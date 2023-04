Radiohouse spouští novou divizi RH Digital, zaměří se na digitální audio

Po odprodeji Impression Media televizní skupině Prima si rozhlasové zastupitelství Radiohouse ze skupiny Media Bohemia postavilo pro prodej a distribuci internetové reklamy vlastní tým. Je jím nová divize RH Digital, která nabídne jak výkonnostní reklamu na webech a sociálních sítích, tak reklamu ve zvukové podobě spojenou s rozhlasovými streamy a s podcasty, respektive v balíčcích se spoty v klasickém vysílání. „Tento návazný krok jsme dlouho připravovali a veškeré formáty, které jsme regionálním i celoplošným klientům nabízeli, už jsme schopni si odbavovat sami. Najali jsme na to potřebné lidi a veškeré dosavadní obchodní produkty nabízíme dál. A navíc je rozšiřujeme o digitální audio,“ shrnuje v rozhovoru s Médiářem Štěpán Ryska, jednatel Radiohousu, pod nějž nová divize spadá. RH Digital má tak nyní v gesci veškerou digitální reklamu prodanou přes Radiohouse, kterou dřív odbavovala Impression Media.

Divizi z pozice head of online sales vede Kateřina Gažová, která před časem stála právě u zrodu nabídky online produktů Radiohousu. Celý tým čítá 15 až 20 lidí, přičemž osazenstvo Impression Media, které v rámci akvizice přešlo na Primu, bylo čtyřicetičlenné. „V Impression Media je také spousta lidí, kteří se věnují obsahovým webům, nám stačí ti, kteří odbavují online reklamu, tedy specialisté na PPC, RTB či SEO, vývojáři webů a s tím spojená administrativa,“ vysvětluje Ryska, „chceme se soustředit na své rozhlasové značky a na internetu přitom na aktivity spojené s rádii, to byl hlavní důvod, proč jsme Impression Media prodali.“ Prodej internetové reklamy probíhá právě v interní síti 130 obchodníků Radiohousu, kteří se v minulosti soustředili na reklamu v rádiovém vysílání, respektive na související eventy.

Internetová reklama představuje pro obchodní zastupitelství Radiohouse další oblast možného růstu. „Je to jeden z hlavních důvodů, proč jsme vlastně začali online prodávat a proč jsme začali celou síť 130 obchodníků postupně na online školit,“ potvrzuje Štěpán Ryska. „Povyšuje to naše obchodníky do role marketingových poradců. Už neprodávají jen spoty v rádiích, ale pomáhají s efektivním marketingem, aby byznys klientů rostl.“ Možnost inzerovat na internetu přes Radiohouse využívají nejčastěji malé a střední firmy, zejména z regionů. Podle Rysky to zároveň pomáhá udržet rádio jako mediatyp v celkovém komunikačním mixu, byť často už jen jako doplněk internetové reklamy, respektive multiplikátor jejího efektu.

Digitální reklama se na celkových příjmech Radiohousu (v roce 2021 vykázal čistý obrat 517 milionů Kč oproti 496 milionům rok předtím, zisk se se meziročně zvýšil ze čtyř na šest milionů), zatím podílí zhruba z 10 %. Většinu z tohoto podílu, přibližně tři čtvrtiny, přitom tvoří výkonnostní reklama, čtvrtina připadá na digitální audio. „Internetová reklama ve formě PPC, RTB či správy sociálních sítí roste zejména v regionech. Odtud se rekrutují klienti, kteří nemají na to, platit si velké agentury, aby jim reklamu na internetu spravovaly, a často si to dělají sami a nedostatečně. My jsme schopní přes naše obchodníky, kteří mají s klienty v regionech dlouhodobé vztahy, analyzovat a provést revizi online marketingu, přenastavit jej a provázat ji třeba i s on-air kampaněmi do fungujícího reklamního mixu,“ říká jednatel Radiohousu.

V oblasti výkonnostní reklamy se Radiohouse profiluje jako „fullservisová online agentura“. Zajišťuje PPC i real-time bidding (RTB) s možností cílit na určitou skupinu v určitém regionu (využívá pro to technologie Adformu), dál reklamu na sociálních sítích Facebook, Instagram či YouTube (včetně profilů rádií ze skupiny Media Bohemia, tedy především sítí Blaník, Hitrádio, Fajn rádio a Rock Radio), tvorbu webů či advertorialy.

Druhou oblast tvoří digitální audioreklama, tedy zvukové promo ve streamech distribuovaných přes webovou aplikaci Radia.cz, u podcastů, případně součást balíčků kombinujících spoty v klasickém vysílání a na internetu. „Audioreklama je na celém českém trhu na začátku. Nikdo s ní zatím moc nedělal, nikdo ji zatím neuměl pořádně monetizovat,“ vidí Ryska možnost růstu. Klíčovou funkcionalitou je přitom osazovat streamy a hlavně podcasty reklamou dynamicky, tedy nevkládat do nich reklamní sdělení natvrdo, ale využívat okna pro reklamu aktuálními spoty. Pro tento účel Radiohouse využívá software Triton Digital.

Hodlá tak monetizovat svých 36 streamů (internetové vysílání klasických rádií, a to jak provozovaných skupinou Media Bohemia, tak jiných provozovatelů, které Radiohouse obchodně zastupuje) šířených před Radia.cz, jež podle měření NetMonitor zaznamenávají souhrnně kolem 400.000 reálných uživatelů týdně, kteří takto přes internet naposlouchají za týden dohromady zhruba milion hodin. Z pohledu metrik vykazuje Radiohouse konkrétně počty spuštění, počet reálných uživatelů a čas strávený poslechem. Vychází přitom jednak z interních statistik Radia.cz, jednak z oficiálního měření českého internetu Netmonitor.

A dynamickou zvukovou reklamou hodlá Radiohouse nově osazovat také podcasty. V nabídce má nyní přes 20 podcastů s různým zaměřením, stopáží i formátem pro řadu cílových skupin. Především jde o série vzešlé z rádií skupiny, respektive o záznamy pořadů. Ty skupina Media Bohemia distribuuje jednak na vlastní weby, jednak na populární platformy jako Spotify či Apple Podcasts. Používá k tomu běžně dostupné nástroje třetích stran jako např. Anchor. “Chytáme vlnu a chceme se na ní svézt,” podotkl Štěpán Ryska k aktuální popularitě podcastů, zvukových pořadů šířených přes internet.

„Upřímně: zpočátku jsem tomu nevěřil. Když jsem před lety přišel do rádií, už v letech 2013, 2014 takový náznak vzestupu podcastů byl, říkalo se, že v tom je budoucnost. Tehdy se to ještě nestalo, na pár let nastal útlum, ale potom s pandemií před dvěma, třemi lety přišla další vlna. S předchozí zkušeností jsem to považoval za nafouklou bublinu, byl jsem k tomu skeptický. Byl to špatný odhad, fenomén podcastů je dnes obrovský, poslouchá je i řada mladých. Jsem tím mile překvapen a je to dnes náš fokus. V podcastech cítíme velký potenciál dalšího prostoru, který se dá monetizovat.“

Radiohouse v této oblasti také spolupracuje se Seznamem, českou internetovou jedničkou, která se do distribuce podcastů a prodeje reklamy do nich pustila ve velkém předloni a na trhu s audioreklamou očekává dynamický růst. V aktuální nabídce Radiohousu se tak brzy objeví i audiokupláže s Podcasty.cz, kombinace reklamy v klasických rádiích a audioreklamy na internetu. „Protože obchodně zastupujeme i rádia Seznamu, tedy stanice Expres a Classic, vytvořili jsme balíček našich a jejich produktů, a to především pro Prahu a střední Čechy. Dodáváme tedy zásah širší o Podcasty.cz, jinak řečeno: neexkluzivně zastupujeme i online audioreklamu na Seznamu,“ říká Štěpán Ryska. A Petr Uchytil, ředitel produktu a marketingu Media Bohemia, avizuje: „Představíme také audio balíčky zaměřené na cizojazyčná publika zákazníků v Česku.“