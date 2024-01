Rádio Prostor povede Petr Lutonský, střídá Petra Vladyku. Kalemba přechází do Sporty TV

Novým ředitelem Rádia Prostor z mediální skupiny SPM Media se stal Petr Lutonský. Vystřídal Petra Vladyku, který obsah stanice řídil od jejího startu loni v létě. Tehdy Prostor nahradil předchozí program Rádia Z, a to poté, co rádio od mediálního konglomerátu Czech Media Invest Daniela Křetínského koupil Marek Španěl, který později se Slavomírem Pavlíčkem ustavili právě skupinu SPM, do níž vložili všechna svá mediální aktiva. Vladyka – jak potvrdil Médiáři – stanici opouští v lednu.

Lutonský přešel do SPM rovněž loni, předtím působil v týmu podcastu Insider. Dosud v SPM pracoval v redakci Echo Media, které vydává názorový web Echo24.cz a tištěný Týdeník Echo. Z pozice multimediálního producenta byl zodpovědný za rozvoj podcastů, kvůli nimž Echo ve svém novém sídle zřídilo studio. Audiopodcast Porada Echa tak převedlo do videoformátu Echo Porada, přidalo podcasty Echo Salon s Jiřím Peňásem, Matrix Lenky Zlámalové (ty nyní po 10 letech v Echu přešla do Czech News Center) a Pravda neexistuje? filozofky Terezy Matějčkové. Nejčerstvějším přírůstkem je podcast Muži za pultem, v čele s Ondřejem Štindlem, který se do Echa loni vrátil z Deníku N.

Rádio Prostor v listopadu opustil také Luboš Procházka, někdejší šéf zpravodajství Frekvence 1, který prvních několik měsíců zastával pozici šéfredaktora zpravodajství Prostoru. Přechodně ho nahradil Miroslav Tomko, následným záměrem bylo sehnat nového šéfa. Nyní byl Tomko ve funkci potvrzen. „Šéfredaktora nesháníme. Lídrem zpravodajství je Mirek Tomko a nemám důvod to měnit. Mirek je člověk na svém místě,“ řekl Médiáři nový ředitel rádia Lutonský. „Mám v plánu postavit kompaktní tým lidí, kteří budou produkovat kvalitní obsah a chytře ho distribuovat všemi možnými cestami,“ plánuje celkově.

Jiří Kalemba šéfredaktorem Sporty TV

K výrazné personální změně dojde také v ranní show Prostoru. Tu od loňského startu stanice moderoval Jiří Kalemba, někdejší sportovní redaktor a komentátor České televize, autor podcastů Pod košem a Touchdown. Ten koncem ledna z rádia odchází a jak řekl Médiáři, stane se šéfredaktorem vznikající sportovní televize Sporty TV, odpovědným za redakci a obsah. Ráno na Prostoru má Kalembu nahradit silné duo. „Ranní vysílání bude nadále jedním z hlavních pilířů vysílacího schématu. Zároveň bude vypadat úplně jinak než dosud. Jednám se dvěma výraznými osobnostmi, ale ještě jsme si definitivně neplácli,“ nechce zatím ředitel Lutonský prozrazovat, o koho půjde.

Víc prostoru má podle něj ve vysílání dostat také pořad O všem Markéty Rachmanové. Zůstává i rozhovorový pořad Prostor pro dva. „Chci, aby sestava moderátorů byla co nejpestřejší. S Markem Stonišem počítáme, stejně tak s Markétou Šichtařovou. U dalších autorů chci, aby reprezentovali jiné názorové proudy a abychom dostáli tomu, že Radio Prostor dává prostor všem relevantním názorům,“ říká Petr Lutonský.

Propojení s podcasty Echa i obsahem Hrotu

Celkově má být program Rádia Prostor rozdělený do několika bloků. „Ranní vysílání, rozhovorový formát O všem s Markétou Rachmanovou a pořad Prostor pro dva,“ přibližuje nový ředitel. „V odpoledním vysílání chystám něco, čemu pracovně říkám Podcastové odpoledne, tady bych chtěl najít synergie s produkcí Echa. Zároveň mě zajímá spolupráce s externími autory, respektive s podcastery. Chci oslovit ty, kteří už nějaký audioobsah vytvářejí, a nabídnout jim možnost dostat jeho část do éteru a tím oslovit další potenciální posluchače. Chci zároveň hledat potenciální talenty, kterým dokážu nabídnout slušný zázemí a podmínky pro rozjezd.“

Dojde také ke sblížení podcastové produkce sesterského Echa: „Podcasty Echa se brzy stanou součástí vysílání Rádia Prostor. Synergii plánuju taky ve zpravodajství. Chci, aby se zpravodajský obsah webu Echo24.cz a Hrot24.cz stal základem pro zpravodajství rádia.“ Produkci podcastů Echa Lutonský předal Markétě Burleové, která donedávna působila jako editorka v DVTV, v internetové televizi dělala od jejího startu v roce 2014. „Jeden z podcastů z produkce Echa si nechávám ve své péči,“ doplňuje Lutonský, „konkrétně je to podcast filozofky Terezy Matějčkové Pravda neexistuje? Tenhle podcast je moje srdcová záležitost.“

