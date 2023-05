Rádio Zet se změní na Radio Prostor, Echo Media přidá podcasty

Do konce června má zahájit vysílání nové Radio Prostor, které nahradí dosavadní program Rádia Zet. Informovala o tom vznikající mediální skupina SPM Media, která stanici loni na podzim odkoupila od tuzemského mediálního konglomerátu Czech Media Invest v čele s Danielem Křetínským. Rozhlasová stanice po převzetí novým majitelem zatím mírně pozměnila programové schéma, od půli března zkrátila o hodinu odpolední program v češtině a o víkendech se omezila na anglický program přebíraný z BBC World Service (síť tuctu frekvencí původně patřila právě českému vysílání zahraničního servisu britské veřejnoprávní korporace). Nový obsah rádia koordinuje Petr Vladyka, někdejší dlouholetý ředitel Evropy 2.

SPM Media jako mediální divizi své investiční skupiny SPM budují Marek Španěl a Slavomír Pavlíček, zakladatelé úspěšného herního studia Bohemia Interactive. Nová společnost SPM Media zastřeší mediální aktivity, mezi něž kromě Radia Prostor bude patřit vydavatelství Echo Media, jež vydává názorový online deník Echo24, jeho placenou odnož Echo Prime, tištěný Týdeník Echo a rovněž úspěšné knižní tituly, dále blogovací platforma Blogosvět a technologické studio Coolpany. To má zajišťovat vývoj nových technologií, jako jsou moderní redakční a publikační systém nebo komplexní předplatitelské databázové nástroje.

„Myslete si, co chcete, a říkejte, co si myslíte“

„Cílem je vytvořit komplexní systém pro tvorbu, publikaci a monetizaci obsahu a poskytnout otevřený prostor a moderní redakční nástroje potřebné pro svobodné šíření myšlenek a názorů,“ formuluje SPM Media svou strategii, s níž se –⁠ jak uvádí –⁠ rozhodla „výrazně vstoupit na český mediální trh“. Hlavním cílem je přitom „snaha o maximální prostor svobody vyjadřování“ a základní vize zní „myslete si, co chcete, a říkejte, co si myslíte“. SPM Media navíc počítá se spoluprací třetích stran, ať už se stávajícími mediálními subjekty, nebo s individuálními autory. Zároveň avizovala, že je otevřena dalším akvizicím. Podle informací Médiáře například jedná o převzetí ekonomického týdeníku Hrot.

Strategii nově formovaného vydavatelství bude z pozice dozorčí rady řídit Marek Španěl. Výkonným šéfem, který projekt povede a reprezentuje, bude z pozice člena představenstva SPM Media Dalibor Balšínek, který zároveň dál řídí Echo Media. Výkonným zástupcem akcionářů a dalším členem představenstva SPM Media bude Tomáš Boček.

„Žijeme v přelomové době a sebevědomá nezávislá média potřebujeme víc než kdy dřív. Chceme přinést nové nápady a pokusit se vytvořit zázemí pro ekonomicky silná média, malá i velká, aby mohla volně šířit informace a názory, ať už jsou jakékoli. Protože pestrost a rozdílnost názorů není slabinou naší společnosti, ale naopak její hlavní silou,“ prohlásil Španěl.

„Konsolidace mediálních aktivit je zásadní posílení nejen pro Echo, ale i pro další média skupiny, a to především ve vývoji nových technologií a lepší monetizaci kvalitního obsahu. Jsme na novém začátku a plány SPM Media jsou ambiciózní. Věříme v budoucnost médií i v jejich ekonomickou sílu, která je prvotním předpokladem pro jejich nezávislost,“ řekl Balšínek.

Textový i audiovizuální obsah

Vznikající skupina SPM Media se hodlá zaměřovat jak na textový, tak na audiovizuální obsah, a to včetně podcastů, nejpopulárnější mediální formy dneška. Echo Media už vydává týdenní audiopodcast Porada Echa, který odstartoval na sklonku loňska. K dispozici je na YouTube i na Spotify, do konce dubna bylo možné předplatit si jeho celou verzi za 99 Kč měsíčně na platformě Pickey, poté se přesunul do prémiové sekce internetového Echa.

Další pořady zřejmě přibudou, jak vyplývá z aktuálního vyjádření SPM Media. Skupina totiž, jak už Médiář informoval, sestěhuje své týmy včetně Echo Media do nového zázemí v multifunkční budově Křížová 4 na pražském Smíchově, jejíž kancelářskou část SPM čerstvě vlastní, a tam se dokončují „komplexní úpravy pro newsroomy, rádiové studio či moderní prostory pro tvorbu podcastů podle nejvyšších standardů“.