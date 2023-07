Radio Prostor odstartovalo. Ráno moderuje Kalemba, zprávaře vede Procházka

V pondělí 24. července v šest ráno zahájil své vysílání nový celoplošný program Radio Prostor. Po měsíční pauze vyplněné zahraničním vysíláním BBC nahradil dosavadní vysílání Rádia Z. Nová stanice spadající pro SPM Media, skupinu Marka Španěla a Slavomíra Pavlíčka, která též vlastní Echo Media, posluchačům slibuje „informace, fakta, názory, osobnosti a životní styl, to vše s důrazem na aktuálnost, věcnost a srozumitelnost a zároveň s nadhledem“. Vlastní program Prostoru běží od šesti ráno do šesti večer, zbylý čas vyplňuje přebírané vysílání BBC World Service.

Čas od sedmi ráno do deseti hodin dopoledne patří každý všední den bloku Ranní Prostor. Ten moderuje Jiří Kalemba, někdejší sportovní redaktor a komentátor České televize, autor podcastů Pod košem a Touchdown.

Na ranní blok má od poloviny srpna navazovat pravidelný hodinový rozhovor Markéty Rachmanové s hosty k aktuálním tématům. Do té doby bude tato hodina součástí poledního, takzvaného proudového vysílání. Rachmanová byla v minulosti ředitelkou programu sítě Hitrádií.

Každý všední den od 13.30 do 14.00 a od 17 do 18 hodin pak jsou do vysílání zařazeny zpravodajské bloky nazvané Sečteno. Zpravodajský tým Prostoru vede Luboš Procházka, donedávna šéfredaktor zpravodajství rádia Frekvence 1, následně spolupracovník Blesku a kromě toho též autor podcastu Otázky Luboše Procházky. Mezi zprávaře Prostoru patří Tobias Haller, Kateřina Hašková, Josef Mádle, Jan Povýšil a Martin Šubrt.

Druhý hodinový rozhovor s hostem nese název Prostor pro dva, začíná každý všední den v 16 hodin a každý den má jiného moderátora - v pondělí jím je Jiří Kalemba, v úterý Luboš Procházka, ve středu Markéta Rachmanová, ve čtvrtek Marek Stoniš, bývalý šéfredaktor Reflexu, a v pátek Hana Vítková, která už moderovala předtím na „Zetku“.

„Co nejširší názorová otevřenost je možná vůbec nejvýraznějším prvkem, který by měl Radio Prostor odlišit od stávajícího trhu,“ uvedl Petr Vladyka, šéf obsahu Radia Prostor, v minulosti dlouholetý ředitel rádia Evropa 2.