Rádia Blaník, Frekvence 1 a Evropa 2 s novými moderátory a pořady

Do hudebního rádia Evropa 2 přichází moderátorka Ivana Kulhánková alias Fancy. Uvádět bude tříhodinovou víkendovou odpolední show Maxximum muziky, a to každou sobotu a neděli od 13 do 16 hodin, poprvé 7. ledna. Kulhánková už sedm let pracuje jako moderátorka pro hudební televizi Óčko, v minulosti působila také na Radiu Spin.

Sesterská Frekvence 1 uvedla nový hlas ve svém vysílání už 5. ledna. Nově totiž čtvrteční a také páteční večery na Frekvenci 1 moderuje Ondřej Kubala. O čtvrtcích vždy od 18.20 do 22.00, o pátcích, kdy se nadále na rádiu vysílá show Konečně pátek, od 18.20 do 23.00. Z pátečního na sobotní večer od 19 do 20 hodin pak stanice přesouvá Českou hitparádu s Janou Knížkovou a Romanem Mikeschem.

Víkendovými rány provází posluchače Petr Vágner, každou sobotu a neděli od 6 do 10 hodin. Následuje Víkend s Lucií Sinkovou od 10 do 14 hodin a potom Víkendové odpoledne s Markem Maláškem od 14 do 19 hodin.

Po zmíněné hodinové hitparádě pak jsou sobotní večery od 20 hodin až do půlnoci nově vyhrazeny pouze hudbě v pořadu Sobotní party mix Frekvence 1. „V hudebním mixu se objeví převážně hity z období devadesátek, o které si posluchači do rádia píšou nejvíc,“ uvádí stanice. O nedělích na Frekvenci 1 vždy od 13 do 14 hodin pokračuje humoristická show Nedělní lajf imitátora Petra Jablonského. Závěr víkendu nově patří Milanu Bílkovi, který od 19 do 22 hodin uvádí blok Nedělní večer.

Rádio Blaník už koncem loňského roku spojilo své české i moravské ranní vysílání a program show Dobré ráno tak nově začali moderovat Petr Brožík a Martin Císař, dlouholetí moderátoři Blaníku. Pevnou součástí ranní show je i Magda Otáhalová, která na každé všední ráno připravuje řadu zajímavostí a aktuality z celého Česka. Dobré ráno se na Blaníku vysílá každý všední den od 5 do 9 hodin a vedení stanice plánuje další programové prvky, které mají posílit tento vysílací čas.