek milisekund k tomu, aby rozpoznaly tvář, pohlaví, věk, dokonce i barvu očí lidí. Dnešní profesionální řešení s kamerou nemá problém rozeznávat kohokoliv i v průběhu několika dní a udělat si tak obrázek o chování daného člověka, jeho zvycích a časovém harmonogramu. Jako občané EU máme výhodu, že nás chrání nařízení známé jako GDPR, které zakazuje shromažďovat některé citlivé údaje a profilovat osoby jen tak bez důvodu. Ale je tomu tak opravdu u všech provozovatelů kamerových systémů? Ví sami majitelé provozoven, co jejich kamerový systém opravdu na pozadí dělá?

My sami v AD24 si chráníme své vlastní soukromí v běžném životě i na internetu. A tyto zásady přenášíme do našeho produktu. Nechceme zpracovávat citlivá data o kolemjdoucích, ani nijak kličkovat v nařízeních a zákonech, abychom to nějak legálně obešli. Naše kamery pouze využívají datovou interpretaci věku a pohlaví, a ani ta nikdy neopustí koncové zařízení. Do reportu pro inzerenta se přenáší pouze číslo. Děláme to proto, abychom mohli inzerentům poskytnout možnosti internetové reklamy v reálném světě, navíc s extrémně přesným hyperlokálním cílením a majitelům provozoven přinést z reklamy další příjem.

K oběma stranám, tedy k inzerentům a majitelům obrazovek, jsme v naší filozofii od začátku naprosto transparentní. Jsme si vědomi toho, že využíváme technologie, které pomáhají, ale mohou být také zneužity. Transparentnost celého řešení i vlastního přístupu je pro nás zcela zásadní. Proto připravujeme náš vlastní etický kodex, který bude veřejný a jasně nastaví mantinely za které nepůjdeme, i pravidla kterými se budeme řídit. Každý tak bude jednoznačně dopředu vědět, s čím mu můžeme a nemůžeme vyjít vstříc.

Text je placenou propagací společnosti AD24